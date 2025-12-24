Ursula von der Leyen reacţionează după interdicţia de vize impusă de SUA

08:40

Londra (Marea Britanie), 23 decembrie 2025 - În contextul în care reglementările ESG se confruntă cu noi presiuni politice şi economice, un nou studiu global realizat de SE Advisory Services - nouă divizie globală de consultanţă a Schneider Electric - indică o schimbare discretă, dar decisivă: liderii de business şi profesioniştii în sustenabilitate au încredere în creditele de carbon că instrumente climatice credibile.