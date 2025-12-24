Topul sloturilor demo preferate de români în 2025

18:30

Cantitatea totală de lapte cumpărată de prim-cumpărători de la fermele din România a scăzut anul acesta cu 5% față de anul trecut, arată date ale APIA furnizate la solicitarea Economica. Exceptând Simultan, Hochland și Carmo-Lact Prod (Monor), toți cei mai mari zece procesatori din România au cumpărat mai puțin. Aceasta în contextul în care fabricile au produs cantități mai mari de lactate, cu excepția smântânei.