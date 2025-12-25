Înmatriculările de firme noi au crescut cu 21% în primele 11 luni din 2025

23:00

Cel mai lung traseu de șosea de mare viteză din România va lega Oltenia de Moldova, odată ce vor fi terminați câțiva kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord și o parte din A7. Astfel, în prima parte a anului viitor este posibil scenariul ca șoferii să circule pe aproape 540 de kilometri de drum expres și autostradă de la Craiova până la Bacău. Actualul traseu - record, care pleacă tot din Bănie, are circa 470 de kilometri până la Marea Neagră.