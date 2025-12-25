Crăciun cu gust tradițional la Băile Felix: pomana porcului, muzică populară și băi termale

18:00

A fost un an greu, urmează unul şi mai greu. Ordonanţa trenuleţ a fost adoptată aseară de Guvern. Creşte salariul minim din iulie, dar doar cu puţin peste 100 de lei net. Iar suma impozabilă scade de la 300 la 200 lei. De asemenea, impozitul pe cifra de afaceri se înjumătăţeşte, iar operatorii din energie, tutun, alcool şi carburanţi vor avea un regim fiscal mai dur. 2026 va fi şi acum cu impozite şi facturi mai mari.