Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă

Când vine frigul, parcă nimic nu se compară cu o ciorbă sau o supă fierbinte. Ne încălzește, ne satură și ne aduce aminte de mesele de acasă. Dar există și o veste care îi va bucura pe cei atenți la cântar: ciorba nu doar că nu îngrașă, ci poate ajuta chiar la slăbit, spun specialiștii.