70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Din 200 de prezentări în 24 de ore, jumătate sunt infecţii respiratorii acute

Meteorologii anunţă că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Joi, vremea se va răci semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 şi 2 grade în sudul şi estul ţării, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger. Totodată, 19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala se vor afla sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei. În Bucureşti, vremea va fi închisă, iar miercuri seară vor începe ninsorile.