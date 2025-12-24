25 decembrie: Ziua în care s-a născut Emil Brumaru, poetul care a adus Paradisul în limba română
Adevarul.ro, 25 decembrie 2025 00:15
Emil Brumaru s-a născut pe 25 decembrie 1938 în comuna Bahmutea (Mihailovca), judeţul Tighina, Basarabia (azi în Republica Moldova). Tot pe 25 decembrie au murit actorul Charlie Chaplin și cântărețul George Michael.
• • •
De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație” # Adevarul.ro
Numeroși români au povestit că privesc cu groază întoarcerea acasă de sărbători, deoarece bucuria revederii familiei se transformă, într-un timp scurt, într-un sentiment apăsător, care îi determină să își dorească să plece cât mai repede.
MAI propune abrogarea articolului care permite urmașilor polițiștilor decedați să rămână chiriași în locuințele de serviciu. Anunțul Europol # Adevarul.ro
Sindicatul Europol avertizează că Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a pus în dezbatere publică un proiect care abrogă posibilitatea ca familiile poliţiştilor decedaţi să rămână în chirie în locuinţele de serviciu, dacă nu au posibilitatea de a le achiziţiona.
Acum 2 ore
Departamentul american al Justiției a descoperit peste un milion de documente posibil legate de dosarul Epstein # Adevarul.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de Dosarul Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi.
Crăciunul aduce, pe lângă timp de calitate alături de familii, și un pic de timp liber pentru răsfățurile de toate felurile, cum ar fi vizionarea unui film. Prezentăm câteva propuneri demne de luat în seamă pentru a petrece în familie timp de calitate.
Miracolul de pe front din Ajun de Crăciun. Cum au refuzat soldații simpli să-i mai asculte pe politicieni și au făcut propriul armistițiu # Adevarul.ro
Primul Război Mondial a însemnat un adevărat dezastru și a provocat zeci de milioane de morți, dar au existat momente care au rămas în istorie și prin altceva decât violență și sânge vărsat. Așa au stat lucrurile și în cazul celebrului armistrițiu de Crăciun.
Mesajul de Crăciun al lui Zelenski către ucraineni: „«Să piară», ar putea gândi fiecare dintre noi, dar noi cerem ceva mai măreț” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ucrainenilor miercuri, 24 decembrie, cu ocazia Ajunului Crăciunului.
Top 20 mașini de spălat și uscătoare 2025 – alege modelul perfect pentru casă și economisește inteligent # Adevarul.ro
Descoperă Top 20 mașini de spălat și uscătoare 2025! Recenzii reale, comparații obiective și ghid complet pentru a alege modelul perfect pentru casa ta și a economisi timp și bani. Cumpărături rapide și sigure online.
Rusia a provocat un dezastru ecologic în Marea Neagră după ce a lovit rezervoare de ulei din portul Odesa. Numeroase viețuitoare, ucise de poluare # Adevarul.ro
O poluare masivă cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre a fost înregistrată în urma unor atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa, din sudul Ucrainei, afectând grav mediul marin. Numeroase păsări și alte viețuitoare au fost ucise.
O explozie a avut loc într-o moschee din orașul Maiduguri, în nord-estul Nigeriei, soldată cu moartea a șapte persoane. Niciun grup armat nu a revendicat imediat atacul.
Alegerile prezidențiale din Republica Srpska, anulate parțial de autoritățile din Bosnia. „Au fost constatate numeroase nereguli” # Adevarul.ro
Autoritățile din Bosnia au anulat parţial, miercuri, 24 decembrie, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a ţării) din cauza „neregulilor” constatate.
Iranul a sechestrat o navă suspectată de contrabandă cu combustibil în Golful Persic. Echipajul era format din 16 membri străini # Adevarul.ro
Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), armata ideologică a Iranului, a sechestrat miercuri o navă suspectată de contrabandă cu combustibil, având la bord 16 membri ai echipajului de naţionalitate străină.
Scene de coșmar pe o autostradă. Un motociclist a fost filmat în timp ce accelera pe autostradă în poziția „Superman” # Adevarul.ro
Un motociclist a fost filmat în timp ce circula cu viteză pe autostrada A14, în apropiere de Cambridge, Marea Britanie, într-o poziție extrem de periculoasă, cunoscută sub numele de „Superman”.
Mesajul ministrului Radu Miruță cu ocazia Crăcinului: „Sunt oameni, militari și personal civil, care își petrec Crăciunul departe de familii” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis miercuri, 24 decembrie, un mesaj către toţi militarii care petrec sărbătorile departe de casă, mulțumindu-le pentru sacrificiul pe care-l fac.
Trump trimite Garda Națională în New Orleans. Sute de militari vor fi desfășurați în orașul condus de democrați # Adevarul.ro
Administrația Trump va desfășura 350 de militari ai Gărzii Naționale la New Orleans înainte de Anul Nou, lansând o nouă misiune federală în oraș, în paralel cu o amplă acțiune de combatere a imigrației ilegale, condusă de Poliția de Frontieră.
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a criticat din nou dur emisiunile umoristice și amenință cu anularea licenţelor. Acesta a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la CBS.
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul # Adevarul.ro
O mică insulă nelocuită din nord-vestul regiunii scoțiene Highlands caută o persoană care să lucreze timp de șase luni într-un cadru spectaculos, dar izolat. Postul este oferit de Scottish Wildlife Trust (SWT) și vine cu un salariu de 26.112 lire sterline (aproximativ 30.000 de euro).
Accident grav în Ajunul Crăciunului. Un tânăr a murit, iar alți trei au fost răniți după coliziunea a două autoturisme # Adevarul.ro
Un tânăr a murit, iar alți trei au fost răniți în urma unui grav accident rutier produs în Ajunul Crăciunului în municipiul Rădăuți, județul Suceava.
Dolarul american este pregătit pentru cea mai semnificativă scădere din 2017 încoace, pe fondul sentimentului de piață care indică reduceri suplimentare ale ratelor dobânzilor de către Sistemul federal de rezervă (Fed) în anul viitor.
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul Kurchatov, implicate în proiect # Adevarul.ro
Rusia plănuiește să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Proiectul ar avea ca scop alimentarea cu energie a programului său spațial lunar și a unei stații de cercetare comune cu China.
Viktor Orbán avertizează că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei. „Bruxelles-ul vrea război”, spune premierul ungar # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avertizat că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei și a acuzat Bruxelles-ul că „vrea război”.
Diana Șoșoacă îl atacă pe George Simion la pomana porcului: „Vai, Simioane, cum ai lăsat scroafa asta agresată sexual! Nici șoricul n-a mai rămas de ea!” # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă, președintele S.O.S. România, a participat în Ajunul Crăciunului la o pomană a porcului, de unde a lansat un nou atac public la adresa liderului AUR, George Simion, dar și la adresa lui Călin Georgescu.
Un studiu post-electoral explică absenteismul ridicat de la alegerile din Capitală prin nemulțumire și lipsa unor candidați convingători. Electoratul, fragmentat și indecis, caută lideri, nu partide.
Raed Arafat cere prudență în trafic și atenție sporită acasă. „Sunt condiții de ceață, atenție la depășiri și viteză” # Adevarul.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a transmis românilor miercuri, 24 decembrie, să fie prudenți în trafic și să respecte măsurile de siguranță, atât pe drumurile publice, cât și acasă, pentru a preveni incidentele în perioada sărbătorilor.
UE condamnă ferm decizia SUA privind interzicerea vizelor pentru mai multe personalități europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană „condamnă ferm” sancțiunile impuse de Statele Unite asupra a cinci personalități europene implicate în reglementarea companiilor de tehnologie, inclusiv asupra fostului comisar european Thierry Breton, a transmis Comisia miercuri, 24 decembrie.
Directorul TAROM, Costin Iordache, a demisionat din motive personale, anunță compania miercuri, 24 decembrie.
Omenirea ar putea ajunge într-o lume fără cacao în câțiva ani. Ce plantă ar putea salva industria ciocolatei: gustul este similar, dar nu identic # Adevarul.ro
Producția globală de cacao a înregistrat un declin uriaș în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice, iar specialiștii avertizează că, până în 2050, ciocolata ar putea deveni un produs rar sau chiar ar putea dispărea.
Sculptorul german Jacques Tilly, judecat în lipsă în Rusia pentru discreditarea armatei ruse prin carele sale alegorice # Adevarul.ro
O instanță din Rusia a stabilit data primei audieri publice într-un dosar penal deschis împotriva sculptorului german Jacques Tilly, cunoscut pentru carele sale alegorice de carnaval cu tentă politică.
MAE, atenționări de călătorie pentru Bulgaria: Restricții de circulație pentru vehiculele care transportă mărfuri # Adevarul.ro
În perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe tronsonul Sofia–Dermantsi al autostrăzii Hemus. Măsura nu se aplică transportului public de pasageri.
CTP îl laudă pe Nicușor Dan după ce acesta a spus că lumea a trecut de la „morală” la „pragmatism”. „Primul gest de politică externă hotărât și clar” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat, miercuri, la interviul acordat de președintele Nicușor Dan publicației Politico, subliniind că este „primul gest de politică externă hotărât și clar” al acestuia.
Cetățean columbian, condamnat la 19 ani de închisoare în Rusia pentru mercenariat de partea Ucrainei # Adevarul.ro
Un cetățean columbian acuzat de mercenariat a fost condamnat miercuri, 23 decembrie, la 19 ani de închisoare, după ce a luptat în cadrul armatei ucrainene împotriva forțelor ruse.
Zelenski propune zone demilitarizate și o zonă economică liberă în estul Ucrainei, în noul plan de pace # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat detalii despre un nou plan de pace care prevede, printre altele, posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din estul țării.
Ce spun specialiștii despre prevederile din noua ordonanță trenuleț: „E bine că nu se trece în panta cealaltă, cu tot felul de măsuri populiste” # Adevarul.ro
Proiectul de ordonanţă „trenuleţ”, pus în dezbatere publică luni și adoptat marți seară de Executiv, generează unele critici, însă specialiștii remarcă și unele aspecte pozitive.
Mesajul de Crăciun al Majestății Sale Margareta pentru românii din țară și din lume: „Am încredere în Națiunea Română” # Adevarul.ro
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj de Crăciun în care își exprimă încrederea în Națiunea Română.
Explozie pe o autostrada din Italia: o cisternă cu GPL a sărit în aer după un accident cu un camion # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu GPL a explodat marți pe autostrada A1, cea mai importantă arteră rutieră din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion care transporta mașini.
Consumul moderat de vin sau bere în zilele de sărbătoare ar putea reduce semnificativ riscul de demență, arată un nou studiu amplu, care sugerează că unul sau două pahare pe zi pot avea efecte protectoare asupra creierului, indiferent de tipul de alcool sau de momentul consumului.
Taxele impuse de Trump lumii și reforma mimată de Guvernul Bolojan, evenimentele economice ale anului 2025 # Adevarul.ro
Christian Năsulea, profesor de economie mondială, analizează, pentru „Adevărul”, evenimentele anului 2025. La nivel global, cel mai important eveniment a fost decizia SUA de a impune taxe vamale UE și unor state importante, consideră expertul.
Colind pentru Ilie Bolojan compus de un cunoscut jurnalist bihorean: „Meșter la tăiat, dar și la taxat! # Adevarul.ro
Un cunoscut jurnalist bihorean, Mircea Chirilă, a compus un colind dedicat lui Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate anunțate de Guvern.
A fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal în acest sezon. Cazurile de îmbolnăvire sunt în creștere, avertizează INSP # Adevarul.ro
A fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon în România. Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj, care suferea deja de afecțiuni medicale și nu era vaccinată antigripal.
„Domn, domn, să-nălţăm!”, moment special de Crăciun oferit de ambasadorul Marii Britanii la București # Adevarul.ro
Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, a ales să transmită un mesaj special de Crăciun românilor, interpretând la pian un colind tradițional românesc.
Mezinii familiei prezidențiale au captat atenția în timpul colindului de Palatul Cotroceni # Adevarul.ro
Colindele Zonei Codru din județul Satu Mare au răsunat și la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan i-a primit pe purtătorii tradițiilor acestei zone. Imaginile cu familia prezidențială în fața urătorilor s-au viralizat pe reșelele sociale.
Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari, după victoria cu Jake Paul. Unde au dispărut banii pugilistului britanic # Adevarul.ro
Anthony Joshua (1,98 m, 102 kg), în vârstă de 36 de ani, a fost campion olimpic în 2012 și fost campion mondial la categoria grea.
Rusia accelerează cursa spațială. Agenția de stat Roscosmos vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună # Adevarul.ro
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani, pentru a susține programul său spațial lunar și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului.
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest de Crăciun și Anul Nou. Ce a decis ÎCCJ # Adevarul.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor petrece Crăciunul și Revelionul după gratii, potrivit deciziei de miercuri, 24 decembrie, a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Geam glisant – închiderea elegantă care păstrează priveliștea și ține frigul la distanță # Adevarul.ro
Pentru mulți dintre noi, terasă ori balconul sunt sinonime cu priveliștea, aerul curat și lumina. Însă confortul nu se oprește aici, pentru că vântul, frigul, ploaia și praful transformă rapid spațiul într-o zonă de tranzit, nu într-un loc să-ți petreci timpul oricând ai chef.
CSM: Rezultatele consultării judecătorilor despre problemele sistemului judiciar, trimisă Președintelui și Guvernului # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat miercuri că rezultatele consultării judecătorilor privind problemele de actualitate din sistemul judiciar au fost transmise Președintelui României, Guvernului și Ministerului Justiției, sub forma unei analize preliminare.
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii MedLife sunt alături de tine # Adevarul.ro
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să știi că ai acces rapid la îngrijire medicală.
În 2026 se va vedea clar o schimbare în felul în care oamenii se raportează la energia solară. De câțiva ani, românii au înțeles că acesta nu este un simplu moft tehnologic, ci un instrument concret pentru case mai independente.
Ucraina începe actualizarea listelor electorale, pe fondul discuțiilor despre posibile alegeri în timp de război # Adevarul.ro
Ucraina face primii pași concreți în pregătirea unui posibil scrutin, chiar dacă războiul declanșat de Rusia este departe de a se fi încheiat.
Sarcofagul de la Cernobîl, în pericol de prăbușire după atacuri repetate, avertizează directorul centralei # Adevarul.ro
Structura de protecție care acoperă reactorul patru al centralei nucleare de la Cernobîl ar putea ceda în urma unor noi atacuri rusești, chiar și în absența unei lovituri directe.
