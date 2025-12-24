Compania sud-coreeanp LG Energy și-a vândut către Honda o parte a activelor sale din SUA, pentru 2,86 de miliarde de dolari
Economica.net, 24 decembrie 2025 17:50
Producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution (LGES) a anunţat miercuri vânzarea clădirii fabricii şi a activelor din Ohio, SUA, către Honda Development and Manufacturing of America, transmite Reuters, relatează Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
17:50
Compania sud-coreeanp LG Energy și-a vândut către Honda o parte a activelor sale din SUA, pentru 2,86 de miliarde de dolari # Economica.net
Producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution (LGES) a anunţat miercuri vânzarea clădirii fabricii şi a activelor din Ohio, SUA, către Honda Development and Manufacturing of America, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:50
Netanyahu anunță că Israelul va cheltui 110 miliarde de dolari în următorul deceniu pentru a-și dezvolta industria de armament # Economica.net
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va cheltui 350 de miliarde de shekeli (110 miliarde de dolari) pentru a dezvolta arme independente care să reducă dependenţa sa de alte ţări, relatează Reuters, transmite Agerpres.
17:50
Anul 2026 ar putea fi un an de test pentru consum și pentru brandurile din HoReCa, în contextul în care inflația și incertitudinea îi împing pe clienți spre decizii mai calculate, după cum a explicat Daniel Mischie, CEO-ul grupului City Grill, într-un interviu pentru Ternene.ro.
Acum o oră
17:20
Comisia Europeană avertizează SUA că va răspunde similar după ce Washingtonul a decis sancționarea a cinci personalități europene, printre care și fostul comisar Thierry Breton # Economica.net
Comisia Europeană a ameninţat miercuri cu luarea unor contramăsuri după ce Statele Unite au sancţionat cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice şi combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton, transmit Reuters şi DPA, relatează Agerpres.
17:10
Directorul general al Tarom Costin Iordache și-a dat demisia. El va rămâne în funcție până pe 15 ianuarie 2026 # Economica.net
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, şi-a depus mandatul în data de 19 decembrie 2025, din motive personale, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis astăzi către Economica.net.
Acum 2 ore
16:50
MAE a transmis o atenționare de călătorie în Bulgaria. Circulația autovehiculelor de peste 12 tone, restricționată pe mai multe segmente de autostrăzi # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricţionată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia şi Struma, precum şi pe secţiunea Sofia - Dermant şi a autostrăzii Hemus.
16:40
AMOFM: 6.995 de locuri de muncă sunt vacante în București în perioada 24 – 31 decembrie 2025 # Economica.net
Un număr de 6.995 de locuri de muncă sunt disponibile la nivelul Municipiului Bucureşti, în perioada 24 - 31 decembrie, potrivit datelor furnizate de către agenţii economici, aflaţi în evidenţa Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM).
Acum 4 ore
15:50
Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Bogdan Mîndrescu, susține că, pe lângă modernizarea și extinderea aeroportului Henri Coandă din Otopeni, există planuri și pentru o autogară.
15:50
Planul de pace în Ucraina. Președintele Zelenski a anunțat cele 20 de puncte cu care SUA vor merge la Putin # Economica.net
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat care sunt cele 20 de puncte ce formează planul de pace pe care SUA îl va înmâna chiar astăzi Rusiei. Marea concesie o reprezintă deschiderea de a retrage trupele din partea regiunii Donbas pe care Ucraina încă o controlează și transformarea acestei porțiuni din Ucraina în zona demilitarizată. De asemenea, Ucraina promite alegeri imediat ce planul va fi agreat, dacă va fi agreat.
15:40
Moneda naţională s-a apreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0890 lei, în scădere cu 0,18 bani (-0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0908 lei.
15:30
Prețul aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie # Economica.net
Pe piaţa spot, cotaţia aurului a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală a SUA (Fed) va reduce din nou dobânzile, a cererii ridicate, şi a escaladării tensiunilor în Venezuela.
15:00
Un gigant indian aduce bani în fabricile din România. Gravita, una dintre cele mai mari companii de reciclare din lume, își mărește participațiile # Economica.net
Gravita, un gigant indian listat pe mai multe burse mari, cu afaceri de miliarde de dolari, își mrește cota de interes în România. Vrea să cumpere mai multe acțiuni la Gravita Europa, subsidiară înregistrată în țara noastră cu care indienii au făcut pasul pe Vechiul Continent.
14:50
Prețul aurului ar putea ajunge în 2026 la 5.300 de dolari uncia. 2025 rămâne un an cu creștere istorică, de 60% a randamentelor – Victor Dima, Tavex # Economica.net
Prețul aurului a crescut în ultimele 12 luni cu 60%, cee ace face ca anul 2025 să fie un an istoric, marcat de randamente foarte puternice. Prețul aurului va continua probabil să crească și în 2026, marcând o creștere de 15%-30% a prețului, până la 5.300 de dolari uncia, în cazul unui scenariu economic global tensionat, spune Victor Dima, manager trezorerie Tavex, cel mai mare jucător pe piața aurului din România.
14:50
Ca și în cazul uzinei Dacia din Mioveni, fabrica de vehicule Ford Otosan din Craiova exportă un procent major din întreaga sa producție.
14:40
O asociere româno-turcă va superviza lucrările pe lotul 1C Sărăţeni-Joseni al Autostrăzii Unirii # Economica.net
O asociere româno - turcă a câştigat contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărăţeni-Joseni al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Mureş-Târgu Neamţ cu oferta de 51,43 milioane de lei (fără TVA), informează miercuri Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
14:30
În condiţiile în care Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2026, companiile şi cetăţenii fac ajustări de ultim moment pentru schimbul valutar, informează Novinite, citată de Agerpres.
Acum 6 ore
13:30
Alertă de la Ministerul Sănătății! Primul deces din cauza gripei, confirmat: Intensitate crescută a activității gripale # Economica.net
Ministerul Sănătății avertizează numărul cazurilor de gripă este în continuă creștere și recomandă populației ce măsuri trebuie să ia. Între timp a avut loc și primul deces din cauza acestei boli.
12:30
O nouă centrală electrică în România. Grecii de la PPC fac o unitate pe gaze de 100 MW la Reșița, anunț oficial # Economica.net
Primarul orașului Reșița, Ioan Popa, a declarat că grupul grecesc PPC, unul dintre cei mai mari investitoti în energie din România, va construi o centrală pe gaze de 100 MW la Reșița, confirmând astfel informațiile publicate anterior de noi din surse.
12:30
Avertizare meteo. București, sub zăpezi de Crăciun. Tot sudul țării va fi lovit de ninsori și viscol # Economica.net
Sudul țării, inclusiv capitala București, va fi lovit de un val de ninsori însoțite de vânt puternic și temperaturi sub zero.
Acum 8 ore
11:50
Noul ministru al economiei vine cu amenințări: Vor pleca sau vor plăti! Nu îi iartă pe cei care distrug companiile de stat # Economica.net
Nu am fost niciodată un om confortabil şi nu am fost niciodată un om care să facă lucruri pentru el sau pentru viitorul lui politic, a spus Irineu Darău, noul ministru al economiei.
11:20
Oficial ANPC, dezvăluiri dure din turismul românesc. Pachetele de Revelion, în prim plan: Țeapa arată mai bine decât lucrul bine făcut. Pachete de Revelion, în prim plan # Economica.net
Directorul general al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel vorbește despre o adevărată tragedie în turismul românesc și vine cu afirmații grave la adresa unei părți a operatorilor din domeniu.
10:40
Dispar rețetele de la medicul de familie. Ce vor trebui să facă bolnavii pentru a își cumpăra medicamentele # Economica.net
Actualul sistem informatic în cadrul căruia se emit rețetele de către medicii de familie va dispărea, spune ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. În locul clasicelor prescripții va apărea un nou sistem.
10:40
Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, 29 decembrie, o monedă din aur cu tema Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara.
Acum 12 ore
09:40
Bolojan: Deficitul bugetar scade la 6,4%, am economisit 4 miliarde de lei față de anul trecut # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a trecut în revistă, într-o postre de pe facebook, principalele măsuri din ordonanța-trenuleț adoptate ieri, spunând că deficitul bugetar a scăzut cu 4 miliarde de lei la 11 luni și se menține pe traiectoria stabilită
09:20
Serialele care s-au remarcat la nivel global variază anul acesta de la „Adolescence”, inspirat de cultura toxică „incel” din nordul Angliei şi cu actori locali necunoscuţi, la filme de epocă precum „The Seduction”, cu Anamaria Vartolomei şi Diane Kruger în rolurile principale, care explorează manipularea sexuală ca instrument de supravieţuire pentru femeile care trăiau în patriarhatul Parisului secolului al XVIII-lea, potrivit agnției de presă News.ro
09:20
Taxa specială de promovare turistică în Bucureşti a fost aprobată fără o consultare a mediului privat – hotelieri # Economica.net
Taxa specială de promovare turistică pentru anul 2026 a fost aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe 23 decembrie, fără o consultare a mediului privat şi fără prezentarea unui plan transparent de utilizare a fondurilor colectate, susţine Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR).
09:00
Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
09:00
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României şi cu 300 milioane de lei pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României.
08:50
Administrația și sindicatele Automobile Dacia au ajuns la un compromis cu privire la veniturile angajaților în 2026 # Economica.net
Sindicatele Automobile Dacia și administrația au ajuns la un numitor comun în negocierile cu privire la Contractul Colectiv de Muncă pentru 2026. Angajații vor beneficia de noi majorări salariale, prime și tichete de masă.
08:50
Linia de metrou Gara de Nord – Gara Progresul: Guvernul a aprobat amplasamentul și exproprierile # Economica.net
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
08:40
Autorităţile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marţi, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului, notează AFP.
08:20
Grupul ZF Friedrichshafen a găsit cumpărător pentru divizia ADAS. Harman International plătește 1,5 mld. euro # Economica.net
În încercarea de a își reduce datoriile de circa 11 miliarde de euro, ZF Friedrichshafen, companie cu activități și în România, a ajuns la o înțelegere cu Harman International pentru vânzarea diviziei Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).
Acum 24 ore
23:00
Deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este de 6,4% din PIB, faţă de 7,15% din PIB anul trecut, respectiv 121 miliarde lei, comparativ cu 125 miliarde lei, a anunţat, marţi seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la briefingul susţinut la finalul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres.
22:50
Guvernul a adoptat marţi seara Ordonanţa de Urgenţă privind unele de măsuri fiscal-bugetare, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un briefing la finalul şedinţei de Guvern.
22:30
Digi anunță o campanie de recrutare cu sute de locuri de muncă disponibile în Spania # Economica.net
Digi anunță că subsidiara sa din Spania are disponibile 430 de locuri de muncă la nivel național pentru ocuparea diferitelor poziții tehnice, comerciale și de management.
22:30
E oficial! O hidrocentrală mare de 1.000 MW gândită pe timpul lui Ceaușescu începe să se facă: parteneriat al Hidroelectrica cu gigantul EdF din Franța # Economica.net
Hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, gândită încă din anii ’70 ca soluție de echilibrare a sistemului energetic național, și care a avut parte de un lung șir de restartări și opriri ale proiectului, intră oficial într-o nouă fază: gigantul francez EdF și Hidroelectrica se asociază să facă centrala de 1.000 MW.
22:20
RCA și de peste 1.000 de euro calculat pentru șoferii din București în următoarele luni. De ce plătesc cu mult mai mult decât restul țării și cum pot reduce cheltuia unii dintre ei # Economica.net
Tariful de referință pentru RCA calculat pentru șoferii din București în luna noiembrie a acestui an, cu valabilitate pentru următoarele șase luni, ajunge la un maximum de 5.129 de lei, adică peste 1.000 de euro, luând în calcul și coeficientul bonus-malus. Prin comparație, în celelalte zone ale țării, taiful maxim sare cu puțin de 4.000 de lei, în timp cve diferențele întegistrate în categoriile medii de șoferi sunt și de 40%.
22:20
TOP autostrăzi în trafic: A7 a devenit cea mai lungă autostradă din România, după A1. A depășit A3 # Economica.net
A7 Ploiești - Pașcani a ajuns cea mai lungă autostradă din România, după A1 București - Nădlac, cu peste 210 kilometri în circulație, odată cu inaugurarea tronsonului Focșani - Adjud, construit de Dorinel Umbrărescu. Începută în urmă cu doar trei ani, Autostrada Moldovei a depășit astfel în lungime autostrăzi mai vechi, începute în urmă cu peste 20 de ani, precum A3 București - Borș.
22:10
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete anunță că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la i ianuarie 2026 # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seara că valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026, relatează Agerpres.
22:10
Val de controale ANAF: Remedii juridice împotriva actelor fiscale. Cum poți suspenda executarea silită a firmei ca urmare a controalelor fiscale # Economica.net
Intensificarea controalelor ANAF din ultima perioadă evidențiază importanța unei apărări juridice proactive a contribuabililor, atât în faza de inspecție fiscală, cât și ulterior emiterii actelor administrative fiscale, arată dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații. Cum se pot apăra firmele de abuzul Fiscului
22:00
Barajul Paltinu funcţionează în condiţii de siguranţă structurală, iar instituţia va continua monitorizarea permanentă şi va comunica transparent, atunci când este cazul, informaţii verificate, pentru a preveni interpretările eronate şi alarmarea nejustificată, au transmis marţi reprezentanţii Administraţiei Naţională "Apele Române" (ANAR).
21:30
Guvernul renunță la impozitarea serelor și solariilor. Ministrul Agriculturii a făcut anunțul # Economica.net
Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunţat, marţi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
21:20
Primări Galați a scos la licitație contractul pentru transformarea unei clădiri dărăpănate într-o cantină pentru bătrâni # Economica.net
Primăria Municipiului Galați anunță că a lansat în licitație contractul pentru modernizarea clădirii din Str. Traian nr. 203 B, unde va funcționa o cantină destinată persoanelor vârstnice.
20:50
Asigurarea de viață Activ+, dezvoltată de BCR Asigurări de Viață VIG, este de astăzi disponibilă direct în ecosistemul digital George, 100% online # Economica.net
BCR și BCR Asigurări de Viață VIG continuă să extindă ecosistemul digital George și anunță lansarea asigurării de viață Activ+, primul produs de asigurare care oferă acces la protecție și economisire 100% online, informează cele două companii prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
20:10
Bursa de la București a închis în creștere pe toți indicii ședința de tranzacționare de marți # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, cu un rulaj total de 110,58 de milioane de lei (21,72 de milioane de euro), relatează Agerpres.
20:00
Compania ENGIE anunță programul de funcționare în perioada sărbătorilor de iarnă pentru centrele sale de relaţii cu clienţii și serviciul de Call Center.
19:50
Economia SUA a înregistrat în trimestrul III din 2025 cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani # Economica.net
Ritmul de creştere al economiei SUA a accelerat în trimestrul trei din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de consum, dar de atunci impulsul pare să fi încetinit, în urma majorării costului vieţii şi a paraliziei activităţii Guvernului, transmit Reuters şi AP, citate de Agerpres.
19:20
Ministerul Agriculturii derulează un proiect finanțat prin PNRR de folosire a terenurilor agricole neproductive deținute de stat pentru dezvoltarea investițiilor în regenerabile # Economica.net
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului (ADS), implementează un proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C16 - REPowerEU, care vizează utilizarea terenurilor statului degradate, neproductive sau cu potenţial agricol scăzut pentru dezvoltarea investiţiilor în energie regenerabilă, relatează Agerpres.
19:00
Donald Trump anunță că i-a invitat pe președinții Kazahstanului și Uzbekistanului la summitul G20 de anull viitor, care se va desfășura la Miami # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că a discutat cu preşedinţii din Kazahstan şi Uzbekistan şi că i-a invitat pe amândoi la summitul G20 de anul viitor de la Miami, statul Florida, relatează Reuters, transmite Agerpres.
19:00
Ultima oră. Avem lege pentru plata pensiilor a 8,3 milioane de români. Dan Armeanu, omul care a coordonat construcția actului: Moment istoric pentru sistemul de pensii private # Economica.net
Ajuns la peste 8,3 milioane de participanți cu contribuții obligatorii în valoare de 4,75% din salariul brut, cu active totale de peste 200 de miliarde de lei și cu zeci de mii de oameni care ajung să îndeplinească condițiile pentru a încasa pensia, sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) nu avea o lege de plată, deși există de peste 16 ani. Acum are. Ce spune despre această lege Dan Armeanu, vicepreședinte ASF și coordonatorul principal al construcției actului normativ, în rândurile de mai jos.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.