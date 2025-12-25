17:00

Șinele de pe Calea Călărași sunt rupte, plus au chiar și gropi. Tramvaiele circulă cu dificultate pe acolo, iar călătorii sunt scuturați când se trece pe acea șină care are nevoie de reparați. Șina este […] Articolul VIDEO | Șine de tramvai pericol public pe Calea Călărași din București. “Numai eu știu două femei care și-au rupt piciorul în intersecția aia” apare prima dată în B365.