Cod galben de ninsori și polei în Capitală. Primăriile mobilizează utilaje și împrăştie material antiderapant
StirileProtv.ro, 24 decembrie 2025 22:40
Primăriile din Bucureşti au anunţat, miercuri seară, că s-au pregătit pentru a interveni, având în vedere avertizarea meteorologilor, care anunţă cod galben de ninsori şi posibilitatea de a se produce polei.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
23:10
Cel puțin 12 migranți au murit după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul Senegalului # StirileProtv.ro
Cel puţin 12 persoane au murit miercuri când ambarcaţiunea în care se aflau s-a răsturnat în largul coastelor Senegalului, într-o nouă tragedie legată de migraţia clandestină către Europa, au indicat surse din domeniul securităţii citate de AFP.
Acum 15 minute
23:00
Un jucător a murit în timpul unui meci în Burundi. Se bănuieşte că ar fi un caz de vrăjitorie # StirileProtv.ro
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend, în timpul unui meci.
Acum o oră
22:40
Cod galben de ninsori și polei în Capitală. Primăriile mobilizează utilaje și împrăştie material antiderapant # StirileProtv.ro
Primăriile din Bucureşti au anunţat, miercuri seară, că s-au pregătit pentru a interveni, având în vedere avertizarea meteorologilor, care anunţă cod galben de ninsori şi posibilitatea de a se produce polei.
22:30
Moș Crăciun a ajuns pe Aeroportul Otopeni. A oferit cadouri pasagerilor și a „dirijat” simbolic aeronave | VIDEO # StirileProtv.ro
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blăndă.
22:30
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit încă 1 milion de documente care ar putea fi legate de Jeffrey Epstein # StirileProtv.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
22:30
Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb # StirileProtv.ro
O imagine spectaculoasă surprinsă de un satelit a arătat un fenomen extrem de rar: Deșertul Atacama, considerat unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de zăpadă în urma unei furtuni neobișnuite.
22:20
Parlamentul algerian a adoptat în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză # StirileProtv.ro
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte "scuze oficiale", o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două ţări.
Acum 2 ore
22:00
Cum este sărbătorit Crăciunul la Vatican. Papa Leon al XIV-lea reînvie tradiția în primul Crăciun al pontificatului său # StirileProtv.ro
Crăciunul este sărbătorit la Vatican cu mare fast de cel puțin jumătate de mileniu.
21:40
Peste jumătate din ruși cred că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 2026, arată un sondaj # StirileProtv.ro
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace.
21:30
Horoscop 25 decembrie 2025. Ce aduc astrele zodiilor în ziua de Crăciun și cum sărbătorește fiecare # StirileProtv.ro
Horoscop 25 decembrie 2025. Vezi ce surprize aduce ziua de Crăciun pentru fiecare zodie, în dragoste și carieră.
Acum 4 ore
21:10
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe stradă, în Vaslui. Este în stare gravă # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost găsit înjunghiat, miercuri seară, pe marginea unui drum din judeţul Vaslui. El este în gravă, având mai multe plăgi care au sângerat abundent.
20:50
Donald Trump critică dur emisiunile umoristice şi ameninţă canalele tv cu ridicarea licenţelor # StirileProtv.ro
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele "late shows", emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP.
20:50
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse. FOTO # StirileProtv.ro
Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Vaslui, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal.
20:40
După 30 de ani, Mariah Carey a pierdut primul loc pe Spotify la cântecele de Crăciun. Artista care a deturnat-o # StirileProtv.ro
Hitul „All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de „Snowman” al australiencei Sia.
20:40
Atac șocant în Manhattan. Un pit bull a mușcat un copil de un an, iar proprietarul a plecat calm de la fața incidentului # StirileProtv.ro
Un pit bull agresiv a atacat un băiețel de un an pe o stradă aglomerată din Manhattan și a refuzat să-i dea drumul — lăsând copilul cu o „gaură” în picior, arată imagini video șocante.
20:20
Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. Obiceiuri și tradiții din diferite colțuri ale lumii. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Crăciunul este o sărbătoare universală care aduce oamenii împreună pentru a celebra binecuvântările întregului an, punând preț pe familie și pe momentele petrecute alături de cei dragi, dar și pe răsfățul culinar.
20:00
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time # StirileProtv.ro
Deși în majoritatea statelor europene posturile part-time sunt tot mai apreciate și văzute ca o soluție pentru suplimentarea veniturilor, la noi astfel de contracte de muncă sunt încă rare.
19:50
Crăciun românesc la New York. Copiii românilor născuți în America duc mai departe tradițiile și colindele # StirileProtv.ro
De Crăciun, românii din New York încearcă să își învețe urmașii că mai importantă decât cadourile este identitatea românească.
19:50
Magia târgurilor de Crăciun din Europa: Între gusturi și tradiții și concurența pentru a atrage turiști # StirileProtv.ro
Facem un tur al târgurilor de Crăciun. Sunt multe, atât în România, cât și în marile orașe europene, și sunt în concurență pentru a atrage turiști.
19:50
Peste 4 milioane de copii români îl așteaptă pe Moș Crăciun. Care sunt cele mai cerute cadouri # StirileProtv.ro
Peste 4 milioane de copii români și aproape 800 de milioane din toată lumea vor dormi pe furiș în noaptea din an în care Moș Crăciun muncește pe rupte!
19:40
Ce înseamnă dacă ninge în noaptea de Crăciun. Semne din bătrâni despre belșug, pace și vremea din anul care urmează # StirileProtv.ro
Ninsoarea din noaptea sau din ziua de Crăciun a avut dintotdeauna o semnificație aparte în credințele populare românești.
19:40
Cu ce putem să „îmblânzim” preparatele bogate în grăsimi și zahăr, de Crăciun. Truc pentru evitarea exceselor # StirileProtv.ro
De Crăciun ne place să avem mesele pline cu mâncare și băutură și să ne veselim cu familia alături.
19:30
Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști # StirileProtv.ro
Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.
19:30
Nicușor Dan a primit colindători din Satu Mare la Cotroceni și a primit un cadou simbolic # StirileProtv.ro
În Bucureşti şeful statului a primit colindători din județul Satu Mare care i-au adus un clop şi colaci, iar la final au vrut să se fotografieze cu Nicușor Dan.
19:20
Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum # StirileProtv.ro
Un număr de 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt în aceste ore pe străzile României și sunt pregătiți să intervină, mai ales că iarna a sosit.
Acum 6 ore
19:10
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei # StirileProtv.ro
Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.
18:50
Cina de Ajun - ce se mănâncă tradițional în România și ce nu ar trebui să lipsească de pe masă # StirileProtv.ro
Ajunul Crăciunului aduce în case arome și obiceiuri care dau startul sărbătorilor de iarnă. Este seara în care familia se adună în jurul mesei pentru a marca trecerea spre sărbătoarea Nașterii Domnului, iar tradițiile culinare joacă un rol central.
18:40
Accident cu două mașini în Rădăuţi. Trei persoane au fost încarcerate, una este resuscitată. FOTO # StirileProtv.ro
Două maşini s-au ciocnit, miercuri, în municipiul Rădăuţi, iar trei persoane au rămas încarcerate. Una dintre ele este inconştientă şi i se aplică manevre de resuscitare.
18:40
Radu Drăgușin, moment inedit la Tottenham Hotspur: internaționalul român cântă la cimpoi într-un concurs de talente – VIDEO # StirileProtv.ro
Radu Drăguşin este protagonistul unor imagini inedite distribuite de Tottenham în social media. Participant la un “concurs de talente”, Drăguşin îşi arată abilităţile la cimpoi.
18:10
Clasamentul mondial care îi face pe români mândri. Este cea mai mare surpriză a noului top # StirileProtv.ro
Paşaportul românesc se clasează pe locul al doilea în lume a celor mai dorite documente pentru antreprenori şi cetăţeni, potrivit clasamentului Nomad Capitalist Passport Index.
18:10
BNR lansează o monedă din aur inspirată de descoperirile de la Germisara, cu tiraj de 1.000 de piese. Ce preț vor avea | FOTO # StirileProtv.ro
Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, 29 decembrie, o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara.
18:00
Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni # StirileProtv.ro
Cel puţin două persoane au murit, iar mai multe alte erau căutate în urma unei explozii într-un azil de bătrâni, în apropiere de Philadelphia, a anunţat guvernatorul statului american Pennsylvania (est) Josh Shapiro, relatează Reuters.
17:50
Cristi Danileţ: După dezvăluirile magistraților, Inspecția Judiciară trebuia să se sesizeze și să deschidă zeci de cercetări # StirileProtv.ro
Fostul judecător Cristi Danileț susține că Inspecția Judiciară trebuia să se autosesizeze și să deschidă circa 50 de cercetări disciplinare.
17:40
Scandal în fotbalul mondial. Patronul unui cunoscut club a fost depistat pozitiv la cocaină # StirileProtv.ro
Preşedintele clubului Fenerbahce, Sadettin Saran, a fost supus unei intensificări a controlului juridic după ce procurorii turci au confirmat că o probă de păr prelevată în timpul unei anchete privind stupefiantele a fost testată pozitiv la cocaină.
17:40
Accident grav în Iași filmat de camerele de supraveghere după ce un șofer a intrat pe contrasens și a fugit # StirileProtv.ro
Un șofer din Iași, care a provocat un grav accident de circulație marți-noapte, este căutat de polițiști. Două persoane din autoturismul izbit de el au ajuns la spital.
17:40
În ajun de sărbătoare, viețile a 20 de copii din două familii din Moldova s-au schimbat radical în bine datorită oamenilor generoși organizați în două asociații - Casa Share și Glasul vieții.
17:30
Orbán avertizează: 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei. UE alunecă spre război # StirileProtv.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, avertizează că Europa se apropie periculos de un conflict major și că anul 2025 ar putea fi ultimul an de pace al continentului.
17:30
Parcare gratuită de sărbători în marile orașe din Bulgaria. Zilele în care turiștii nu vor plăti # StirileProtv.ro
Oamenii care merg de sărbători Bulgaria nu vor plăti parcarea în marile orașe, au anunțat auroirtățile.
17:20
Viktor Orban a inaugurat un proiect important pentru Ungaria și are așteptări mari și de la România # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban, care a participat luni la inaugurarea unui nou tronson al autostrăzii M4, în estul Ungariei, a vorbit de un "moment important în unificarea naţiunii".
Acum 8 ore
17:00
Directorul unui gigant de stat din România și-a dat demisia subit, chiar înainte de Crăciun. Comunicatul companiei # StirileProtv.ro
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a dat demisia din motive personale, a anunțat miercuri compania.
16:50
Alcoolul consumat moderat poate reduce riscul de demență, arată un nou studiu. Care ar fi dozele perfecte # StirileProtv.ro
Consumul moderat de vin sau bere în zilele de sărbătoare r putea reduce riscul de demență, arată un nou stiudiu. Cercetarea arată că unul sau două pahare pe zi pot avea efecte protectoare asupra creierului.
16:40
Extratereștrii vor fi descoperiți în următorii 50 de ani, dar nu vor arăta ca cei din filme, spune un om de știință # StirileProtv.ro
Un important expert britanic în domeniul spațiului este convins că omenirea va întâlni viață extraterestră în următoarele cinci decenii – însă avertizează că aceasta ar putea să nu arate mai spectaculos decât un „mâl cenușiu”.
16:20
Un lider al Camorrei a fost prins de polițiștii din Italia într-o cameră secretă a unui apartament din Napoli # StirileProtv.ro
Poliția italiană l-a arestat pe un șef al organizației criminale Camorra din Napoli, îndelung căutat, după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează dpa.
16:10
MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Rstricţionare temporară a traficului autovehiculelor de peste 12 tone # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, inclusiv Trakia, Struma și Hemus.
16:00
O insulă de 80 de ori mai mică decât Bucureștiul are nevoie de un angajat. Postul este plătit cu aproape 30.000 de euro # StirileProtv.ro
O insulă pustie din Scoția are nevoie de un nou ranger, anunță Scottish Wildlife Trust (SWT), o organizația dedicată protejării naturii. Postul este pentru șase luni, iar plata este de 30.000 de euro pentru toată perioada.
15:50
Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul ia în considerare transferul fostului fundaş de la Genoa # StirileProtv.ro
Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
Acum 12 ore
15:00
Scandalul Epstein. Care sunt cele mai importante patru concluzii, după publicarea celor mai recente documente # StirileProtv.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent o nouă serie de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale – documente care conțin mențiuni despre președintele Donald Trump
15:00
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ, în ciuda greutăţilor # StirileProtv.ro
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis, miercuri, în mesajul de Crăciun, că are încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri.
14:50
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu. Anunțul agenţiei spaţiale de stat # StirileProtv.ro
Rusia intenţionează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susţină programul său spaţial lunar şi o viitoare staţie de cercetare comună cu China, pe fondul competiţiei globale pentru explorarea Lunii.
14:50
„Silent Night”, concert special de Ajun de Crăciun, în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit # StirileProtv.ro
Bucureştenii sunt aşteptaţi miercuri seară, în Piaţa Constituţiei, la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun - "Silent Night".
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.