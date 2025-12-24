Sondaj: Ruşii se aşteaptă ca războiul să se încheie în 2026

22:00

Consiliul Economic şi Social a emis un aviz nefavorabil extrem de dur asupra proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului fiscal şi introducerea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 2026, potrivit documentului publicat pe site-ul instituţiei publice şi în care membrii acesteia demontează punct cu punct filosofia bugetară a Guvernului şi acuză statul că îşi construieşte echilibrul financiar pe seama salariaţilor, pensionarilor cu handicap şi a predictibilităţii fiscale.