Victor Pițurcă a numit trei echipe în lupta pentru titlu: ”Aici se va da bătălia”

15:10

Turcul Kenan Yildiz a pus două condiţii pentru a-şi prelungi contractul cu Juventus Torino: să devină cel mai bine plătit jucător al echipei şi să primească garanţii cu privire la ambiţiile mari ale clubului în următorii ani, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.