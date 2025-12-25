Cum arată Crăciunul la munte: Poiana Brașov, pregătită pentru turiști de sărbători

20:10

Ajun de Crăciun cu ochii după curieri. Sute de mii de români au stat şi azi cu emoţii, fără să ştie dacă vor sosi la timp cadourile comandate pentru cei dragi. Unii au avut noroc, alţii nu au ce pune mâine dimineaţă sub brad. Întârzierea coletelor are mai multe cauze. Fie comanda a fost dată prea târziu, fie coletul s-a rătăcit sau, pur şi simplu, nu a încăput în lockbox şi a fost returnat în depozit.