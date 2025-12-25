Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a cântat „All by Myself” în costum verde, iar imaginile au devenit virale

16:40

Pe 19 decembrie s-a încheiat cea de-a cincea ediție a Turului Târgurilor de Crăciun – proiectul de suflet Digi FM care, de la an la an, a crescut într-un exercițiu firesc de solidaritate colectivă. Timp de o săptămână, Lucian Mîndruță a străbătut peste 1.800 de kilometri pentru a aduce spiritul bunăvoinței în cinci localități: Brașov, Timișoara, Arad, Sibiu și Craiova. Echipa mobilă a vizitat peste 320 de copii, iar mobilizarea oamenilor generoși s-a materializat în cadouri care vor rămâne mult în amintirea celor mici. A fost un drum parcurs nu doar pe hartă, ci și prin comunități, emoții și dorința de a fi de ajutor.