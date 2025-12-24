Noua impozitare pe micro 2026 și scăderea sumei neimpozabile la salariul minim, în Monitorul Oficial. Descarcă OUG 89/2025-„trenuleț”
HotNews.ro, 24 decembrie 2025 21:20
Guvernul a publicat miercuri seara, în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență (OUG) „trenuleț” 89/2025, prin care se renunță la cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii, din 2026, iar pentru lucrătorii plătiți cu salariul…
• • •
Acum 5 minute
21:40
SuperLiga: FC Botoșani a terminat anul la două puncte în spatele liderului, dar Leo Grozavu avertizează: „Obiectivul activ încă e acesta” # HotNews.ro
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a afirmat că obiectivul echipei rămâne salvarea de la retrogradare, în ciuda rezultatelor peste așteptări obținute în prima parte a sezonului. După 21 de etape, FC Botoșani…
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Administrația Trump trimite 350 de soldați ai Gărzii Naționale în New Orleans înainte de Anul Nou, lansând o nouă intervenție federală în oraș. În același timp, are loc o campanie de limitare a imigrației, scrie…
20:50
Fotbalistul crescut de Villarreal a plecat după doar 5 luni de la echipa din SuperLiga: „În interesul ambelor părți” # HotNews.ro
Oțelul Galați a anunțat, miercuri, că a ajuns la un acord de încetare amiabilă a relațiilor contractuale cu fundașul Vadik Murria Soriano (25 de ani). Fotbalistul cu dublă cetăţenie ruso-spaniolă semnase în iulie un contract…
20:50
Gravitația artificială în spațiu, brevetată de o companie rusească. Dezavantajul noii tehnologii # HotNews.ro
Compania rusă producătoare de rachete Energia a obţinut brevetul pentru o nouă arhitectură pentru vehicule spaţiale capabilă să genereze gravitaţie artificială, o tehnologie care are capacitatea de a revoluţiona misiunile spaţiale de lungă durată cu…
Acum 2 ore
20:30
Alegeri prezidențiale anulate parțial în Bosnia. Care este soluția pentru ieșirea din impas # HotNews.ro
Comisia electorală din Bosnia a anulat parţial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a ţării) din cauza ”neregulilor”, o decizie ce ar putea modifica rezultatul scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui…
20:10
Ambasadorul Poloniei la Paris, suspendat din funcție. El este anchetat într-un dosar pentru trafic de influență # HotNews.ro
Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție, miercuri. El așteaptă concluziile unei anchete de trafic de influență pentru emiterea unor diplome false, scrie AFP, citat de Agerpres. Anunțul a fost…
20:00
Cum ar arăta o masă românească de Crăciun pentru șefi de stat. „România este o țară modernă, cu o bucătărie care merită să fie descoperită, nu doar tolerată politicos” INTERVIU # HotNews.ro
„Avem un patrimoniu culinar foarte bogat, dar insuficient cunoscut în afara țării”, spune chef Cezar Munteanu, unul dintre oamenii care au contribuit semnificativ la promovarea bucătăriei românești pe scena internațională. Într-un interviu pentru HotNews, el…
Acum 4 ore
19:40
Mesajul de Crăciun al premierului Bolojan: „Speranță și credință într-un viitor mai bun” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, un mesaj de Crăciun în care face referire la „un viitor mai bun” pentru români, scrie News.ro. ”SĂRBĂTORI FERICITE! HRISTOS S-A NĂSCUT!”, a scris, miercuri seară, pe Facebook,…
19:30
Sondaj: Când cred rușii că se va sfârși războiul din Ucraina. Susținere mare pentru negocierile de pace # HotNews.ro
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil…
19:10
Crăciun fericit! După 30 de ani, cea mai ascultată melodie de Crăciun a fost detronată. O australiancă dă tonul sărbătorii. Dar doar în acest an # HotNews.ro
Hitul ”All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de ”Snowman” al australiencei Sia, scrie News.ro. ”All I Want For…
19:00
Mesaje și urări de Crăciun 2025 pentru românii plecați în diapora. Trimite cele mai calde mesaje de Crăciun celor dragi aflați în afara țării # HotNews.ro
Milioane de români și-au căutat în ultimele decenii o viață mai bună în diaspora. O parte dintre ei se întorc acasă de Crăciun, dar o parte rămân în țările care le-au devenit casă, acolo unde…
19:00
Donald Trump amenință din nou cu retragerea licențelor posturilor TV cu emisiuni umoristice. Care sunt show-urile vizate # HotNews.ro
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP, citată…
19:00
Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA / Ce modificări vrea Moscova # HotNews.ro
Rusia va cere modificări esențiale la cel mai recent plan de pace al Ucraina și SUA pentru a pune capăt războiului. Moscova vrea restricții suplimentare asupra capacităților militare ale Kievului, potrivit unei persoane apropiate de…
18:40
Cum va fi sărbătorit Crăciunul la Betleem, locul nașterii lui Hristos. Festivitățile publice au fost întrerupte doi ani din cauza războiului # HotNews.ro
În sunet de cimpoaie şi tobe, cercetaşii palestinieni au defilat miercuri pe străzile din Betleem, dând startul primei sărbători festive de Crăciun organizată de la începutul războiului din Gaza în oraşul din Cisiordania, leagănul creştinismului,…
18:10
Tragedia de la Novi Sad. Ancheta penală împotriva unui fost ministru a fost stopată de către instanță # HotNews.ro
O Înaltă curte din Serbia a anunţat miercuri că a ordonat, în lipsă de probe, încheierea procedurii judiciare care îl viza pe un fost ministru al construcţiilor, Goran Vesic, şi mai mulţi alţi suspecţi inculpaţi…
18:00
Trecerea între categorii de permis, mai ușor de obținut pentru unii șoferi / Cine sunt cei care scapă de proba teoretică # HotNews.ro
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial. Unii șoferi vor fi scutiți de la susținerea probei teoretice pentru a dobândi alte categorii de permis, potrivit unui comunicat de…
17:50
Cristi Danileț, după întâlnirea magistraților cu președintele: „Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze”. Numărul anchetelor estimat la câteva zeci # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Danileț a estimat la câteva zeci numărul cercetărilor disciplinare care ar fi trebui deschise din oficiu de către Inspecția Judiciară, ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistrați la întâlnirea de la Cotroceni…
Acum 6 ore
17:20
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte „scuze oficiale”, o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două…
17:00
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat. Potrivit companiei de zbor, Iordache va mai rămâne în funcție până pe 15 ianuarie, scrie News.ro. Potrivit TAROM, Costin Iordache a demisionat pe 19 decembrie, „din motive…
17:00
După o așteptare de patru ani, Netflix difuzează primele imagini cu unul dintre cele mai așteptate filme din 2026. „Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine…” # HotNews.ro
Netflix a lansat primul trailer pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” cu Cillian Murphy în rol principal, scrie News.ro. La patru ani după ce şi-a luat rămas bun de la clanul Shelby, cea mai…
16:40
VIDEO Camera secretă în care a fost prins un lider din Camorra. Bărbatul era căutat de trei ani # HotNews.ro
Poliţia italiană l-a arestat pe un îndelung căutat şef al organizaţiei criminale Camorra din Napoli după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează DPA, preluată de Agerpres. Ciro Andolfi, care figurează…
16:20
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus # HotNews.ro
Un tribunal rus din Ucraina ocupată a condamnat miercuri la 19 ani de închisoare un cetăţean columbian acuzat de „mercenariat”, după ce a luptat în cadrul armatei ucrainene împotriva Moscovei, relatează AFP, preluată de Agerpres.…
16:10
Emmanuel Macron și UE condamnă interdicțiile pentru vize impuse de SUA / Washingtonul este acuzat de „intimidare” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și Uniunea Europeană au acuzat Washingtonul de „intimidare și constrângere”, după ce SUA au impus o interdicție de viză pentru cinci persoane din Europa care au coordonat proiecte de lege care…
16:10
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Din biroul unei corporații, la propriul brand românesc de slow fashion. Cum și-a croit drumul o buzoiancă # HotNews.ro
Adelina Toma (foto) a început călătoria antreprenorială în urmă cu aproape șase ani, când, după două joburi în multinaționale, a decis să construiască un atelier de modă pe cont propriu. Așa a apărut „Itse”, un…
16:00
VIDEO Parcarea lui Moș Crăciun. Explicațiile unui deputat când a fost surprins la Parlament cu un BMW X5 care nu îi apare în declarația de avere # HotNews.ro
Deputatul Bogdan Alin-Stoica a fost filmat de HotNews la Parlament zilele trecute, când a venit cu un BMW X5 M, mașină care nu apare în declarația de avere. Potrivit documentului postat pe site-ul Camerei Deputaților,…
Acum 8 ore
15:40
EXCLUSIV FOTO Cadou special de la Bolojan. Înainte de Crăciun, a dat fiecărui ministru un „babka” de la Oradea # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut cadou fiecărui ministru, în ședința de guvern de dinaintea Crăciunului, un cozonac special, inspirat din cel evreiesc, cunoscut sub denumirea „babka”, și produs la Oradea, unde șeful Executivului a fost…
15:30
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei: „Am încredere în națiunea română; în viața de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj” # HotNews.ro
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis, miercuri, în mesajul de Crăciun, că are încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi…
15:10
O insulă pustie, de 30 de ori mai mare decât Arena Națională, caută angajat. Salariu de 30.000 de euro pentru jumătate de an # HotNews.ro
Scottish Wildlife Trust (SWT), o organizația dedicată protejării naturii, angajează un nou ranger pentru insula Handa, un petic mic și nelocuit de pământ situat în largul coastei de nord-vest a Scoției, în regiunea Highlands, pe…
15:00
Dan Capatos pleacă de la Antena 1, în „surpriza de proporții” de la finalul anului. „De-acum înainte «totul e Cancan»” # HotNews.ro
Cunoscutul prezentator TV Dan Capatos a anunțat că se desparte de Antena 1, după aproape două decenii petrecute în cadrul trustului de presă Intact Media Group, scrie miercuri Pagina de Media. Dan Capatos urmează să…
14:30
CSM a trimis președintelui Nicușor Dan și guvernului rezultatele chestionarului în care judecătorii au văzut alte probleme ale justiției decât cele dezvăluite de Recorder # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, miercuri, că a transmis către președintele Nicușor Dan, Guvern și Ministerul Justiției rezultatele preliminare ale chestionarului privind problemele din justiție, inițiat de Secția pentru judecători, din care reiese…
14:20
„Rambo de Olt”. Prefectul și subprefectul, duși la Parchetul Militar după ce au tras cu Kalașnikovul într-un poligon al armatei și puși sub control judiciar # HotNews.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost audiați de procurori marți noaptea, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și…
13:50
Intensitate „crescută a activității gripale”, anunță Ministerul Sănătății / Autoritățile confirmă primul deces din acest sezon / Cazurile de gripă s-au dublat într-o săptămână # HotNews.ro
Ministerul Sănătății (MS) anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. În…
Acum 12 ore
13:40
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân după gratii de sărbători. Voiau să scape de închisoare în Ajunul Crăciunului # HotNews.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce miercuri cererile lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Instanța supremă. Cei trei au fost scoși…
13:40
TABEL explicativ: Lucrătorii din România pierd 42 lei la salariul minim prin reducerea sumei neimpozabile. Patronii IMM România reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă” # HotNews.ro
IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”, prin noul salariu minim impus de guvernanți…
13:20
VIDEO „Privind înapoi la anul care a trecut”, SUA le transmit românilor un mesaj de sărbători # HotNews.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat miercuri un mesaj cu ocazia sărbătorilor, în care afirmă că SUA și România au „un parteneriat puternic”, bazat pe „valori comune și interese strategice”. Mesajul a…
13:20
REPORTAJ. Cum arată Crăciunul pentru o familie care și-a pierdut casa în explozia din Rahova. „Mulțumesc, Doamne, că ne-ai salvat pe mine și pe mami” # HotNews.ro
Maria și Valentin Prisecaru stau de două luni, alături de fiul lor de șase ani, într-o locuință pusă la dispoziție de un ONG. Asta după ce apartamentul lor a fost distrus în deflagrație care a…
13:20
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii buni de la MedLife sunt alături de tine # HotNews.ro
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să știi că ai acces rapid la îngrijire medicală. În acest context, MedLife anunță…
13:20
Hidroelectrica vrea să se asocieze cu gigantul francez EDF pentru hidrocentrala Tarnița, un proiect vechi de jumătate de secol # HotNews.ro
Acționarii companiei de stat Hidroelectrica se vor întruni într-o ședință, pe 27 ianuarie, pentru a aproba înființarea unei companii mixte cu compania franceză EDF Power Solutions International. Hidroelectrica și EDF vor avea cote egale în…
13:10
Ninge ca-n povești în Ajunul Crăciunului în mai multe zone din România. Unde s-a depus strat de zăpadă # HotNews.ro
Ninsorile au început din timpul nopții în unele părții ale țării, unde sunt adevărate peisaje specifice Crăciunului, iar la munte drumarii au ieșit cu utilajele pentru a degaja zăpada de pe carosabil. Meteorologii au emis…
12:40
Nouă spitale din Capitală vor asigura serviciile de asistență medicală de urgență în perioada Crăciunului. Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie, vor oferi asistență medicală de urgență următoarele unități spitalicești: Serviciul de Ambulanță…
12:20
Echipa de fotbal Rapid București va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 3-12 ianuarie, în care va disputa două meciuri amicale, potrivit paginii de Facebook a clubului, potrivit Agerpres. Jucătorii antrenați de…
12:20
Anunț scurt al Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei # HotNews.ro
Moscova a anunțat miercuri, potrivit Reuters, că pregătește un răspuns la propunerile elaborate de SUA și Ucraina pentru încheierea războiului. Președintele rus Vladimir Putin a fost informat de către emisarul special Kirill Dmitriev cu privire…
12:10
Observația lui Cristian Tudor Popescu despre „vocea României în lume”, după interviul lui Nicușor Dan acordat Politico # HotNews.ro
„În sfârșit, primul gest de politică externă hotărât și clar al președintelui Dan”, a reacționat miercuri scriitorul și gazatarul Cristian Tudor Popescu, în contextul recentului interviu acordat de șeful statului prestigioasei publicații Politico. „După mai…
12:00
Omul de afaceri și filantropul american Howard Buffett, însoțit de unitatea specială Bilyi Yanhol („Îngerul Alb”) din cadrul poliției ucrainene, a vizitat zonele de pe linia frontului din suburbiile orașului Kupiansk, situat în regiunea Harkov,…
11:50
Și copiii resimt stresul de Sărbători: 7 situații care le provoacă anxietate și soluții pentru părinți # HotNews.ro
Perioada Sărbătorilor este, fără îndoială, plină de magie pentru copii – cadouri, momente petrecute alături de familie și tradiții speciale. Totuși, toate aceste bucurii pot veni la pachet cu stres și anxietate. Este normal ca…
11:40
Primele critici pentru Ciprian Ciucu de când a preluat primăria. O nouă taxă a înfuriat industria hotelieră # HotNews.ro
Consiliulul General al Municipiului Bucureşti a aprobat marți introducerea unei taxe turistice fixe de 10 lei pe noapte pentru fiecare vizitator cazat în Capitală, la inițiativa primarului Ciprian Ciucu, decizie care a nemulțumit industria hotelieră…
11:40
EXCLUSIV VIDEO Premieră în România – Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid # HotNews.ro
Peroanele viitoarelor stații aferente tronsonului dintre Gara de Nord și Gara Progresul, al magistralei M4 de metrou, vor fi dotate cu panouri de protecție anti-suicid, transmite conducerea Metrorex pentru Profit.ro. Extinderea magistralei de metrou M4,…
11:30
ULTIMA ORĂ. Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina # HotNews.ro
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, va ajunge acum în mâna Rusiei, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. În ultimele zile, Kremlinul a sugerat că…
11:20
Cea mai contestată rețetă de cozonac și mărturia cuiva care a pus-o în practică. „E una dintre marile mele provocări culinare” # HotNews.ro
50 de ouă la fiecare kilogram de făină. Acesta este principiul de bază al unei rețete de cozonac, care a stârnit numeroase proteste, dar a făcut istorie. Scriitorul și gastronomul Păstorel Teodoreanu publica în anul…
