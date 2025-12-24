Ilie Bolojan a semnat azi ordinul de eliberare din funcție » Cine va conduce de acum ANS

11:10

Astăzi, pe 24 decembrie, se împlinesc 85 de ani de la nașterea lui Constantin Oțet. Din păcate, în februarie viitor vor fi 27 de ani de când Nea Tică e printre stele. N-a trăit decât 58 de ani, putea s-o ducă mai mult, dar prea a pus totul la suflet…Cu un an înainte să plece din această lume, a fost înlăturat de la Universitatea după doar câteva etape de când fusese instalat, deși rezultatele nu reclamau neapărat o demitere. ...