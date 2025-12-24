Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari, după victoria cu Jake Paul. Unde au dispărut banii pugilistului britanic
Adevarul.ro, 24 decembrie 2025 14:30
Anthony Joshua (1,98 m, 102 kg), în vârstă de 36 de ani, a fost campion olimpic în 2012 și fost campion mondial la categoria grea.
Acum 30 minute
14:45
A fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal în acest sezon. Cazurile de îmbolnăvire sunt în creștere, avertizează INSP # Adevarul.ro
A fost confirmat primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon în România. Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj, care suferea deja de afecțiuni medicale și nu era vaccinată antigripal.
14:45
„Domn, domn, să-nălţăm!”, moment special de Crăciun oferit de ambasadorul Marii Britanii la București # Adevarul.ro
Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, a ales să transmită un mesaj special de Crăciun românilor, interpretând la pian un colind tradițional românesc.
Acum o oră
14:30
Mezinii familiei prezidențiale au captat atenția în timpul colindului de Palatul Cotroceni # Adevarul.ro
Colindele Zonei Codru din județul Satu Mare au răsunat și la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan i-a primit pe purtătorii tradițiilor acestei zone. Imaginile cu familia prezidențială în fața urătorilor s-au viralizat pe reșelele sociale.
14:30
14:15
Rusia accelerează cursa spațială. Agenția de stat Roscosmos vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună # Adevarul.ro
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani, pentru a susține programul său spațial lunar și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului.
Acum 2 ore
13:45
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest de Crăciun și Anul Nou. Ce a decis ÎCCJ # Adevarul.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său vor petrece Crăciunul și Revelionul după gratii, potrivit deciziei de miercuri, 24 decembrie, a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
13:45
Geam glisant – închiderea elegantă care păstrează priveliștea și ține frigul la distanță # Adevarul.ro
Pentru mulți dintre noi, terasă ori balconul sunt sinonime cu priveliștea, aerul curat și lumina. Însă confortul nu se oprește aici, pentru că vântul, frigul, ploaia și praful transformă rapid spațiul într-o zonă de tranzit, nu într-un loc să-ți petreci timpul oricând ai chef.
13:45
CSM: Rezultatele consultării judecătorilor despre problemele sistemului judiciar, trimisă Președintelui și Guvernului # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat miercuri că rezultatele consultării judecătorilor privind problemele de actualitate din sistemul judiciar au fost transmise Președintelui României, Guvernului și Ministerului Justiției, sub forma unei analize preliminare.
13:45
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii MedLife sunt alături de tine # Adevarul.ro
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să știi că ai acces rapid la îngrijire medicală.
13:45
În 2026 se va vedea clar o schimbare în felul în care oamenii se raportează la energia solară. De câțiva ani, românii au înțeles că acesta nu este un simplu moft tehnologic, ci un instrument concret pentru case mai independente.
13:15
Ucraina începe actualizarea listelor electorale, pe fondul discuțiilor despre posibile alegeri în timp de război # Adevarul.ro
Ucraina face primii pași concreți în pregătirea unui posibil scrutin, chiar dacă războiul declanșat de Rusia este departe de a se fi încheiat.
13:15
Sarcofagul de la Cernobîl, în pericol de prăbușire după atacuri repetate, avertizează directorul centralei # Adevarul.ro
Structura de protecție care acoperă reactorul patru al centralei nucleare de la Cernobîl ar putea ceda în urma unor noi atacuri rusești, chiar și în absența unei lovituri directe.
13:15
Bărbatul care şi-a ucis în bătaie partenera, pe care a lovit-o în cap și abdomen cu pumnii și picioarele, a fost arestat # Adevarul.ro
Bărbatul din Hunedoara care ce şi-a ucis partenera, pe care a lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a abdomenului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul se întorsese de scurt timp din străinătate. Atacul furibund a avut loc în apartamentul în care locuia împreună.
13:15
Bătaie în Parlamentul Turciei. Deputații și-au împărțit pumni și picioare în timpul dezbaterii privind bugetul # Adevarul.ro
Parlamentari ai partidului de guvernământ și ai opoziției s-au luat la bătaie după o dispută legată de moștenirea lăsată de fondatorul Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. În cele din urmă, bugetul a fost adoptat, în pofida unei altercații care a durat aproximativ 10 minute.
Acum 4 ore
13:00
Un sondaj post-electoral realizat de Agenția de Rating Politic arată că alegătorii s-au decis târziu în privința votului de pe 7 decembrie, pentru alegerea noului primar al Capitalei.
13:00
Două ucrainence au fost prinse cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte la granița cu România # Adevarul.ro
Două femei din Ucraina au fost descoperite de polițiștii de frontieră cu o sumă impresionantă de bani nedeclarați, încercând să intre în România prin Vama Siret.
13:00
Polonia va activa un nou sistem antidronă la granița cu Belarus. Primele echipamente, deja instalate # Adevarul.ro
Polonia face un nou pas în consolidarea securității la granița de est.
12:45
Decizia criminală a ultimei ședințe CPEx din 22 decembrie: „Pe cei înarmați îi omorâm, pe cei care nu au arme, nu” # Adevarul.ro
Istoricul Mădălin Hodor aduce lumină asupra unui episod trecut, adeseori cu vederea, în dezbaterile despre Revoluția din 1989, anume decizia criminală a ultimei ședințe CPEx din 22 decembrie, când s-a decis cu unanimitate să se tragă în muncitorii care protestau.
12:45
Irineu Darău, primul mesaj ca ministru: „Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească” # Adevarul.ro
La doar o zi după ce a depus jurământul pentru funcția de ministru al Economiei, Irineu Darău a prezentat planurile pe care le are pentru minister.
12:45
Sondaj: Peste jumătate dintre ruși se așteaptă ca războiul cu Ucraina să se termine în 2026 # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre ruși, respectiv 55%, se așteaptă ca războiul împotriva Ucrainei să se încheie în 2026 și speră la o revenire la ceea ce ei descriu drept „viața normală”, potrivit unui sondaj realizat în decembrie de institutul de stat VTsIOM și publicat pe 24 decembrie.
12:45
Pentagonul avertizează că extinderea capacităților militare ale Chinei sporește vulnerabilitatea Statelor Unite # Adevarul.ro
China se află în plin proces de „extindere istorică a puterii sale militare”, evoluție care face teritoriul Statelor Unite „din ce în ce mai vulnerabil”, potrivit unui nou raport al Pentagonului privind capacitățile militare ale Beijingului, citat de Bloomberg.
12:45
India a plasat pe orbita Pământului cel mai greu satelit al său. Țara vizează un prim zbor spaţial cu echipaj uman în 2027 # Adevarul.ro
India a lansat miercuri pe orbita Pământului cel mai greu satelit al său, o reuşită în urma căreia prim-ministrul Narendra Modi a vorbit despre un „progres important” pentru sectorul spaţial al ţării cu cea mai mare populaţie din lume, potrivit AFP.
12:15
„Am fost dezbrăcați cu totul și interogați”. Aventurile a doi vloggeri români care au mers în Rusia cu vize de Ucraina # Adevarul.ro
Cristi şi Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în Rusia pentru a filma mai multe videoclipuri, după ce anterior au fost în Ucraina. Vizele de Ucraina de pe pașapoartele lor nu au trecut neobservate, iar ofițerii ruși i-au considerat suspecți. Cei doi au povestit ce a urmat.
12:15
SUA au mutat avioane și forțe speciale de elită mai aproape de Venezuela. E pregătit Trump să treacă Rubiconul în America Latină? # Adevarul.ro
Statele Unite au transferat în această săptămână un număr semnificativ de aeronave militare și trupe în regiunea Caraibilor, pe fondul intensificării presiunii exercitate de Washington asupra Venezuelei.
12:15
Plutonier major, mort într-un cumplit accident produs în Ungaria. Încerca să ofere ajutor unor șoferi, când a fost spulberat de un microbuz cu numere românești # Adevarul.ro
Un tragic accident produs pe autostrada M1 din Ungaria, luni, 22 decembrie 2025, în care a fost implicat un microbuz românesc, s-a soldat cu moartea a doua persoane. Una dintre victime este un pompier român în vârstă de 33 de ani.
12:15
Zelenski prezintă planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA: „Am înregistrat progrese semnificative” # Adevarul.ro
După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un plan de pace revizuit pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia.
11:45
Un bărbat din Satu Mare și-a incendiat iubita, apoi a fugit pe un cal. Femeia e în stare gravă # Adevarul.ro
O femeie din Satu Mare a ajuns în stare gravă la spital, marți seară, cu arsuri pe 50% din corp, după ce concubinul ar fi incendiat-o. Agresorul a fugit cu un cal. Individul a fost prins miercuri dimineață.
11:45
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, de Crăciun, un mesaj oficial din partea însărcinatului cu afaceri Michael Dickerson.
11:45
Escrocherie la scară largă cu pașapoarte românești: cum cumpără rușii cetățenia UE pentru a ocoli sancțiunile — Le Monde # Adevarul.ro
Autoritățile din România au descoperit o amplă rețea de corupție care ar fi permis aproape 10.000 de cetățeni ai Rusiei și ai altor state din fostul spațiu sovietic să obțină ilegal documente europene.
Acum 6 ore
11:00
Ucraina testează „infanteria robotică”. Cum a fost oprită înaintarea rusă cu o dronă cu mitralieră controlată de la distanță # Adevarul.ro
Trupele ucrainene afirmă că un vehicul terestru telecomandat, echipat cu o mitralieră de calibru mare, a reușit să respingă atacuri rusești timp de 45 de zile consecutive.
11:00
Se termină aventura în La Liga. Horațiu Molodvan semnează cu noua formație, după un sezon de coșmar la Real Oviedo # Adevarul.ro
Salariul anual al lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid depășește un milion de euro.
11:00
Răsturnare de situație în cazul femeii spulberate de o mașină. Imaginile apărute în spațiul public contrazic apărarea șoferiței # Adevarul.ro
Au apărut imaginile imagini de la un accident produs recent în comuna Tăcuta din județul Vaslui, unde o femeie care a coborât dintr-un microbuz a fost luată pe sus de o mașină condusă de o tânără.
10:45
Ninsoare și vânt puternic în mai multe zone din țară: drumurile montane și județene sunt deszăpezite # Adevarul.ro
În zonele montane, precipitațiile sub formă de ninsoare au început să afecteze traficul rutier, iar autoritățile recomandă prudență șoferilor.
10:30
Un microbuz care efectua curse internaţionale, implicat într-un accident la Iași. Doi oameni au fost răniți # Adevarul.ro
Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs miercuri dimineaţa într-o comună din județul Iași. Un microbuz care efectua curse internaţionale a ieșit de pe șosea.
10:15
Administrația Națională „Apele Române”, după recentul atac cibernetic: „Situația este sub control. Aplicația de dispecerat a fost relocată” # Adevarul.ro
Administrația Națională „Apele Române” informează că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților instituției.
10:15
Administrația Trump interzice vizele SUA pentru mai multe personalități europene: „Nu mai tolerăm cenzura” # Adevarul.ro
Washingtonul anunță sancțiuni fără precedent împotriva unor personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online.
10:00
„Ordonanța trenuleț”, adoptată: Premierul Bolojan anunță cheltuieli mai mici și deficit în scădere # Adevarul.ro
Guvernul României a adoptat marți seară Ordonanța de Urgență pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept „Ordonanța trenuleț”.
09:45
Sacrifică tenisul pentru visul de a fi mamă. Celebra tenismenă s-a retras din competiții după ce a aflat că se confruntă cu infertilitatea. Supusă tratamentului minune # Adevarul.ro
Danielle Collins se confruntă cu provocări personale și profesionale în timp ce își urmărește visul de a-și întemeia o familie.
09:45
„Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein”. Ce dezvăluie noile documente din dosarele care-l vizează pe infractorul sexual # Adevarul.ro
Noi documente făcute publice din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump.
09:30
Accident grav în Argeș: o femeie a murit, iar alte patru persoane au fost rănite după ce o mașină a ieșit de pe carosabil # Adevarul.ro
O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au fost rănite miercuri dimineață, într-un grav accident rutier produs pe DN 65, în zona localității Lunca Corbului, județul Argeș.
09:15
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk # Adevarul.ro
SBU a dezvăluit detalii până acum necunoscute despre pregătirea operațiunii prin care un submarin rus a fost lovit în portul Novorossiisk.
09:15
Explozii în sudul Moscovei, la locul unde în urmă cu câteva zile a fost ucis generalul Fanil Sarvarov # Adevarul.ro
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează agenția Reuters.
Acum 8 ore
09:00
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit singur și uitat de lume. „Îi dădea bani Elenei Cîrstea. S-a separat de soție” # Adevarul.ro
Viața lui Vasile Ianul a fost marcată de un contrast puternic între opulența anilor de glorie și singurătatea profundă din final.
09:00
Pastorală de Crăciun. Patriarhul Daniel: „Este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin de a fi, asemenea îngerilor şi păstorilor de la Betleem” # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de „secularizare sau indiferenţă duhovnicească”, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creştin „de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume".
08:45
Pensia lui Ion Țiriac stârnește controverse. Ce cotizație primește miliardarul de la statul român. L-a surclasat pe fostul coleg Năstase # Adevarul.ro
La vârsta de 21 de ani, Ion Țiriac a fost numit sublocotenent de miliție și a activat în cadrul secției de tenis a Clubului Sportiv Dinamo București.
08:45
Dezvăluiri din dosarele Epstein: cine este „A”, bărbatul care cerea „prietene noi nepotrivite” # Adevarul.ro
Un schimb de e-mailuri apărut în cel mai recent val de documente din dosarele Epstein sugerează că o persoană care semna cu inițiala „A” ar putea fi fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor.
08:30
China, moment dureros din trecut. Imagini din procesul generalului care a sfidat ordinul de înnăbușire a protestelor din Tiananmen # Adevarul.ro
Imagini video cu Xu Qinxian, generalul Armatei Populare de Eliberare (PLA) care a sfidat ordinele de a-şi conduce trupele în Piaţa Tiananmen şi de a reprima protestatarii studenţi din 1989 au fost publicate online.
08:15
Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă bucurie, timp cu cei dragi, lumini, decorațiuni minunate și, câteodată, zăpadă!
08:00
Un fotbalist a murit după ce s-a prăbușit din telescaun, de la 70 de metri înălțime, în timpul unei vacanțe la schi # Adevarul.ro
Soția sa a rămas agățată de scaunul instalației.
08:00
Dispar rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie. O nouă platformă va fi funcționa din august # Adevarul.ro
De anul viitor, platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea dispar.
