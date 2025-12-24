Cum era Crăciunul în copilărie pentru Daciana Sârbu. Vedeta cumpără cozonacul pentru sărbători tocmai din Timișoara

11:40

În prag de sărbătoare, Sala Mare a Opera Națională București a fost cuprinsă de magia Crăciunului, iar publicul a avut parte de un spectacol plin de emoție și rafinament: „Magazinul de păpuși”, producția tradițională de Crăciun a Studioului de Balet pentru Copii și Tineret. Printre cei care au atras toate privirile s-au numărat Daria Maria Toma și Iustin Răducanu, doi dintre tinerii balerini care au demonstrat că talentul autentic nu ține cont de vârstă. Cei doi balerini fac parte din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.