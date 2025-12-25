Ce faci cu un cadou care nu îți place? Românii răspund diferit în 2025, față de acum trei ani / Ce s-a schimbat
25 decembrie 2025
Unu din 10 români detestă să ofere cadouri de Crăciun, iar 5% afirmă că nu vor împodobi niciun brad. Banii (22%), bucuria (7%), bunătatea (4%) și zăpada (3%) sunt lucruri care le lipsesc românilor de…
Renault Duster a devenit în luna noiembrie cea mai achiziționată mașină nouă atât în Ucraina, cât și la nivelul capitalei, Kiev, unde se comercializează aproximativ o treime din autovehiculele noi cumpărate în statul vecin, conform…
VIDEO Prințesa Kate, duet la pian cu fiica ei. Surpriză de Crăciun de la familia regală britanică # HotNews.ro
În premieră, prințesa de Wales și fiica ei au cântat împreună la pian pentru un concert de colinde, scrie BBC. Duetul lor a fost înregistrat la Palatul Windsor, iar momentul surpriză a fost dezvăluit acum.…
Apelul Papei Leon către creștini, cu ocazia Crăciunului. „Chiar și un grajd poate deveni mai sacru decât un templu” # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că au sarcina de a-i ajuta pe săraci și străini, transmite The Guardian. Faptul că Iisus Hristos s-a născut…
Bombardiere strategice rusești la nord de Scandinavia. „Avioane de vânătoare ale unor țări străine” au intervenit pentru a le escorta # HotNews.ro
Bombardiere rusești capabile să poarte armament nuclear au efectuat un zbor „programat” deasupra Mării Norvegiei și Mării Barents, determinând „avioane de vânătoare ale unor țări străine” să intervină pentru a le escorta, a anunțat Ministerul…
Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj cu ocazia Crăciunului, acuzând stânga radicală că face „tot posibilul să ne distrugă țara” și vorbind la superlativ despre situația economică din mandatul său. „Crăciun fericit tuturor,…
Vremea în dimineața de Crăciun: ninsori în București și în mai multe zone din țară, aflate sub alertă meteo / Cum se circulă # HotNews.ro
Crăciunul a adus zăpadă și polei în jumătatea de sud a țării, aflată sub cod galben de ninsori, până astăzi, la ora 20.00.
Urări de Crăciun 2025. Mesaje și felicitări de Crăciun pe care să le trimiți familiei și prietenilor # HotNews.ro
Crăciunul este momentul ideal pentru a împărtăși gânduri frumoase, recunoștință și iubire. În spiritul sărbătorii, vă propunem o serie de urări de Crăciun 2025 pe care le poți trimite celor dragi. Mesaje tradiționale de Crăciun:…
REPORTAJ. Departe de țară, o familie din Oltenia și-a făcut o viață mai bună în Belgia. „De-asta ne-am zbătut: să nu mai mergem la veceu în fundul grădinii, să avem și noi cum e în Europa”. Copiii lor vorbesc patru limbi # HotNews.ro
Căldărarii din Corcova, județul Mehedinți, se întorc doar vara în România, când satul se umple de muzică, praf de construcții și mașini cu numere străine. La final de august, când se coc merele în Belgia…
Marea finală „Chefi la cuțite”, difuzată miercuri seară pe Antena 1, a fost câștigată de Luca Zvaleni din echipa lui chef Richard Abou Zaki. El a reușit să îi impresioneze pe cei patru jurați și…
Apel comun al 14 țări către Israel să oprească înființarea coloniilor în Cisiordania. „Opoziție clară față de orice formă de anexare” # HotNews.ro
Un grup de 14 ţări, inclusiv Franţa, Regatul Unit, Canada şi Japonia, au condamnat miercuri seara recenta aprobare a unor noi aşezări evreieşti în Cisiordania, îndemnând guvernul israelian să îşi schimbe decizia şi să „înceteze…
Publicarea dosarelor Epstein va întârzia cu câteva săptămâni. Au fost descoperite aproape un milion de alte documente care pot avea legătură cu abuzatorul sexual # HotNews.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale. Acest lucru va întârzia publicarea integrală a acestora cu câteva săptămâni,…
Încă o premieră în programul spațial al Indiei. Țintele ambițioase ale guvernului de la New Delhi # HotNews.ro
India a plasat miercuri pe orbită cel mai greu satelit indian, „un progres important”, a salutat premierul Narendra Modi, în sectorul spaţial al celei mai populate ţări din lume, relatează AFP, preluată de News.ro. Satelitul…
FIFA a validat lista arbitrilor români desemnaţi de Comisia Centrală a Arbitrilor pentru competiţiile internaţionale în anul viitor, pe care se regăsesc 11 arbitri, 17 arbitri asistenţi, 12 arbitri VAR, 4 arbitri de futsal şi…
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești de la Odesa. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă # HotNews.ro
Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, scrie AFP, citată de Agerpres. Odesa, important port comercial, a suferit în…
SuperLiga: FC Botoșani a terminat anul la două puncte în spatele liderului, dar Leo Grozavu avertizează: „Obiectivul activ încă e acesta” # HotNews.ro
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a afirmat că obiectivul echipei rămâne salvarea de la retrogradare, în ciuda rezultatelor peste așteptări obținute în prima parte a sezonului. După 21 de etape, FC Botoșani…
Noua impozitare pe micro 2026 și scăderea sumei neimpozabile la salariul minim, în Monitorul Oficial. Descarcă OUG 89/2025-„trenuleț” # HotNews.ro
Guvernul a publicat miercuri seara, în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență (OUG) „trenuleț” 89/2025, prin care se renunță la cota de impozitare de 3% pe venitul microîntreprinderii, din 2026, iar pentru lucrătorii plătiți cu salariul…
Administrația Trump trimite 350 de soldați ai Gărzii Naționale în New Orleans înainte de Anul Nou, lansând o nouă intervenție federală în oraș. În același timp, are loc o campanie de limitare a imigrației, scrie…
Fotbalistul crescut de Villarreal a plecat după doar 5 luni de la echipa din SuperLiga: „În interesul ambelor părți” # HotNews.ro
Oțelul Galați a anunțat, miercuri, că a ajuns la un acord de încetare amiabilă a relațiilor contractuale cu fundașul Vadik Murria Soriano (25 de ani). Fotbalistul cu dublă cetăţenie ruso-spaniolă semnase în iulie un contract…
Gravitația artificială în spațiu, brevetată de o companie rusească. Dezavantajul noii tehnologii # HotNews.ro
Compania rusă producătoare de rachete Energia a obţinut brevetul pentru o nouă arhitectură pentru vehicule spaţiale capabilă să genereze gravitaţie artificială, o tehnologie care are capacitatea de a revoluţiona misiunile spaţiale de lungă durată cu…
Alegeri prezidențiale anulate parțial în Bosnia. Care este soluția pentru ieșirea din impas # HotNews.ro
Comisia electorală din Bosnia a anulat parţial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a ţării) din cauza ”neregulilor”, o decizie ce ar putea modifica rezultatul scrutinului organizat pentru desemnarea succesorului lui…
Ambasadorul Poloniei la Paris, suspendat din funcție. El este anchetat într-un dosar pentru trafic de influență # HotNews.ro
Ambasadorul Poloniei la Paris, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție, miercuri. El așteaptă concluziile unei anchete de trafic de influență pentru emiterea unor diplome false, scrie AFP, citat de Agerpres. Anunțul a fost…
Cum ar arăta o masă românească de Crăciun pentru șefi de stat. „România este o țară modernă, cu o bucătărie care merită să fie descoperită, nu doar tolerată politicos” INTERVIU # HotNews.ro
„Avem un patrimoniu culinar foarte bogat, dar insuficient cunoscut în afara țării”, spune chef Cezar Munteanu, unul dintre oamenii care au contribuit semnificativ la promovarea bucătăriei românești pe scena internațională. Într-un interviu pentru HotNews, el…
Mesajul de Crăciun al premierului Bolojan: „Speranță și credință într-un viitor mai bun” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, un mesaj de Crăciun în care face referire la „un viitor mai bun” pentru români, scrie News.ro. ”SĂRBĂTORI FERICITE! HRISTOS S-A NĂSCUT!”, a scris, miercuri seară, pe Facebook,…
Sondaj: Când cred rușii că se va sfârși războiul din Ucraina. Susținere mare pentru negocierile de pace # HotNews.ro
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil…
Crăciun fericit! După 30 de ani, cea mai ascultată melodie de Crăciun a fost detronată. O australiancă dă tonul sărbătorii. Dar doar în acest an # HotNews.ro
Hitul ”All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de ”Snowman” al australiencei Sia, scrie News.ro. ”All I Want For…
Mesaje și urări de Crăciun 2025 pentru românii plecați în diapora. Trimite cele mai calde mesaje de Crăciun celor dragi aflați în afara țării # HotNews.ro
Milioane de români și-au căutat în ultimele decenii o viață mai bună în diaspora. O parte dintre ei se întorc acasă de Crăciun, dar o parte rămân în țările care le-au devenit casă, acolo unde…
Donald Trump amenință din nou cu retragerea licențelor posturilor TV cu emisiuni umoristice. Care sunt show-urile vizate # HotNews.ro
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele „late shows”, emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP, citată…
Rusia nu este de acord cu planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA / Ce modificări vrea Moscova # HotNews.ro
Rusia va cere modificări esențiale la cel mai recent plan de pace al Ucraina și SUA pentru a pune capăt războiului. Moscova vrea restricții suplimentare asupra capacităților militare ale Kievului, potrivit unei persoane apropiate de…
Cum va fi sărbătorit Crăciunul la Betleem, locul nașterii lui Hristos. Festivitățile publice au fost întrerupte doi ani din cauza războiului # HotNews.ro
În sunet de cimpoaie şi tobe, cercetaşii palestinieni au defilat miercuri pe străzile din Betleem, dând startul primei sărbători festive de Crăciun organizată de la începutul războiului din Gaza în oraşul din Cisiordania, leagănul creştinismului,…
Tragedia de la Novi Sad. Ancheta penală împotriva unui fost ministru a fost stopată de către instanță # HotNews.ro
O Înaltă curte din Serbia a anunţat miercuri că a ordonat, în lipsă de probe, încheierea procedurii judiciare care îl viza pe un fost ministru al construcţiilor, Goran Vesic, şi mai mulţi alţi suspecţi inculpaţi…
Trecerea între categorii de permis, mai ușor de obținut pentru unii șoferi / Cine sunt cei care scapă de proba teoretică # HotNews.ro
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial. Unii șoferi vor fi scutiți de la susținerea probei teoretice pentru a dobândi alte categorii de permis, potrivit unui comunicat de…
Cristi Danileț, după întâlnirea magistraților cu președintele: „Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze”. Numărul anchetelor estimat la câteva zeci # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Danileț a estimat la câteva zeci numărul cercetărilor disciplinare care ar fi trebui deschise din oficiu de către Inspecția Judiciară, ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistrați la întâlnirea de la Cotroceni…
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte „scuze oficiale”, o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două…
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat. Potrivit companiei de zbor, Iordache va mai rămâne în funcție până pe 15 ianuarie, scrie News.ro. Potrivit TAROM, Costin Iordache a demisionat pe 19 decembrie, „din motive…
După o așteptare de patru ani, Netflix difuzează primele imagini cu unul dintre cele mai așteptate filme din 2026. „Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine…” # HotNews.ro
Netflix a lansat primul trailer pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” cu Cillian Murphy în rol principal, scrie News.ro. La patru ani după ce şi-a luat rămas bun de la clanul Shelby, cea mai…
VIDEO Camera secretă în care a fost prins un lider din Camorra. Bărbatul era căutat de trei ani # HotNews.ro
Poliţia italiană l-a arestat pe un îndelung căutat şef al organizaţiei criminale Camorra din Napoli după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează DPA, preluată de Agerpres. Ciro Andolfi, care figurează…
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus # HotNews.ro
Un tribunal rus din Ucraina ocupată a condamnat miercuri la 19 ani de închisoare un cetăţean columbian acuzat de „mercenariat”, după ce a luptat în cadrul armatei ucrainene împotriva Moscovei, relatează AFP, preluată de Agerpres.…
Emmanuel Macron și UE condamnă interdicțiile pentru vize impuse de SUA / Washingtonul este acuzat de „intimidare” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și Uniunea Europeană au acuzat Washingtonul de „intimidare și constrângere”, după ce SUA au impus o interdicție de viză pentru cinci persoane din Europa care au coordonat proiecte de lege care…
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Din biroul unei corporații, la propriul brand românesc de slow fashion. Cum și-a croit drumul o buzoiancă # HotNews.ro
Adelina Toma (foto) a început călătoria antreprenorială în urmă cu aproape șase ani, când, după două joburi în multinaționale, a decis să construiască un atelier de modă pe cont propriu. Așa a apărut „Itse”, un…
VIDEO Parcarea lui Moș Crăciun. Explicațiile unui deputat când a fost surprins la Parlament cu un BMW X5 care nu îi apare în declarația de avere # HotNews.ro
Deputatul Bogdan Alin-Stoica a fost filmat de HotNews la Parlament zilele trecute, când a venit cu un BMW X5 M, mașină care nu apare în declarația de avere. Potrivit documentului postat pe site-ul Camerei Deputaților,…
EXCLUSIV FOTO Cadou special de la Bolojan. Înainte de Crăciun, a dat fiecărui ministru un „babka” de la Oradea # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut cadou fiecărui ministru, în ședința de guvern de dinaintea Crăciunului, un cozonac special, inspirat din cel evreiesc, cunoscut sub denumirea „babka”, și produs la Oradea, unde șeful Executivului a fost…
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei: „Am încredere în națiunea română; în viața de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj” # HotNews.ro
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis, miercuri, în mesajul de Crăciun, că are încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi…
O insulă pustie, de 30 de ori mai mare decât Arena Națională, caută angajat. Salariu de 30.000 de euro pentru jumătate de an # HotNews.ro
Scottish Wildlife Trust (SWT), o organizația dedicată protejării naturii, angajează un nou ranger pentru insula Handa, un petic mic și nelocuit de pământ situat în largul coastei de nord-vest a Scoției, în regiunea Highlands, pe…
Dan Capatos pleacă de la Antena 1, în „surpriza de proporții” de la finalul anului. „De-acum înainte «totul e Cancan»” # HotNews.ro
Cunoscutul prezentator TV Dan Capatos a anunțat că se desparte de Antena 1, după aproape două decenii petrecute în cadrul trustului de presă Intact Media Group, scrie miercuri Pagina de Media. Dan Capatos urmează să…
CSM a trimis președintelui Nicușor Dan și guvernului rezultatele chestionarului în care judecătorii au văzut alte probleme ale justiției decât cele dezvăluite de Recorder # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, miercuri, că a transmis către președintele Nicușor Dan, Guvern și Ministerul Justiției rezultatele preliminare ale chestionarului privind problemele din justiție, inițiat de Secția pentru judecători, din care reiese…
„Rambo de Olt”. Prefectul și subprefectul, duși la Parchetul Militar după ce au tras cu Kalașnikovul într-un poligon al armatei și puși sub control judiciar # HotNews.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost audiați de procurori marți noaptea, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și…
Intensitate „crescută a activității gripale”, anunță Ministerul Sănătății / Autoritățile confirmă primul deces din acest sezon / Cazurile de gripă s-au dublat într-o săptămână # HotNews.ro
Ministerul Sănătății (MS) anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. În…
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân după gratii de sărbători. Voiau să scape de închisoare în Ajunul Crăciunului # HotNews.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce miercuri cererile lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Instanța supremă. Cei trei au fost scoși…
TABEL explicativ: Lucrătorii din România pierd 42 lei la salariul minim prin reducerea sumei neimpozabile. Patronii IMM România reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă” # HotNews.ro
IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”, prin noul salariu minim impus de guvernanți…
