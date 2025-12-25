Descoperirile, pierderile și evenimentele arheologice ale anului 2025: De la jefuirea coifului de la Coțofenești la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean
Gândul, 25 decembrie 2025 06:10
2025 a fost un an marcat de jefuirea unor artefacte istorice. A început cu jefuirea coifului de la Coțofenești (circa 450 î.Hr.) și a brățărilor dacice (anii 199 î.Hr.-200 d.Hr.) de la Muzeul Drents, pe 25 ianuarie 2025. Și s-a încheiat cu jaful istoric de la Muzeul Luvru de pe 19 octombrie 2025, când jefuitori […]
• • •
Acum 30 minute
06:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei, înainte de Crăciun # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 25 decembrie 2025, în a 1.400-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Încercare nereușită a ucrainenilor de a lovi Moscova înainte de Crăciun. Un roi de drone a fost trimis să ia cu asalt capitala Rusiei, aparatele de zbor fiind doborâte de apărarea antiaeriană, potrivit […]
Acum o oră
06:10
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american # Gândul
Fostul ginere al faimoasei interprete de muzică populară Elena Merișoreanu își petrece sărbătorile de iarnă într-un penitenciar federal american. Bărbatul a fost închis după ce ar fi încercat să cumpere mai multe ceasuri de lux și bijuterii din aur cu un card bancar furat. Cunoscut sub numele de Freddy Americanu, Bogdan Păun s-a făcut remarcat […]
06:10
Descoperirile, pierderile și evenimentele arheologice ale anului 2025: De la jefuirea coifului de la Coțofenești la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean # Gândul
06:10
Se oferă bani în ziua de Crăciun? Superstiția aduncătoare de noroc pe care o respectă mulți români # Gândul
Ai oferit sau ai primit bani în ziua de Crăciun? Se spune că această superstiție, care este respectată de mulți români, este aducătore de noroc în viața celui care primește. Sărbătorile de iarnă au sosit, iar unul dintre tipurile de cadouri oferite celor dragi sau chiar prietenilor reprezintă o sumă de bani, cu gândul ca […]
Acum 2 ore
05:10
Crăciunul, sărbătoarea familiei, descifrată în exclusivitate pentru Gândul. Părintele Gabriel Cazacu: „Fiecare dintre noi simțim că, în această perioadă, trebuie să facem bine” # Gândul
Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul reușește, în fiecare an, să ne aducă mai aproape de ceea ce contează cu adevărat: credința și familia. În biserici răsună colindele și amintesc de pacea sfântă a nopții de 25 decembrie. În case, bucuria copiilor e molipsitoare, iar familia se reunește. Părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Mănăstirea Cașin […]
05:10
Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le consumau de Crăciun. Meniu de colecție pentru ziua festivă # Gândul
Încă din perioada comunistă au circulat informații, precum și zvonuri legate de preferințele și practicile cuplului Elena și Nicolae Ceaușescu. Crăciunul în „Epoca de Aur” era privit cu alți ochi de oameni, sărbătoarea fiind petrecută mai degrabă în intimitatea familiei, într-un mod clasic, dar cu privațiuni, în anumite cazuri, în rândul cetățenilor. Pe de altă […]
05:10
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas # Gândul
Soții Ceaușescu au ajuns la Târgoviște, ca fugari, în data de în 22 decembrie 1989, după ce fuseseră „extrași” cu un elicopter de pe acoperișul Comitetului Central al PCR. Revoluția Română, declanșată la Timișoara, a „măturat” ca un adevărat tsunami regimul comunist din România și, odată cu el, cuplul prezidențial care preluase puterea în anul […]
Acum 8 ore
00:30
Donald Trump a vorbit la telefon cu copiii, în așteptarea lui Moș Crăciun: „Ce vreți să vă aducă Moșul?” # Gândul
Președintele Trump a participat la apelurile NORAD de la Moș Crăciun. De altfel, în Ajunul Crăciunului, copiii și părinții din întreaga lume pot urmări, în timp real, traseul saniei lui Moș Crăciun, grație unei tradiții devenite deja celebră, coordonată de NORAD, Comandamentul Apărării Aerospațiale a Americii de Nord. Președintele Donald Trump și Prima Doamnă a […]
24 decembrie 2025
23:10
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a trasat o paralelă fascinantă între sosirea lui Donald Trump la Casa Albă și o adevărată revoluție politică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că oponenții lui Trump, deranjați și enervați de abordarea sa inovatoare și perturbatoare, fac […]
Acum 12 ore
22:10
Dan Dungaciu: „Europenii nu stiu cum să gestioneze intenția lui Macron de a negocia cu Putin” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a comentat mișcarea președintelui francez Emmanuel Macron de a discuta cu Vladimir Putin, subliniind lipsa de pregătire strategică a Europei și motivele interne ale Franței. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Anlistul Dan Dungaciu a atras atenția asupra testelor psihologice ale […]
22:10
Este Noaptea Sfântă a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Trăim împreună un moment al introspecției, al bilanțului și al noilor proiecte pe care dorim să le transformăm în realitate. Cu o valoare spirituală care transcende timpul și spațiu, magică și încărcată cu o extraordinară simbolistică, Ziua de Crăciun este una în care toate speranțele înfloresc, impetuos, […]
21:50
Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Galați, a murit. Avea 76 de ani # Gândul
Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Galați și cel care a pus bazele unui imperiu în domeniul construcțiilor, a murit marți, 23 decembrie. Decesul ar fi survenit pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate și a fost confirmat de familie. Potrivit viața-liberă.ro, Corneliu Istrate a fost unul dintre cei […]
21:40
14 țări occidentale condamnă extinderea coloniilor Israelului în Cisiordania. Decizia are ca scop blocarea înființării unui stat palestinian # Gândul
Mai multe țări Occidentale au condamnat decizia Israelului de a construi 19 noi așezări în Cisiordania ocupată. Acestea au declarat că decizia încalcă dreptul internațional, riscă o instabilitate suplimentară și subminează perspectivele de pace, inclusiv eforturile de elaborare a unui plan cuprinzător pentru Gaza. „Noi, statele Belgia, Canada, Danemarca, Franța, Italia, Islanda, Irlanda, Japonia, Malta, […]
21:20
Dan Dungaciu: „Zelenski pune presiuni ca războiul să se încheie pe linia de contact de acum. Rușii nu acceptă” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a discutat pe larg despre proiectul de pace în 20 de puncte prezentat în premieră de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, negociat cu SUA. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază tensiunile din negocierile extinse de la axa Washington- Moscova […]
20:40
Volodimir Zelenski, în mesajul de Crăciun către ucraineni: ne dorim pacea și ca Putin „să moară” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul mesajului de Crăciun adresat ucrainenilor, a urat cuiva moartea. Acesta nu a menționat un nume, dar ne așteptăm ca persoana vizată să fie chiar președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Dragi oameni, din vechime ucrainenii au crezut că, în noaptea de Crăciun, se deschid cerurile și că, dacă le spui visul […]
20:40
Miercuri seară, drumarii din mai multe județe intervin pentru curățarea carosabilului în zonele afectate de ninsori și viscol. ”Se acţionează permanent pe sectoarele de drum unde se înregistrează ninsori. Imagini de pe DN 67C, zona Rânca, unde utilajele SDN Târgu Jiu intervin continuu pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii optime”, a transmis, miercuri seară, Direcţia […]
20:40
Poza de Crăciun a lui Donald și Melania Trump provoacă stupoare pe rețelele sociale: „Parcă merg la înmormântare” # Gândul
Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania au publicat fotografia anuală de Crăciun, iar unii internauți au remarcat că imaginea nu pare să reflecte deloc spiritul sărbătorilor. Fotografia a fost postată marți dimineață pe contul oficial al Casei Albe, împreună cu următorul mesaj: „Crăciun fericit din partea președintelui Donald Trump și a primei doamne Melania […]
19:50
(P) Societatea Salubrizare Sector 5 este pregătită pentru primele ninsori. 64 de utilaje şi peste 200 de oameni asigură deszăpezirea # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunţă că este pregătită pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit administrației locale, chiar dacă nu va ninge abundent, operatorul de salubritate din sector este pregătit să intervină, în total, cu 64 de utilaje şi […]
19:40
(P) Sectorul 5 este pregătit pentru primele ninsori. 57 de utilaje şi peste 200 de oameni asigură deszăpezirea # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunţă că este pregătită pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit administrației locale, chiar dacă nu va ninge abundent, operatorul de salubritate din sector este pregătit să intervină, în total, cu peste 200 de utilaje […]
19:10
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ajunul Crăciunului: „Vă doresc credință într-un viitor mai bun” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj în Ajunul Crăciunului, în care le-a urat românilor sărbători fericite, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun. AUTORUL RECOMANDĂ: Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă Ce făcea Ilie […]
19:00
Cum își stimulează chinezii de la Huawei angajații. Le-a construit replici ale orașelor europene pentru a le crește moralul și productivitatea # Gândul
Probabil te întrebi din ce țară sunt imaginile acestea. Nu sunt din Europa, cum poate te-ai fi gândit inițial, ci sunt din China. Complexul Huawei este format din 12 zone, cu clădiri inspirate din arhitectura orașelor europene, precum Paris, Verona sau Budapesta. Compania chineză susține că un astfel de mediu de lucru ajută la crearea […]
19:00
A nins în Deșertul Atacama, unul dintre cele mai aride locuri de pe pământ. Cum se vede din satelit # Gândul
Un strat de zăpadă rară a acoperit Deșertul Atacama, situate în nordul statului Chile, iar ninsoarea a provocat oprirea unui telescop uriaș, considerat unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit Live Science. Faimos pentru peisajele sale, Deșertul Atacama este unul dintre cele mai aride zone de pe Pământ, cu locuri unde nu a plouat […]
18:30
Netflix a lansat trailerul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Cum se continuă povestea faimosului personaj Tommy Shelby # Gândul
Netflix a lansat primul trailer al lungmetrajului „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Fanii se pot bucura astfel de continuarea poveștii din universul Peacky Blinders, unde Cillian Murphy rămâne actorul principal al acțiunii. Premiera va avea loc în cinematografe pe 6 martie 2026, iar pe 20 martie va fi disponibil și pe platforma de streaming. Acesta […]
18:20
Cum ar povesti la masa de Crăciun Nicușor Dan experiența anului 2025. Gândul a reconstruit cel mai tumultuos an al actualului președinte, în imagini # Gândul
Anul 2025 a fost, fără îndoială, unul definitoriu pentru Nicușor Dan. De la anunțarea candidaturii și câștigarea președinției până la primele decizii și vizite oficiale, acest an a adus momente cheie în cariera sa politică. Imaginile acestui an arată cât de încărcat a fost 2025 pentru președinte. Gândul, în cadrul unui exercițiu jurnalistic, a reconstruit […]
18:20
Pe piaţa spot, cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile, a cererii ridicate, şi a escaladării tensiunilor în Venezuela, transmite Bloomberg citat Agerpres. Cotaţia aurului a crescut miercuri cu aproape 1%, ajungând […]
18:20
Angajații au crezut că nu văd bine. Un bărbat a lăsat un munte de gunoaie în camera de hotel de în care a locuit 2 ani, în China # Gândul
Un bărbat din China a reușit să uimească, într-un mod negativ, întregul personal dintr-ul hotel. Câțiva dintre angajați au pătruns în camera în care persoana în cauză a locuit timp de 2 ani și au observat un munte de deșeuri și un miros aproape insuportabil. Angajații unui hotel din China au avut parte de o […]
18:10
România, campioana reciclării. Țara noastră este dată drept exemplu de presa internațională pentru succesul programului SGR # Gândul
Presa internațională laudă campania națională de reciclare, plasând programul din România în topul celor mai notabile evenimente ale anului care tocmai se încheie. „România a șocat lumea întreagă cu pariul său pe reciclare”, scrie publicația GoodNewsdaily. Reamintim că, potrivit celor mai recente studii, impactul SGR în economia României a atins o bornă impresionantă – 1,45 […]
18:10
Test IQ. S-a pierdut Moș Crăciun! Îl puteți găsi în această fotografie festivă? Testează-vă abilitățile de observare cu această iluzie optică festivă de Crăciun! Ascuns în opera de artă înzăpezită a lui Moș Crăciun în costume roșii se află un Moș Crăciun cu renii săi. Doar cei cu o vedere ascuțită și un IQ de peste […]
18:00
Iată cu cât a ajuns să se vândă carnea de porc în LIDL, acum, înainte de Crăciun. Carnea de porc este ingredientul principal al preparatelor de Sărbători, motiv pentru care românii o cumpără în această perioadă în cantități mari. La Lidl, carnea de porc se vinde „pe bucăți”: pulpă, piept sau altele. Gândul are imagini […]
Acum 24 ore
17:30
În anumite zone din România, stratul de zăpadă a ajuns la 25 de centimetri. Drumarii au pus utilajele în funcțiune, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil și pentru a facilta circulația. În Ajunul Crăciunului, mulți localnici se bucură de ninsori de basm. Gândul.ro vă ține la curent cu datele meteo oficiale AICI. Iarna și-a […]
17:30
Raed Arafat convoacă prefecții: Minus 7 grade la București și Cod galben în perioada Crăciunului # Gândul
Raed Arafat, șeful DSU, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Decizia aceasta a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne, lunând în considerare că fenomenele meteo extreme coincid cu perioada sărbătorilor. Raed Arafat a solicitat stabilirea […]
17:10
Tot mai mulți ruși se gândesc la pace. Centrul Levada: 66% spun că Rusia trebuie să se îndrepte spre negocieri de pace # Gândul
Un sondaj publicat de Centrul Levada din Rusia arată cel mai scăzut nivel de sprijin din partea rușilor pentru continuarea războiului de la începutul invaziei rusești din Ucraina. Majoritatea respondenților s-au declarant în favoarea negocierilor de pace, schimbarea de opinie fiind pusă pe seama presiunilor economice crescute și a oboselii sociale. Potrivit sondajului Levada, în […]
17:00
Șoșoacă, circ și la tăierea porcului: „Domnule Simion, aici este scroafa pe care ați agresat-o” # Gândul
Diana Șoșoacă, în urma unui live pe Facebook în Ajun de Crăciun, aflată la tăierea porcului, a ales să arunce „săgeți” către George Simion, liderul partidului AUR. Liderul S.O.S. a readus în prezent o situație care a avut loc în luna decembrie a anului 2023. „Domnu’ Simion, uitați scroafa pe care o agresați dumneavoastră sexual”, […]
17:00
Directorul general al TAROM și-a dat demisia. Care au fost motivele deciziei lui Costin Iordache # Gândul
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și dat demisia, vinerea trecută, a anunțat, miercuri, compania. La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte din acțiunile prevăzute în Planul […]
17:00
Șeful Telegram spune despre Emmanuel Macron că este homosexual. În ce context a făcut afirmațiile # Gândul
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a glumit pe seama orientării sexuale a președintelui francez Emmanuel Macron, și l-a numit în mod voalant homosexual. Acest lucru s-a întâmplat în timpul unei discuții despre logo-ul programului său de donare de spermă, pe X. Totul a început cu o postare lui Durov, în care acesta a prezentat o schiță […]
17:00
Colindătorii străbat străzile Brașovului, dar zăpada e încă așteptată în orașul de la munte. Este Ajunul Crăciunului, iar colindătorii au ieșit pe străzi pentru a face urările tradiționale, costumați în urși, dar și purtând straie populare. Această tradiție a Ursului în Ajun de Crăciun, în România, este un obicei străvechi, pre-creștin, unde un om dechizat […]
17:00
Poale în brâu, faimoasa rețetă păstrată cu sfințenie în Bucovina. Detaliul care îi dă desertului un gust incredibil la masa de Sărbători # Gândul
Faimoasele poale în brâu din Bucovina sunt nu doar fala gospodinelor din nordul Moldovei, ci și un brand al gastronomiei tradiționale românești. O antreprenoare din județul Suceava, care s-a dedicat dezvoltării turismului rural și de patrimoniu în Valea Șomuzului din sudul Bucovinei, dezvăluie pentru Gândul secretele unei rețete păstrate cu sfințenie de moldovence, de sute […]
16:30
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, pe 24 decembrie, un mesaj de Crăciun adresat românilor, în care a subliniat relația strânsă dintre SUA și România. Reprezentanții ambasadei au arătat că SUA și România au un parteneriat solid, care continuă să se dezvolte. Acesta se bazează pe valori comune și pe interese strategice […]
16:30
CNN a filmat din elicopter vârfurile înzăpezite ale Carpaților, rutele de fuga pentru bărbații ucraineni in Romania # Gândul
Tot mai mulți ucraineni își riscă viața și traversează Munții Carpați în România pentru a scăpa de război. Potrivit autorităților române, zeci de persoane traversează granița ilegal în fiecare săptămână. O echipă CNN a realizat un reportaj despre bărbații ucraineni care aleg să își riște viața trecând granița în România prin Munții Carpați, decât să […]
16:20
Legea pentru simplificarea obținerii permisului de conducere, publicată în Monitorul Oficial. Ce trebuie să știe cei care dau sala # Gândul
Legea inițiată de deputatul USR Cezar Drăgoescu pentru simplificarea și eficientizarea procedurii de obținere a permisului de conducere a fost publicată astăzi, miercuri, în Monitorul Oficial. Astfel, modificările aduse OUG 195/2002 în ce privește circulația pe drumurile publice introduc excepții clare de la susținerea probei teoretice („sala”) acolo unde experiența practică demonstrează deja competența conducătorului […]
16:10
Acuzații dure din Franța. Macron spune că sancţionarea lui Thierry Breton de către SUA este o „intimidare”. CE cere „clarificări” # Gândul
Preşedintele francez Emmanuel Macron denunţă miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în SUA a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza voinţei acestuia de a reglementa marile platorme digitale, drept o atingere adusă „suveranităţii digitale europene”. Pe de altă parte, unii eurodeputaţi ai partidului Rassemblement National (RN) susțin că decizia SUA are legătură cu […]
16:00
CSM a trimis către Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele chestionarului prin care judecătorii contrazic dezvăluirile Recorder # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis președintelui Nicușor Dan, Guvernului și Ministerului Justiției rezultatele preliminare ale unui chestionar completat de judecători, privind problemele din sistemul judiciar. Potrivit CSM, majoritatea covârșitoare a judecătorilor consideră că, în ultimul an, a existat o campanie publică îndreptată împotriva justiției și că principalele probleme nu sunt cele prezentate frecvent […]
16:00
Reprezentanți de top ai sportului fac urări de Crăciun fanilor și descriu cum arată pentru ei sărbătorile. Pentru sportivi și antrenori, Crăciunul reprezintă o perioadă de respiro așteptată cu mare nerăbdare. Mai mult, câțiva dintre campionii noștri au ieșit la colindat. Vicecampioană mondială de junioare la înot, Daria Silișteanu abia așteaptă Crăciunul. Obiectivul ei e […]
15:50
Cât plătești pentru un teren arabil în România și ce prețuri sunt practicate în alte state ale Uniunii Europene, potrivit INS # Gândul
Institutul Național de Statistică (INS) a emis noi date referitoare la prețurile percepute pentru un teren arabil în România și cele practicate în alte state ale Uniunii Europene, în anul 2024. De menționat faptul că aceste date statistice au fost furnizate de statele membre UE și diseminate de Eurostat. Iată informațiile mai jos, în articol. […]
15:40
Cântăreața Otilia Bilionera a mărturisit în ce relații este cu soacra sa. ”Ne certăm, ne împăcăm”, a afirmat artista. Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, fiind, de altfel, melodia care a propulsat-o […]
15:20
Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț # Gândul
Invitat în cea mai recentă ediție a specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a analizat prestația președintelui după primele 6 luni de mandat. Politician de dreapta, Tăriceanu apreciază că Nicușor Dan nu are experiență politică, iar acest lucru se vede atât în plan intern, cât și în plan […]
15:10
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți miercuri, 24 decembrie, de la ora 15:00, prima parte a BEST OF – ION ILIESCU, ISTORIA NEŞTIUTĂ: ION ILIESCU, TINEREȚEA ŞI DRUMURILE LA MOSCOVA. O călătorie inedită prin viața primului […]
15:10
Vei descoperi că poți comunica la un nivel foarte productiv. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 25 decembrie 2025. Berbec Astăzi îți vei păstra calmul, așa că profită de această ocazie pentru a lua decizii raționale cu privire la cele mai intense probleme aflate în discuție. Rămâi cu picioarele pe pământ și […]
15:10
George Simion, ședință foto cu familia de Sărbători. Cum s-a pozat liderul AUR alături de soție și fiul său # Gândul
Liderul AUR, George Simion, a lăsat deoparte, pentru câteva momente, rolul de politician, pentru a se dedica în întregime celui de tată și soț. Acesta s-a fotografiat în intimitatea căminului, alături de familie, într-un decor de Sărbători. George Simion, președintele formațiunii AUR, a organizat o sesiune foto cu soția sa, Ilinca Simion, și fiul lor, […]
15:00
Dosarele Epstein. Noi suspiciuni privind fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite” # Gândul
În cel mai recent set de documente publicate din dosarele Epstein se află un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell şi cineva care semnează cu „A” – a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil” şi despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, relatează ABC News. ABC News […]
