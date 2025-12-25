Alertă de gripă transmisă în București, s-a ajuns la 80 persoane într-o zi la camera de gardă. „Este varianta de gripă circulantă prin Anglia, Italia, Spania.”
Profit.ro, 25 decembrie 2025 13:50
Numărul cazurilor de gripă în București a crescut deja accelerat, în această perioadă.
Proiectul de transformare a Halei Fabrica de Țevi într-un spațiu modern primește o finanțare de 30 milioane lei.
Președintele rus, Vladimir Putin, i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump.
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna martie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
BMW iX și i4 au arătat că producătorul bavarez poate face electrice convingătoare, care păstrează plăcerea de condus specifică mărcii.
BP vinde 65% din afacerea de lubrifianți Castrol către fondul american Stonepeak, într-o tranzacție de 6 miliarde de dolari.
Fosta gimnastă româncă Nadia Comăneci transmite un mesaj de Sărbători.
Tim Cook, directorul general al Apple, cumpără acțiuni Nike de circa 3 milioane de dolari # Profit.ro
Tim Cook aproape și-a dublat participația personală la producătorul de echipament sportiv Nike, după ce a cumpărat acțiuni valoare de aproximativ 3 milioane de dolari,
Tranzacție pe piața pharma: Sanofi cumpără producătorul american de vaccinuri Dynavax pentru 2,2 miliarde de dolari # Profit.ro
Sanofi a preluat producătorul american de vaccinuri Dynavax Technologies într-o tranzacție de aproximativ 2,2 miliarde dolari (1,9 miliarde euro), preluare care îi oferă acces la un vaccin aprobat împotriva hepatitei B, transmite Reuters.
Trump vrea 80.000 de imigranți în depozite industriale, transformate în centre de detenție # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, vrea să rețină 80.000 de imigranți în mai multe depozite industriale, din întreaga țară.
Autoritățile intervin deja pe mai multe drumuri cu vehicule de deszăpezire.
Mesajul lui Trump de sărbători: Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală” # Profit.ro
Președintele SUA a profitat de sărbătorile de sfârșit de an pentru a ura Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală”.
Vânzare accelerată de produse la Kaufland, în România. Peste 32.000 tone alimente, materiale și ambalaje au fost salvate de la risipă # Profit.ro
Retailerul german Kaufland anunță în România că peste 32.000 tone alimente, materiale și ambalaje au fost salvate de la risipă în 2024, prin vânzare accelerată.
FOTO&VIDEO Teama de ruși. România cercetează penal un transport nedeclarat de armament al Ucrainei prin apele teritoriale românești ale Mării Negre # Profit.ro
Procurorii români au redeschis un dosar de urmărire penală în care este investigată o operațiune a Ucrainei de transport naval de armament importat prin apele teritoriale românești ale Mării Negre nedeclarată ca atare autorităților din România, dosar clasat inițial cu argumentul că modalitatea de a acționa a ucrainenilor este scuzabilă prin prisma agresiunii militare a Rusiei împotriva țării vecine, relevă date analizate de Profit.ro.
Vinul zilei: un cupaj alb vibrant și răcoritor din Valea Ronului, un vin cu arome de lămâie, pomelo și fructe albe, cu textură ușoară și caracter mineral. Un vin cotat cu 93 de puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea zilei, Lone Côtes-du-Rhône 2024, este un vin alb proaspăt, elegant și mineral, o expresie vibrantă a sudului Franței.
Versiuni ieftine au dat peste cap piața. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Coasta Mării Negre este poluată cu ulei de floarea-soarelui, ucigând viața marină.
ULTIMA ORĂ Vânzarea Regina Maria. Va deveni un gigant cu afaceri de peste 1 miliard euro. Plan al finlandezilor pe 5 ani # Profit.ro
Grupul finlandez Mehiläinen, care a preluat de la fondul de investiții MidEuropa rețeaua de centre medicale românești Regina Maria, în cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală, și-a fixat un plan ambițios, în care să depășească un volum al cifrei de afaceri de 1 miliard euro.
Renault Duster a devenit în luna noiembrie cea mai achiziționată mașină nouă atât în Ucraina, cât și la nivelul capitalei, Kiev, unde se comercializează aproximativ o treime din autovehiculele noi cumpărate în statul vecin, conform datelor disponibile acum și analizate de Profit.ro.
Familiile polițiștilor decedați, evacuate din locuințe de serviciu. Primul efect al proiectului anunțat de Profit.ro # Profit.ro
Familiile polițiștilor decedați nu vor mai putea să rămână cu chirie în locuințele de serviciu, dacă nu au posibilitatea de a le achiziționa, acesta urmând să fie primul efect al proiectului de lege prezentat recent de Profit.ro.
Toate primăriile din București au intrat în alertă. A fost emis Cod galben de ninsori și polei. În Sectorul 6 deja se împrăștie material antiderapant # Profit.ro
Primăriile din București s-au pregătit pentru a interveni pe carosabil.
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul a schimbat decontul precompletat de TVA. În ședință s-a renunțat suplimentar la o prevedere privind riscul de rambursare necuvenită de TVA # Profit.ro
Guvernul a adoptat o serie de amânări și abrogări în ce privește decontul precompletat de TVA. Scopul este să se evite sancțiunile, în special includerea la risc fiscal, având în vedere că ANAF nu are capacitatea de a procesa adecvat și nici de a verifica informațiile pe care le primește. De asemenea, în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare se amână până la data de 30 septembrie 2026 prevederile ordonanței 70/2024, privind transmiterea notificării.
ULTIMA ORĂ Decizie în Guvern - Crește impozitul pe bunuri și servicii acordate unui asociat/acționar în folos personal. Se corelează cu majorarea impozitului pe dividende # Profit.ro
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să majoreze cota de impozitare pentru bunurile și serviciile acordate de firmă unui participant la persoana juridică și care sunt considerate venituri din alte surse, astfel încât cota de impozit să se situeze anul următor la același nivel cu cea a impozitului pe dividende, care de la 1 ianuarie se majorează la 16%.
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, pregătește achiziționarea, la punerea în funcțiune, a centralei CHEAP Frasin-Pangarati, cu o putere instalată de 300 MW.
DECIZIE ULTIMA ORĂ Fermierii nu scapă de impozit pe sere și solarii. Bolojan le impune impozit la jumătate din 2027 # Profit.ro
Începând cu anul 2027, fermierii vor trebui să achite impozitul pe clădiri pentru sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor. Acest impozit va fi redus cu 50%, conform ordonanței de urgență ”trenuleț” adoptate de Guvern, și în care premierul Bolojan a fost convins să acorde scutire de la acest impozit doar pentru 2026.
DECIZIE ULTIMA ORĂ Guvernul a decis - ″Intră″ peste importatorii și exportatorii de produse accizabile cu reguli stricte # Profit.ro
Guvernul a decis să reglementeze strict activitățile de import și export de produse accizabile, în primul rând energetice.
Constantin Bogdan Matei a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport.
FOTO Nicușor Dan nu a avut încotro și a promulgat legea care sancționează cu închisoarea distribuirea online a materialelor legionare # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri.
Salariile și bonusurile pentru operatorii economici controlați de stat au fost înghețate pentru anul viitor, prevede o ordonanță de urgență adoptată de către Guvern.
Angajatorii au obligația de înregistrare fiscală ca plătitor de salarii pentru toate punctele de lucru cu cel puțin un angajat LEGE # Profit.ro
Toți angajatorii - instituții publice, firme, organizații neguvernamentale - care au cel puțin un salariat la altă adresă decât sediul social vor trebui să solicite înregistrarea fiscală a punctului de lucru, ca plătitor de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal local al ANAF, astfel încât impozitul pe venit să ajungă la autoritatea locală unde își desfășoară activitatea respectivul angajat și nu în orașul unde se află sediul social al angajatorului.
DECIZIE ULTIMA ORĂ Termen nou pentru transmiterea în e-Factură. Guvernul a modificat obligația de a transmite facturile în 5 zile # Profit.ro
Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul electronic e-Factură al ANAF a fost modificat, decizia fiind adoptată de către Guvern prin ordonanță de urgență.
Val de concedieri în România. Fabricile din industria auto din vestul țării încep să aibă probleme după unul dintre cei mai dificili ani din toată istoria # Profit.ro
Fabricile din industria auto din vestul României încep să aibă mare probleme.
SURPRIZĂ Lanț de magazine prezentat că iese din România. Lichidare de stoc cu reduceri - surse # Profit.ro
Retailerul turc de decorațiuni interioare și textile English Home este prezentat în spațiul public că ar urma să închidă toate magazinele din România.
Revenirea gazului rusesc în Europa - o discuție ce se va reaprinde dacă Rusia și Ucraina fac pace # Profit.ro
Europa avansează cu planul de a elimina complet importurile de gaze rusești până la finalul anului 2027, însă un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina ridică întrebări majore privind viitorul energetic al continentului.
Prețul la GPL este în creștere, față de cel afișat în ziua precedentă.
Europa vrea să înăsprească restricțiile la importurile de plastic și să reglementeze reciclarea chimică # Profit.ro
“Este important să facem unele schimbări acum”, spune Jessika Roswall, comisarul UE pentru Mediu, care a mai declarat că sectorul se află într-o “criză profundă”.
O serie de filme din seria James Bond vor fi disponibile de acum pe platforma Netflix, datorită unui acord între Amazon și Netflix.
Noi probleme pentru solicitanții de vize H-1B, pe fondul verificărilor social media și al regulilor privind protecția salariilor # Profit.ro
În condițiile în care opoziția politică față de viza H-1B este amplificată de o serie de măsuri introduse de administrația americană, solicitanții acestor tip de vize se pregătesc pentru un an dificil.
O organizație dedicată protejării naturii - Scottish Wildlife Trust (SWT) - angajează un nou ranger pentru insula Handa.
Curtea Supremă a SUA nu va permite deocamdată președintelui Donald Trump să desfășoare Garda Națională în zona Chicago.
Primul Crăciun care unește rutier marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea. Rețeaua națională a ajuns la 1.418 km # Profit.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, afirmă miercuri că sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea, el arătând că este primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună.
Poliția Română explică cum, ce și când puteți folosi artificii. Amenzi de până la 6.000 lei # Profit.ro
Poliția Română a făcut recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice și explică când se interzice folosirea acestora.
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, a demisionat, invocând motive personale.
Compania Națională de Investiții a emis ordinele de începere a construcției pentru Stadionul “Nicolae Dobrin” și pentru Stadionul Dinamo.
TAROM anunță că vinde bilete ieftine, atât pentru rute interne, cât și destinații în străinătate # Profit.ro
Compania aeriană națională TAROM lansează o ofertă de bilete reduse.
Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, anunță că, pe lângă modernizarea și extinderea aeroportului Henri Coandă din Otopeni, există planuri și pentru o autogară.
SUA și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere, este mesajul transmis românilor de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.
