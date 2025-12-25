RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state, „pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania”

06:10

Ai oferit sau ai primit bani în ziua de Crăciun? Se spune că această superstiție, care este respectată de mulți români, este aducătore de noroc în viața celui care primește. Sărbătorile de iarnă au sosit, iar unul dintre tipurile de cadouri oferite celor dragi sau chiar prietenilor reprezintă o sumă de bani, cu gândul ca […]