Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”

12:30

GOLAZO.ro a intrat în posesia unei înregistrări audio, de acum câțiva ani, în care Camelia Voinea se adresează unui grup de fani de pe o rețea de socializare, cerându-le acestora să „tragă tare pe Moroșan Corina”. Adică, surse spun asta, să o discrediteze pe unde pot pe antrenoarea federală.