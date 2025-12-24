Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea, 24 decembrie 2025 21:20
Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi dacă s-ar organiza alegeri prezidențiale în Ucraina și ar candida, dar ar pierde turul doi în fața a doi posibili contracandidați, arată un sondaj de opinie realizat de centrul de cercetare sociologică Socis și preluat de Ukrainska Pravda. Conform sondajului, în cazul organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina în viitorul […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
21:20
Pas important pentru Autostrada ,,Unirii” A8: toate loturile secţiunii montane Sărăţeni-Pipirig sunt gata de lucrări # Libertatea
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un alt pas important în ceea ce privește derularea lucrărilor de proiectare şi execuţie ale Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, odată cu finalizarea atribuirii contractelor de supervizare pentru secţiunea de munte Sărăţeni-Pipirig (116 km). Cele patru loturi ale Autostrăzii ,,Unirii” din judeţele Mureş, Harghita […]
21:20
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj # Libertatea
Volodimir Zelenski ar câștiga turul întâi dacă s-ar organiza alegeri prezidențiale în Ucraina și ar candida, dar ar pierde turul doi în fața a doi posibili contracandidați, arată un sondaj de opinie realizat de centrul de cercetare sociologică Socis și preluat de Ukrainska Pravda. Conform sondajului, în cazul organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina în viitorul […]
Acum o oră
20:50
Pinguinii din Madagascar pe salata boeuf, cel mai popular trend pe TikTok pentru Crăciunul 2025: „M-am chinuit 2 ore” # Libertatea
Pinguinii din Madagascar au apărut annul acesta pe salata boeuf pentru Crăciun și sunt cel mai popular trend de pe TikTok. Românii s-au chinuit ore în șir să-i pregătească din ouă fierte și bucăți de măsline și să îi așeze pe preparatul tradițional de sărbători. Pinguinii din Madagascar pe salata boeuf au devenit cel mai […]
Acum 2 ore
20:10
Donald Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință că va închide canalele de televiziune „100% negative” cu el # Libertatea
Președintele american Donald Trump a criticat dur emisiunile umoristice televizate în care se fac glume pe seama lui și, la modul general, canalele de televiziune, amenințând din nou cu anularea licențelor, relatează AFP. Donald Trump (79 de ani) a cerut în special încetarea difuzării emisiunii comediantului și scriitorului Stephen Colbert, gazda talk-show-ului The Late Show, […]
19:50
Momentul în care o fetiță începe să cânte un colind într-o gară aglomerată din Paris: toți călătorii se opresc și o ascultă uimiți # Libertatea
Momentul în care o fetiță începe să cânte colinde alături de un pianist cunoscut în Gara Lyon din Paris a devenit viral pe TikTok. Călătorii aflați în drum spre peron s-au oprit și au privit uimiți momentul, iar imaginile au ajuns imediat în mediul online. Videoclipul emoționant cu fetița care cântă în gara din Paris […]
19:50
Polițiștii falși care au jefuit o tabără de romi din Italia, de unde au plecat cu ceasuri în valoare de 200.000 de euro, au fost prinși # Libertatea
Un jaf organizat sub pretextul unei percheziții fictive a dus la arestarea a patru persoane la Roma. Doi polițiști din cadrul comisariatului „Salario Parioli” din Roma, suspendați deja din funcție și plasați în arest la domiciliu pentru o altă anchetă, au fost reținuți împreună cu doi complici, un cetățean marocan și unul croat, ambii cu […]
Acum 4 ore
19:10
China ajută Rusia să atace infrastructura energetică a Ucrainei. Raportul primit de Volodimir Zelenski # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a primit un raport potrivit căruia există posibile legături între informațiile spațiale primite de Rusia din partea Chinei și atacurile aeriene efecuate de ruși asupra sectorului energetic al Ucrainei. Volodimir Zelenski a acuzat indirect China că ajută Rusia să lanseze atacuri aeriene asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. […]
18:40
Imagini din casa lui Marius Manole împodobită de Crăciun. Ce vedete i-au trecut pragul de sărbători: „Mirosea a cozonac” # Libertatea
Emilia Popescu, Raluca Aprodu, Mirela Oprișor, Elvira Deatcu și Daniel Nuță sunt invitații speciali ai lui Marius Manole, chiar în casa actorului, într-un episod special de Crăciun al emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, difuzat joi, 25 decembrie 2025, de la ora 15.00, pe Acasă TV. În ediția de Crăciun, Marius Manole își întâmpină distinșii oaspeți cu […]
18:40
Apelul disperat în ajun de Crăciun al unei femei din Franța, pentru hoții care i-au furat urna funerară a mamei sale: „Vorbeam zilnic cu ea” # Libertatea
O femeie din Franța a lansat un apel disperat, în ajun de Crăciun. Aceasta îi roagă pe hoții care i-au furat urna funerară a mamei sale, alături de alte bunuri de valoare, să o aducă înapoi. Femeia din Franța a căzut pradă hoților în noiembrie O femeie din Léguevin, aproape de Toulouse, a fost victima […]
18:40
Un lider al mafiei din Napoli, prins după 3 ani de căutări: era ascuns într-o cameră secretă, în spatele unui calorifer # Libertatea
Un bărbat în vârstă de 49 de ani, Ciro Andolfi, aflat pe lista celor mai periculoși 100 de fugari din Italia, a fost arestat de carabinierii din Nucleo Investigativo din Napoli. Acesta era căutat din 2022 și avea o condamnare rămasă de 8 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare pentru infracțiuni legate de […]
18:10
Reacția Kremlinului, după ce a văzut planul de pace în 20 de puncte anunțat de Volodimir Zelenski # Libertatea
Regimul de la Moscova va solicita unele „modificări-cheie” asupra planului de pace în 20 de puncte anunțat de președintle ucrainean Volodimir Zelenski după mai multe săptămâni de negocieri între conducerea de la Kiev și administrația Trump, relatează Bloomberg, care citează o sursă apropiată Kremlinului. Potrivit sursei citate de Bloomberg, Kremlinul nu este de acord cu […]
Acum 6 ore
17:40
Un meșter din Marea Britanie a furat bani de la o bătrână timp de 3 ani: ultimul jaf, făcut cu o oră înainte ca femeia să moară # Libertatea
Un meșter din Marea Britanie a fost condamnat la închisoare, după ce a furat bani de la o bătrână timp de 3 ani. Acesta a reușit să sustragă o sumă colosală, iar ultimul jaf a fost făcut cu o oră înainte ca femeia să moară. Meșterul din Marea Britanie a furat bani de la femeie […]
17:20
Primăria Timișoara vrea să cumpere un teren cu aproape 500.000 de euro lângă Piața Iosefin pentru amenajarea unei parcări # Libertatea
Primăria Timișoara progresează cu planul de a amenaja o parcare în zona Pieței Iosefin, un proiect discutat de mai mulți ani. Municipalitatea intenționează să achiziționeze un teren privat, localizat pe strada Iancu Văcărescu nr. 33, în imediata apropiere a pieței. Terenul a găzduit anterior o parte din fostul amplasament comercial, fiind utilizat recent ca parcare […]
17:10
Lorenna, moment viral la „Revelionul cel mai nebun” de pe Antena 1: „Ia tigaia, na tigaia”. De ce nu va fi alături de părinții ei de Crăciun # Libertatea
Devenit cunoscută datorită parodiei „Ia tigaia, na tigaia”, Lorenna va fi prezentă la „Revelionul cel mai nebun”, care începe la Antena 1 pe 31 decembrie 2025, de la ora 20.00. La filmările emisiunii, Libertatea a stat de vorbă cu artista, pentru a afla ce planuri are pentru aceste sărbători, dar și cum s-a simțit la […]
17:10
Administrația Trump a impus sancțiuni unui fost comisar european. Reacții vehemente în Franța: „Este o intimidare” # Libertatea
Administraţia Trump și-a atras critici aspre după ce a anunțat miercuri sancțiuni împotriva fostului eurocomisar francez Thierry Breton, precum și împotriva a patru activiști care pledează pentru un mediu digital sigur, fără ură, fără dezinformare și fără ilegalități. Administrația Trump și giganții tehnologici americani luptă împotriva reglementării spațiului online Responsabil de piața internă a Uniunii […]
16:50
Fiica lui Mugur Mihăescu este însărcinată. Modul inedit în care Ivona a dat marea veste. „Cel mai frumos cadou de Crăciun” # Libertatea
Veste mare în familia lui Mugur Mihăescu. Fiica actorului, Ivona, este însărcinată pentru prima oară, iar vestea cea mare a dat-o chiar în Ajun de Crăciun. Tânăra a postat pe contul de socializare imagini cu ecografia bebelușului, alături de care a transmis un mesaj emoționant. Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona Gabura, fiica acestuia, va deveni […]
16:30
O fotografie din satelit din iulie arată dune de zăpadă pe suprafața deșertului Atacama din Chile. Fenomenul rar a determinat observatorul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) să fie închis temporar. Imaginea spectaculoasă a fost surprinsă în acest an, când „unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ” a fost acoperit de un strat de […]
16:20
Când coletele au prins viață: cum să transporți cu avionul antilope și babuini? Cele mai neobișnuite livrări făcute în 2025 # Libertatea
Pe parcursul anului 2025, dincolo de livrările obișnuite, unele expedieri au atras atenția prin complexitate, valoare sau caracterul lor neobișnuit. De la animale sălbatice și opere de artă până la trofee sportive cu valoare simbolică uriașă, aceste transporturi au pus la încercare limitele logisticii moderne.. Pe măsură ce anul se apropie de final, dincolo de […]
16:20
Toată lumea a năvălit în piață. Coadă la carne, la ouă, la salamuri, la brânză, coadă și la vinuri. Vine Crăciunul. Sunt descumpănit: la care coadă să mă așez mai întâi? Ce alegere proastă am făcut să ies în piață la ora asta! Mă uit la hârtia din mâna mea, cu lista de cumpărături: când […]
16:20
Lista și programul spitalelor din București care vor asigura urgențe medicale în zilele de Crăciun 2025 # Libertatea
Nouă spitale din Bucureşti vor asigura asistenţă medicală de urgenţă pe 25 şi 26 decembrie. Serviciul de Ambulanţă va funcţiona normal, iar solicitările vor fi preluate la 112. Direcţia de Sănătate Publică va avea un serviciu de gardă permanent. Lista spitalelor care vor asigura urgențele medicale de Crăciun 2025 Nouă spitale din București vor oferi […]
16:10
Un șofer din Galați a fost surprins în timp ce mergea pe contrasens, pe o șosea aglomerată din Brașov # Libertatea
O mașină înmatriculată în Galați a fost văzută miercuri dimineață circulând pe contrasens, pe o șosea aglomerată din Brașov, informează publicația locală Biz Brașov. Șoferul din Galați a fost filmat când mergea pe benzile de ieșire din giratoriul Hărmanului-Vlahuță-Gării, în direcția Hărman. Nu se știe exact cum a ajuns șoferul acolo, dar se pare că […]
16:00
Primul deces din cauza gripei în acest sezon, la Cluj. INSP anunță alertă epidemiologică # Libertatea
Primul deces cauzat de gripă în acest sezon a fost confirmat de INSP. Este vorba despre o femeie de 88 de ani din județul Cluj, care suferea de alte afecțiuni și nu era vaccinată. Numărul total de cazuri de gripă înregistrate în săptămâna 15-21 decembrie 2025 a fost de 11.174, aproape dublu față de săptămâna […]
16:00
Ce gătește Mihai Ghiță de Crăciun. Vedeta de la Kanal D a dezvăluit cu ce a înlocuit porcul: „Să fie mai sănătos” # Libertatea
Mihai Ghiță, un prezentator cu o căldură aparte, a povestit pentru Libertatea, cu multă emoție, despre Crăciunul copilăriei sale, dar și despre propriile tradiții prin care, an de an, întărește legăturile cu familia și prietenii. Pe Mihai Ghiță îl puteți vedea la Kanal D, în fiecare duminică, prezentând „Asta-i România”, de la ora 14.30, dar […]
Acum 8 ore
15:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță strat de zăpadă și în București: va ninge de Crăciun și se vor depune până la 10 centimetri de omăt # Libertatea
Ger și zăpadă în România, de Crăciun. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că, începând de astăzi, ninsorile se extind în majoritatea zonelor. În București, până vinerii dimineață, stratul de omăt va măsura între 5 și 10 centimetri. Ninsori și frig aproape toată țara, de Crăciun Directorul ANM, Elena Mateescu, a […]
15:30
Un bărbat din Caraș-Severin a dat foc casei în care se afla iubita lui, în Satu Mare, și apoi a fugit # Libertatea
Un bărbat din județul Caraș-Severin, în vârstă de 46 de ani, a incendiat marți seară locuința în care se afla partenera sa, în localitatea Necopoi, județul Satu Mare. Potrivit News.ro, femeia, în vârstă de 45 de ani, a suferit arsuri și a fost transportată la spital. Incidentul a avut loc în urma unui conflict spontan […]
15:20
Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa – Împreună la puterea 70 – printr-o seară de gală în care peste 100 de vedete vor ridica paharul, la miezul nopții, și vor spune, alături de telespectatori: „La mulți ani, TVR!”. Ce invitați de renume vor urca pe scena de la TVR Pentru a marca […]
15:10
Trei semne care indică înfrângerea Rusiei în 2026: „Putin fie nu înțelege, fie nu vrea să recunoască” # Libertatea
La orizont se conturează trei circumstanțe care indică o posibilă înfrângere a Rusiei în 2026 și, potrivit semnalelor care vin din ce în ce mai clar, Vladimir Putin fie nu înțelege, fie refuză să recunoască gravitatea situației, scrie publicația Blic, parte a trustului media Ringier. Prima circumstanță este pachetul de 90 de miliarde de euro […]
15:10
Consiliul Local Constanța a adoptat proiectul de hotărâre pentru anul 2026, care include taxa de 200 de lei pentru șoferi, propusă de primarul PNL Vergil Chițac. Decizia a fost luată marți, potrivit publicației locale Info Sud-Est, cu 17 voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere. Adoptarea proiectului privind taxele și impozitele pentru 2026 Proiectul, care […]
15:10
În ultimii ani, tot mai mulți șoferi și proprietari de vehicule au început să caute alternative rapide la finanțările tradiționale. Situațiile neprevăzute, presiunea financiară sau necesitatea de a obține o sumă de bani pe loc sunt motive frecvente pentru care sistemele clasice, precum creditele bancare, nu mai sunt suficiente sau accesibile. Mulți oameni se confruntă […]
14:50
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți înainte de Crăciun. Primele imagini cu bebelușul # Libertatea
În urmă cu doar câteva zile, Denisa Coțolan, soția lui Iancu Sterp, anunța prin intermediul rețelelor de socializare că urmează să nască fix în perioada Crăciunului. „În lumina acestor zile, iubirea noastră așteaptă în liniște. Azi sau mâine vine pe lume bebelușul nostru. Sărbători fericite… pentru noi, cele mai frumoase de până acum”, spunea tânăra în mediul […]
14:40
Cea mai scumpă proprietate din Brașov scoasă la vânzare: costă 1.800.000 euro, are 15 camere și este la doar 200 de metri de pârtia de schi # Libertatea
O pensiune turistică situată în Poiana Brașov se vinde cu 1.800.000 de euro, fiind cea mai scumpă ofertă imobiliară disponibilă în stațiunea montană. Potrivit informațiilor publicate de imobiliare.ro, locuința are 15 camere se află la aproximativ 200 de metri de pârtia de schi. Proprietate de 1,8 milioane de euro, de vânzare în Poiana Brașov Proprietatea […]
14:20
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă” # Libertatea
Roxana Nemeș este mamă de gemeni. Vedeta a adus pe lume, la sfârșitul lunii septembrie, o fetiță și un băiat, care i-au schimbat total viața. În cadrul unui interviu, Roxana a dezvăluit că anul trecut, de Revelion, și-a pus dorința să rămână însărcinată, iar visul ei a devenit realitate. În urmă cu un an, la […]
14:10
Cum facem corect trecerea de la post la mesele de sărbători, fără riscuri pentru sănătate # Libertatea
Dr. Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist în nefrologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, a oferit pentru News.ro sfaturi despre cum să trecem de la perioada postului la mesele de sărbători, fără a ne pune sănătatea în pericol. Este important să facem această tranziție treptat, evitând excesele alimentare. Cum să adaptăm alimentația după post Dr. Balcangiu-Stroescu […]
14:10
Mai ai acasă un telefon Nokia 3310? Cât ai putea să iei acum pe el dacă vrei să-l vinzi # Libertatea
Îți amintești telefonul Nokia 3310, cunoscut ca „cărămidă” indestructibilă, cu baterie care rezista o săptămână? Acest model lansat în februarie 2000 este acum o piesă de colecție valoroasă. Exemplarele intacte pot ajunge la prețuri surprinzătoare, potrivit site-ului Blic, parte a grupului Ringier. Nokia 3310, de la telefon iconic la obiect de colecție Nokia 3310 a […]
14:10
Șoferii români de TIR nu vor mai avea voie să circule pe un drum important din Ungaria, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul făcut de Poliția de Frontieră Oradea # Libertatea
Poliţia de Frontieră (ITPF) Oradea a fost informată de autorităţile de frontieră din Ungaria că, începând cu 1 ianuarie 2026, vehiculele de marfă cu greutatea mai mare de 7,5 tone nu vor mai putea circula pe un drum important. Astfel, șoferii români de TIR nu vor mai avea voie să meargă pe tronsonul drumului principal […]
Acum 12 ore
13:40
Un șofer oprit în trafic le-a arătat polițiștilor permisul românesc și nu a mai fost lăsat să plece, în Germania # Libertatea
Un tânăr de 19 ani a fost prins în Germania cu un permis de conducere românesc fals. Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în timpul unui control rutier desfășurat de polițiști în apropiere de localitatea Renkenberge, la granița cu Olanda. Permis românesc fals, descoperit la un control în Germania Un tânăr […]
13:30
La doi ani după accidentul feroviar care a ucis aproape 60 de oameni în Larissa, Grecia investește 420 de milioane de euro în modernizarea trenurilor # Libertatea
Guvernul elen a semnat un acord cu Hellenic Train, o filială a Ferrovie dello Stato din Italia, pentru a îmbunătăți siguranța și calitatea transportului feroviar din Grecia. Conform EFE, investiția, în valoare de 420 de milioane de euro, include achiziționarea a 23 de trenuri electrice produse de compania franceză Alstom. Urmări ale accidentului feroviar tragic […]
13:30
Tenorul Alin Stoica, declarație surprinzătoare pentru fosta soție: „Sunt doar un om care iubește”. Ce melodie i-a dedicat # Libertatea
Divorțat în urmă cu mai bine de un an de Mădălina Stephanie Radu, tenorul Alin Stoica i-a pregătit fostei lui soții, chiar în ajunul Crăciunului, o melodie: „Tot ce sunt”. Alin Stoica are împreună cu Mădălina Stephanie Radu un copil, iar în dreptul postării prin care anunță că a lansat o melodie specială pentru fosta […]
13:20
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent” # Libertatea
În timp ce Amalia Enache este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri din România, fiica ei, Alma, pare să se țină departe de micul ecran. Micuța și-a descoperit o nouă pasiune, iar mama ei o susține necondiționat. Alma este atrasă mai mult de sport decât de partea creativă, moștenindu-l pe bunicul din partea […]
13:20
Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România” # Libertatea
Leena Liukkonen, ambasadoare a Finlandei în România din septembrie 2023, a vorbit, pe parcursul unui interviu exclusiv acordat pentru Libertatea, despre tradițiile de Crăciun din țara sa natală. Ora la care este proclamată „pacea de Crăciun” Finlanda este țara care găzduiește casa lui Moș Crăciun, în orașul Rovaniemi, capitala provinciei Laponia. Finlandezii se mândresc cu […]
12:50
Renovarea bucătăriei: detaliile care fac diferența între un spațiu banal și unul premium # Libertatea
Bucătăria a încetat de mult să fie doar un spațiu strict utilitar, destinat exclusiv gătitului. În locuințele moderne, aceasta a devenit „inima casei”, locul unde familia se reunește și unde au loc cele mai multe interacțiuni sociale. De aceea, atunci când planificăm o renovare sau o amenajare, atenția la detalii nu este un moft, ci […]
12:50
„Parcă merg la înmormântare”. Poza oficială de Crăciun cu Melania și Donald Trump a ridicat semne de întrebare pe rețelele sociale # Libertatea
Președintele Donald Trump și prima-doamnă Melania Trump au împărtășit marți dimineață tradiționala fotografie anuală de Crăciun. Imaginea, postată pe contul oficial al Casei Albe, transmitea urări de „Crăciun fericit” tuturor urmăritorilor, potrivit Daily Mail. Fotografia îi prezintă pe cei doi în fața decorațiunilor de Crăciun, alături de steagul american și cel prezidențial. Ambii sunt îmbrăcați […]
12:50
O autostradă importantă din Europa va fi gratuită de la 1 ianuarie: șoferii plăteau până la 82 de euro pentru 295 de kilometri # Libertatea
Unul dintre cele mai importante drumuri din nordul Spaniei, autostrada AP-68, care leagă Bilbao de Zaragoza, va deveni gratuit începând cu 1 ianuarie, după 46 de ani de taxare. Autostradă gratuită după 46 de ani de plată Autostrada AP-68, care face legătura între Bilbao și Zaragoza, în Spania, este pe punctul de a-și schimba radical […]
12:50
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă # Libertatea
Autobuzele din București nu vor mai circula pe șinele de tramvai, începând de astăzi, 24 decembrie, din cauza avertizărilor meteo ANM, a anunțat Societatea de Transport București (STB). Drept urmare, autobuzele vor reveni la traseul și stațiile pe care le aveau și înainte, respectiv pe carosabil. „Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de către Administrația […]
12:50
Volodimir Zelenski a prezentat cea mai nouă versiune a planului de pace american, care include garanții teritoriale: „Suntem pregătiți pentru o întâlnire” # Libertatea
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a detaliat pentru prima dată cele 20 de puncte din cel mai recent plan de pace al SUA, menit să încheie conflictul din Ucraina. Potrivit Reuters, Zelenski a declarat că documentul a fost negociat cu oficiali din Kiev și Washington și a fost transmis Moscovei pentru avizare. Zelenski a prezentat un […]
12:30
Colindele și preparatele tradiționale românești, promovate în Spania în luna decembrie: „Au impresionat publicul” # Libertatea
Obiceiurile și tradițiile autentice de iarnă din Ardeal au fost promovate și apreciate în nordul Spaniei, în Gijon, în cadrul unei serii de evenimente culturale dedicate sărbătorilor de iarnă. Iulian Gabriel Neagu, scriitor, ghid turistic și fotograf, cunoscut în nordul Spaniei drept „Ambasadorul Transilvaniei în Asturias”, a continuat seria activităților culturale și folclorice desfășurate de-a […]
12:30
Marian Olteanu a ratat la mustață filmul lui Mihai Bendeac: „Nu mi-au dat voie oamenii ăia” # Libertatea
Pe 6 februarie, filmul lui Mihai Bendeac, „Băieți de oraș: Golden Boyz” ajunge în toate cinematografele din țară. Din distribuție fac parte actorii consacrați din serialul cu același nume, dar și actori surpriză. Printre aceștia trebuia să se numere și Marian Olteanu, însă sorții nu au fost de partea lui. După încheierea filmărilor pentru serialul […]
12:30
Coacerea unui blat de tort pufos și perfect este o artă. Deși, nu necesită prea multe ingrediente, amestecarea lor perfectă și în cantitate precisă este indispensabilă pentru a coace un tort delicios. Dar pentru ca tortul tău să iasă în evidență, există anumite tehnici de coacere care te ajută să coci un un blat pufos. […]
12:30
Cât de sănătoasă este slănina, alimentul tradițional românesc privit cu suspicine. Sfatul Mihaelei Bilic. „Iată o analiză concretă” # Libertatea
Chiar dacă este privit cu suspiciune, Mihaela Bilic explică faptul că slănina, în special cea provenită de la porcul Mangalița, are un profil de grăsimi mult mai favorabil decât se crede. Mesajul medicului nu este unul care încurajează excesele, ci mai degrabă echilibrul și reconectarea cu tradițiile alimentare, fără frică nejustificată. În sezonul rece, organismul […]
11:40
Ninge de ore bune în mai multe zone din țară. La Rânca s-a aşternut deja strat de zăpadă, drumarii au ieșit cu utilajele pe Transalpina # Libertatea
Ajunul Crăciunului a adus vreme autentică de iarnă în mai multe zone din țară. Ninge de ore bune, iar la Rânca, județul Gorj, s-a depus deja strat de zăpadă. Potrivit meteorologilor, până mâine seară, stratul de omăt la munte va ajunge la 25-30 de centimetri. Pe Transalpina, drumarii au scos utilajele și intervin cu material […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.