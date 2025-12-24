Nicușor Dan și familia au primit colindători la Cotroceni. Imaginile care au emoționat internetul
Jurnalul.ro, 24 decembrie 2025 20:50
Seară de sărbătoare la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan a deschis porțile reședinței prezidențiale pentru colindători, alături de familie.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
21:10
Moș Crăciun este una dintre cele mai frumoase povești ale copilăriei, dar modul în care le vorbești copiilor despre el ar trebui să țină cont de vârstă, nivelul de înțelegere și sensibilitatea emoțională.
Acum 30 minute
20:50
Nicușor Dan și familia au primit colindători la Cotroceni. Imaginile care au emoționat internetul # Jurnalul.ro
Seară de sărbătoare la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan a deschis porțile reședinței prezidențiale pentru colindători, alături de familie.
20:50
Piesa „All I want for Christmas is you” nu se mai află pe locul 1 în topul Billboard Global 200 # Jurnalul.ro
Hitul festiv al artistei Mariah Carey, „All I Want for Christmas Is You”, a fost detronat de pe primul loc în topul Billboard Global 200.
Acum o oră
20:30
Pașaportul românesc ocupă locul 2 în lume în clasamentul celor mai dorite pașapoarte pentru antreprenori și investitori.
20:20
Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară urmează cea mai intensă cursă culinară a sezonului 16: Marea Finală, de la 20:30 # Jurnalul.ro
În această seară, de la 20:30, urmează Marea Finală a sezonului 16 Chefi la cuțite – ediția va dezvălui finaliștii care se vor lupta, în cea mai intensă sesiune de gătit, pentru marele trofeu al acestui sezon.
20:20
Pilates: antrenamentul inteligent care îți rescrie postura, respirația și energia zilnică # Jurnalul.ro
Pilates este una dintre acele forme de mișcare care par „blânde” la prima vedere, dar îți schimbă corpul în profunzime, dacă îi acorzi consecvență.
Acum 2 ore
20:10
Mai sunt doar câteva ore şi vine Moş Crăciun. Oriunde în lume, seara din ajunul Crăciunului are aceeaşi magie. La Bucureşti, ca şi la New York, Londra, Paris, Madrid, Tokyo sau Moscova, Moş Crăciun este aşteptat să aducă daruri.
19:50
Polițiștii au confiscat alte peste 10 tone de artificii și petarde, în urma unor percheziții desfășurate în municipiul Arad, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. În cauză, un bărbat de 54 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.
19:40
Tragedie de Ajun la Rădăuți. Pompieri și medici au încercat zadarnic să salveze o victimă # Jurnalul.ro
O persoană a decedat în urma unui accident rutier grav produs între două autoturisme în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Tragedia s-a petrecut în Ajunul Crăciunului. Patru persoane au fost implicate în impactul violent.
19:30
Nouă spitale din Capitală asigură asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului # Jurnalul.ro
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului.
Acum 4 ore
19:10
Pe 25 decembrie 2025, energia Dragonului de Pământ într-o Zi Stabilă schimbă complet sensul abundenței.
18:50
Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C al Autostrăzii Unirii a fost câștigat de o asociere romano turca # Jurnalul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță, miercuri, că o asociere de firme din România și Turcia a fost desemnată câștigătoare a contractului de supervizare a lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni – Joseni al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Mureș – Târgu Neamț.
18:30
Vești proaste pentru seniori. Plata pensiilor în luna ianuarie 2026 se va face cu întârziere # Jurnalul.ro
În anul 2026, plățile pensiilor vor fi întârziate atât pentru cei care primesc bani prin poștă, cât și pentru cei care încasează pe card. De asemenea, ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, indexarea de 7% a tuturor pensiilor, așteptată de români, nu va fi aplicată.
18:10
Legea pentru simplificarea și eficientizarea procedurii de obținere a permisului de conducere a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.
17:50
Haos la Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere în Ajunul Crăciunului # Jurnalul.ro
Haos la Gara de Nord pe Ajunul Crăciunului. Trenul IR 1657 pe ruta București Nord-Bacău a plecat cu 73 de minute întârziere.
17:30
Vreme extremă: Arafat pregătește scenarii de intervenție pentru viscolul și ninsorile anunțate de meteorologi # Jurnalul.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Decizia a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne.
Acum 6 ore
17:10
Între 24 decembrie 2025 și 17 ianuarie 2026, Venus – planeta iubirii, banilor și valorilor – intră în Capricorn, un semn guvernat de Saturn, planeta disciplinei, stabilității și responsabilității.
17:00
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și dat demisia, vinerea trecută, a anunțat, miercuri, compania.
16:50
Tradiția românească din Ajunul Crăciunului, contestată de Biserică. Părintele Vasile Ioana: „ „Nu mâncați de dulce!”” # Jurnalul.ro
Părintele Vasile Ioana atrage atenția asupra unui obicei din Ajunul Crăciunului, pe care biserica îl contestă.
16:30
Un studiu recent al Băncii Centrale Europene (BCE), prezentat de Euronews, arată că, în pofida declinului constant, banii cash rămân esențiali în multe țări, influențați de cultură, obiceiuri și nivelul de digitalizare.
16:10
Naşterea Domnului este împlinirea proorocilor: „Astăzi s-a născut/ Cel făr’de’ceput/ Cum au spus proorocii”.
15:50
Democrația europeană, în criză profundă: Încrederea populației în instituții, politicieni și mass-media a scăzut dramatic # Jurnalul.ro
Democrația de tip occidental se confruntă cu o criză profundă legată de conceptul de adevăr: nivelul de încredere în instituții, în experți și în mass-media a atins cote minime, iar politicienii care manipulează realitatea atrag tot mai mulți susținători, scrie The Conversation.
15:30
TAROM vine cu o ofertă specială, în perioada 24 - 31 decembrie 2025, pentru călătorii dus-întors efectuate începând cu 1 februarie şi oferă bilete la preţuri începând de la 79 de euro.
Acum 8 ore
15:10
Ianuarie 2026 este o lună de resetare, claritate și transformare. Pentru aceste cinci zodii, astrele creează contextul ideal pentru decizii inspirate, relații autentice și pași concreți spre obiectivele mari ale anului.
14:50
Dosarele Epstein: Fostul prinț Andrew i-a cerut lui Ghislaine Maxwell „prietene nepotrivite” # Jurnalul.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, marți, un nou set de circa 11.000 de dosare care par să includă mesaje ce îl implică pe fostul prinț Andrew.
14:30
CSM i-a trimis lui Nicușor Dan rezultatele consultării interne: Judecatorii se simt amenințați de campania publică împotriva justiției # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ii trimite președintelui Nicușor Dan prezultatele consultăriiinterne, din care reiese ca judecatorii se simt amenințați.
14:10
Pisicile sunt considerate, de multe ori, distante și independente. Se spune despre ele că își văd de treaba lor și că nu sunt mari amatoare de afecțiune constantă.
13:50
Efective maxime de salvamontişti vor asigura permanenţa în staţiunea montană Rânca în perioada sărbătorilor, în zonă fiind înregistrate, începând de miercuri dimineaţă, precipitaţii sub formă de ninsoare.
13:30
Ajunul Crăciunului, sărbătorit în data de 24 decembrie, este una dintre cele mai așteptate și pline de semnificație zile din an. Această zi pregătește sufletele oamenilor pentru Nașterea Domnului și este bogată în tradiții și obiceiuri, transmise din generație în generație.
Acum 12 ore
13:10
Horoscopul tarot pentru Balanță în 2026 aduce un mesaj clar: anul este dedicat construirii siguranței financiare prin activități care îți aduc cu adevărat satisfacție.
12:50
Metroul Gara de Nord – Progresul intră în linie dreaptă: Guvernul a dat OK-ul pentru amplasament și exproprieri # Jurnalul.ro
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
12:30
Avertisment de la Cernobîl: Scutul centralei nucleare nu rezistă unui alt atac al forțelor ruse # Jurnalul.ro
Scutul intern împotriva radiațiilor al centralei de la Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac al forțelor ruse, avertizează directorul acesteia.
12:10
Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor! # Jurnalul.ro
Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață
11:50
Mai mult sprijin pentru persoanele vulnerabile. Guvernul actualizează costurile serviciilor sociale esențiale
11:40
Surpriză pentru bucureșteni: Moș Crăciun conduce autobuzele și tramvaiele din Capitală # Jurnalul.ro
Tot mai mulți șoferi și vatmani ai Societății de Transport București (STB) aleg să îmbrace costumul lui Moș Crăciun în timpul programului, transformând cursele obișnuite în momente de bucurie pentru călătorii din Capitală.
11:30
Bani pentru fermieri: Ministerul Agriculturii achită restanțele la rambursarea accizei # Jurnalul.ro
Potrivit unui comunicat al MADR transmis marți, în conturile fermierilor urmează să ajungă în aceste zile suma totală de 263,5 milioane lei, reprezentând ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
11:10
Horoscopul Crăciunului, 25 decembrie 2025: Racii au parte de surprize plăcute, iar Scorpionii sunt fermecători # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 25 decembrie 2025: Berbecii au nevoie de odihnă, Leii lucrează din umbră, iar Capricornii sunt romantici.
11:00
Jaf ingenios la Cluj-Napoca: Un fals livrator de mâncare a furat un seif cu 40.000 de euro # Jurnalul.ro
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu circa 40.000 de euro. Hoțul a fost arestat preventiv, alături de un complice, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.
10:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat adoptarea unei ordonanțe de urgență care include un pachet amplu de măsuri de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili, unităților administrativ-teritoriale (UAT) și sistemelor de termoficare din România.
10:30
Guvernul a aprobat o hotărâre privind alocarea sumei de 1.3 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru Ministerul Apărării .în vederea continuării programelor de înzestrare a Armatei.
10:20
Nu trebuie să te lași păcălit atunci când auzi „credit fără dobândă”.
10:10
Teatrul de Operetă încheie anul 2025 cu spectacolul „Liliacul”, pe 31 decembrie. Bilanț excepțional al stagiunii #nouaopereta. # Jurnalul.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” programează faimoasa operetă a lui Johann Strauss – fiul „Liliacul” chiar în seara de Revelion. Televiziunea Română, partenerul nostru instituțional, va transmite spectacolul în aceeași zi.
10:00
Măsurile adoptate prin „ordonanța trenuleț”: Guvernul Bolojan favorizează multinaționalele # Jurnalul.ro
Guvernul a adoptat, marți seara, „ordonanța trenuleț” care prevede reduceri de cheltuieli bugetare, stimulente pentru mediul de afaceri, sprijin pentru persoanele vulnerabile și autoritățile locale, dar și măsuri de combatere a evaziunii fiscale.
09:40
Ministerul Finanţelor a publicat luni seara proiectul de OUG care reglementează măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2026, care are impact asupra mediului de afaceri şi a bugetului pentru anul viitor.
09:30
Prețul petrolului crește, pe fondul avansului economic al SUA. Riscuri de aprovizionare din Rusia și Venezuela # Jurnalul.ro
Prețul petrolului a înregistrat miercuri creșteri modeste, continuând ascensiunea din ultimele zile, pe fondul unei creșteri economice peste așteptări în Statele Unite și a riscurilor de aprovizionare din Venezuela sau Rusia, informează Reuters.
09:10
Pe măsură ce trecem de la energia Șarpelui la energia Calului, trei semne zodiacale chinezești sunt considerate, practic, „aleșii” anului 2026.
09:00
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ninsoare ușoară și ceață densă, care scade vizibilitatea, miercuri, în dimineața de Ajun al Crăciunului.
08:50
Cu toții am auzit povești - pisicile care își găsesc drumul spre casă de la kilometri distanță, își recunosc numele sau își amintesc exact unde au lăsat ultimele boabe de mâncare.
08:30
Feng Shui este arta echilibrării energiei din spațiul în care trăim, iar relația de cuplu este direct influențată de modul în care este amenajat dormitorul și casa.
Acum 24 ore
08:10
Pe măsură ce se apropie Crăciunul, consumatorii se pregătesc de cheltuieli suplimentare, deși speră ca dulciurile și produsele specifice să fie mai accesibile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.