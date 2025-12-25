FOTO&VIDEO Teama de ruși. România cercetează penal un transport nedeclarat de armament al Ucrainei prin apele teritoriale românești ale Mării Negre

21:50

Guvernul a adoptat o serie de amânări și abrogări în ce privește decontul precompletat de TVA. Scopul este să se evite sancțiunile, în special includerea la risc fiscal, având în vedere că ANAF nu are capacitatea de a procesa adecvat și nici de a verifica informațiile pe care le primește. De asemenea, în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare se amână până la data de 30 septembrie 2026 prevederile ordonanței 70/2024, privind transmiterea notificării.