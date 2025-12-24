Anthony Joshua a pierdut peste 40 de milioane de dolari, după victoria cu Jake Paul. Unde au dispărut banii pugilistului britanic

12:15

Cristi şi Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în Rusia pentru a filma mai multe videoclipuri, după ce anterior au fost în Ucraina. Vizele de Ucraina de pe pașapoartele lor nu au trecut neobservate, iar ofițerii ruși i-au considerat suspecți. Cei doi au povestit ce a urmat.