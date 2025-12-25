Președintele Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: „Să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți!”
DigiFM.ro, 25 decembrie 2025 10:50
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
• • •
"Să piară, ne-am putea gândi", spune Zelenski în mesajul de Crăciun, referindu-se la Putin
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch" şi a cântat „All by Myself" în costum verde, iar imaginile au devenit virale
Cântăreaţa Celine Dion a publicat, miercuri, pe Instagram, un videoclip în care apare stând lângă şemineu, îmbrăcată într-un costum de Grinch, completat de un machiaj detaliat, de un verde strălucitor. Ea începe videoclipul cântând refrenul piesei „All by Myself”, înainte de a lansa o parodie a monologului lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rolul principal.
Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.
Pe 19 decembrie s-a încheiat cea de-a cincea ediție a Turului Târgurilor de Crăciun – proiectul de suflet Digi FM care, de la an la an, a crescut într-un exercițiu firesc de solidaritate colectivă. Timp de o săptămână, Lucian Mîndruță a străbătut peste 1.800 de kilometri pentru a aduce spiritul bunăvoinței în cinci localități: Brașov, Timișoara, Arad, Sibiu și Craiova. Echipa mobilă a vizitat peste 320 de copii, iar mobilizarea oamenilor generoși s-a materializat în cadouri care vor rămâne mult în amintirea celor mici. A fost un drum parcurs nu doar pe hartă, ci și prin comunități, emoții și dorința de a fi de ajutor.
Paula Seling a prezentat, pentru a doua oară, un nou concept muzical de sărbători, intitulat „Colindăm, colindăm prin viață". Evenimentul a avut loc pe 9 decembrie, la Sala Palatului, unde artista a urcat pe scenă în fața a mii de spectatori, într-un spectacol construit ca o poveste și ca un tablou al generațiilor, transpus prin elemente vizuale și momente artistice.
