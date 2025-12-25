Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor
StirileProtv.ro, 25 decembrie 2025 12:20
Catherine, prințesa de Wales, a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat miercuri, în cadrul slujbei de Crăciun dedicate „dragostei în toate formele sale”, a anunțat Palatul Kensington.
Acum 5 minute
13:00
”O surpriză uriașă”. O biserică veche de 1.500 de ani, descoperită lângă un lăcaș de cult zoroastrian din Irak # StirileProtv.ro
Un palat vechi de 2.000 de ani din Georgia și o biserică veche de 1.500 de ani din Irak sugerează că zoroastrienii au coexistat cu oameni de alte religii.
Acum 10 minute
12:50
Vladimir Putin laudă “intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în Ucraina într-un mesaj de Anul Nou către Kim Jong-un # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând "intrarea eroică" a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat joi agenţia de ştiri KCNA, preluată de EFE.
12:50
Un actor, cunoscut din serialele Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani după o lungă luptă cu o boală cruntă # StirileProtv.ro
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale populare precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani.
Acum 30 minute
12:30
Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a trimis bombardiere nucleare pentru a amenința nordul Marii Britanii, într-un zbor de Crăciun pe distanță lungă deasupra Mării Norvegiei, scrie Mirror.co.uk.
Acum o oră
12:20
Catherine, prințesa de Wales, a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat miercuri, în cadrul slujbei de Crăciun dedicate „dragostei în toate formele sale”, a anunțat Palatul Kensington.
12:10
Ce semnifică, de fapt, culorile Crăciunului. De ce aduce noroc să pui roșu în brad # StirileProtv.ro
Dacă te numeri printre iubitorii de Crăciun, probabil că deja ai ales bradul, ai pus instalațiile de lumini și ai expus decorațiunile roșii și verzi de sărbători.
Acum 2 ore
11:50
Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.
11:40
Studiu. Pisicile miaună și interacționează mai mult cu stăpânii lor care sunt bărbați. Care ar putea fi explicația # StirileProtv.ro
Un nou studiu arată faptul că pisicile își întâmpină stăpânii-bărbați mai vocal decât pe stăpânii de sex feminin.
11:40
Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci când condițiile meteorologice sunt severe și vizibilitatea este redusă.
11:40
China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strâmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vânzările de arme către Taipei în 2026.
11:40
„Poarta Iadului” care arde fără încetare de peste 50 de ani. Doar un singur om a intrat vreodată înăuntru # StirileProtv.ro
„Ușa către Iad” există chiar aici, pe Pământ, și arde neîncetat din 1971 – existând o singură înregistrare cunoscută a unei persoane care a pășit vreodată în interiorul ei.
11:30
Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit # StirileProtv.ro
Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pentru a strânge câțiva euro și a cumpăra un cadou pentru sora sa de trei ani. Gestul său a luminat orașul Mugnano di Napoli de Crăciun.
11:30
Totul despre Crăciuniță sau Steaua Crăciunului. Cum să o păstrezi înflorită tot anul și ce greșeli să eviți # StirileProtv.ro
Crăciunița, Steaua Crăciunului sau, pe numele ei științific, Euphorbia pulcherrima (cunoscută și sub denumirea de Poinsettia) este o plantă de apartament extrem de ușor de îngrijit.
11:20
Coreea de Nord a dezvăluit noi imagini cu primul său submarin „cu propulsie nucleară”, capabil să transporte rachete ghidate # StirileProtv.ro
Coreea de Nord a publicat joi noi imagini cu ceea ce susține că este primul său submarin cu propulsie nucleară, o navă masivă, comparabilă ca dimensiuni cu unele submarine de atac ale Marinei Statelor Unite.
11:10
Grecia are tradiții de Crăciun destul de diferite de restul Europei, iar cea mai vizibilă este decorarea unei bărci în locul bradului clasic. Acest obicei, numit „karavaki”, este strâns legat de istoria navală a țării.
11:10
Mesaj optimist al tricolorilor înainte de Mondial: Hagi, Mihăilă și Drăguș promit calificarea și întâlnirea în America # StirileProtv.ro
Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.
11:10
Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Locurile în care sărbătoarea este interzisă oficial sau descurajată de autorități # StirileProtv.ro
Crăciunul, celebrat anual pe data de 25 decembrie, este una dintre cele mai răspândite sărbători creștine la nivel mondial.
Acum 4 ore
10:50
Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi # StirileProtv.ro
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
10:50
Cod portocaliu în vestul țării: rafale de până la 120 km/h în zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis joi o avertizare cod portocaliu de vânt pentru Hunedoara şi Caraş Severin.
10:50
Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie # StirileProtv.ro
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA.
10:30
Donald Trump pregătește reținerea a 80.000 de imigranți în depozite industriale transformate în centre de detenție # StirileProtv.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie.
10:20
Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va cheltui 350 de miliarde de shekeli (110 miliarde de dolari) pentru a dezvolta arme independente care să reducă dependenţa sa de alte ţări, relatează Reuters.
09:50
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare. FOTO # StirileProtv.ro
Cercetaşii palestinieni au defilat miercuri pe străzile din Betleem în sunet de cimpoaie şi tobe, marcând prima sărbătoare de Crăciun după izbucnirea războiului din Gaza în acest oraş istoric din Cisiordania.
09:40
Donald Trump, derapaj la adresa prezentatorului Stephen Colbert: E un dezastru patetic, fără talent. Trimiteți-l la culcare! # StirileProtv.ro
După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors, găzduită de Donald Trump, președintele SUA nu a pus accent pe rolul său de maestru de ceremonii la evenimentul recent desfășurat la instituția pe care el a redenumit-o.
09:20
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi” # StirileProtv.ro
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.
09:20
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în prima sa liturghie în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în ajunul Crăciunului, informează joi dpa.
09:20
Crăciunul devine o nouă linie de front în războaiele culturale ale Europei, scrie SpotMedia.
09:10
Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # StirileProtv.ro
Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice, potrivit legislaţiei în vigoare.
Acum 6 ore
09:00
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult” # StirileProtv.ro
Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.
09:00
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord - țări care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina - într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat agenţia oficială nord-coreeană.
08:50
Renii lui Moș Crăciun – tot ce trebuie să știi despre faimoșii săi reni. De ce Rudolph e special # StirileProtv.ro
Renii lui Moș Crăciun fac parte din magia Crăciunului și sunt la fel de cunoscuți ca sania și sacul cu daruri.
08:50
De ce se ține un crap viu în casă de Crăciun. Ce semnifică acest obicei ciudat și unde se practică # StirileProtv.ro
Poate părea ciudat, dar există o tradiție de Crăciun care presupune păstrarea unui crap viu în casă înainte de cina festivă de Ajun. La prima vedere, obiceiul poate părea bizar, însă are rădăcini adânci în religie, cultură și gastronomie.
08:40
Sondaj cu specialiștii. Cele mai bune filme ale anului 2025, potrivit preferințelor exprimate de 148 de critici de film # StirileProtv.ro
148 de critici de film de pe șase continente, cei mai mulți din America de Nord, au participat la un sondaj realizat de publicația IndieWire, pentru a decide care sunt filmele, actorii și regizorii din 2025 care le-au plăcut cel mai mult.
08:30
Peskov: Dacă Putin şi Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, Kremlinul poate organiza rapid un apel # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru ziarul Vedomosti că, dacă Vladimir Putin şi Donald Trump vor dori să discute de Crăciun, o convorbire telefonică poate fi organizată fără dificultăţi.
08:30
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video # StirileProtv.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.
08:20
Donald Trump urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală”, într-un mesaj acid pe Truth Social # StirileProtv.ro
Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârşit de an pentru a ura Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală”, referindu-se la oponenţii săi democraţi.
Acum 24 ore
23:10
Cel puțin 12 migranți au murit după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul Senegalului # StirileProtv.ro
Cel puţin 12 persoane au murit miercuri când ambarcaţiunea în care se aflau s-a răsturnat în largul coastelor Senegalului, într-o nouă tragedie legată de migraţia clandestină către Europa, au indicat surse din domeniul securităţii citate de AFP.
23:00
Un jucător a murit în timpul unui meci în Burundi. Se bănuieşte că ar fi un caz de vrăjitorie # StirileProtv.ro
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend, în timpul unui meci.
22:40
Cod galben de ninsori și polei în Capitală. Primăriile mobilizează utilaje și împrăştie material antiderapant # StirileProtv.ro
Primăriile din Bucureşti au anunţat, miercuri seară, că s-au pregătit pentru a interveni, având în vedere avertizarea meteorologilor, care anunţă cod galben de ninsori şi posibilitatea de a se produce polei.
22:30
Moș Crăciun a ajuns pe Aeroportul Otopeni. A oferit cadouri pasagerilor și a „dirijat” simbolic aeronave | VIDEO # StirileProtv.ro
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blăndă.
22:30
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit încă 1 milion de documente care ar putea fi legate de Jeffrey Epstein # StirileProtv.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
22:30
Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb # StirileProtv.ro
O imagine spectaculoasă surprinsă de un satelit a arătat un fenomen extrem de rar: Deșertul Atacama, considerat unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de zăpadă în urma unei furtuni neobișnuite.
22:20
Parlamentul algerian a adoptat în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză # StirileProtv.ro
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte "scuze oficiale", o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două ţări.
22:00
Cum este sărbătorit Crăciunul la Vatican. Papa Leon al XIV-lea reînvie tradiția în primul Crăciun al pontificatului său # StirileProtv.ro
Crăciunul este sărbătorit la Vatican cu mare fast de cel puțin jumătate de mileniu.
21:40
Peste jumătate din ruși cred că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 2026, arată un sondaj # StirileProtv.ro
Majoritatea ruşilor se aşteaptă ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026, relevă miercuri un sondaj realizat de institutul de stat VTsIOM, un semn că Kremlinul ar putea testa reacţia publicului la un posibil acord de pace.
21:30
Horoscop 25 decembrie 2025. Ce aduc astrele zodiilor în ziua de Crăciun și cum sărbătorește fiecare # StirileProtv.ro
Horoscop 25 decembrie 2025. Vezi ce surprize aduce ziua de Crăciun pentru fiecare zodie, în dragoste și carieră.
21:10
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe stradă, în Vaslui. Este în stare gravă # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost găsit înjunghiat, miercuri seară, pe marginea unui drum din judeţul Vaslui. El este în gravă, având mai multe plăgi care au sângerat abundent.
20:50
Donald Trump critică dur emisiunile umoristice şi ameninţă canalele tv cu ridicarea licenţelor # StirileProtv.ro
Donald Trump a criticat din nou dur aşa-numitele "late shows", emisiuni umoristice televizate a căror ţintă predilectă este, şi la modul mai general canalele de televiziune, ameninţând din nou cu anularea licenţelor, relatează AFP.
20:50
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse. FOTO # StirileProtv.ro
Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Vaslui, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal.
20:40
După 30 de ani, Mariah Carey a pierdut primul loc pe Spotify la cântecele de Crăciun. Artista care a deturnat-o # StirileProtv.ro
Hitul „All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de „Snowman” al australiencei Sia.
