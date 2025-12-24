„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Golazo.ro, 24 decembrie 2025 22:20
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la Hermannstadt, a anunțat că i-ar plăcea să joace pentru FCSB.
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
21:50
Imagini de colecție VIDEO. Cum a apărut Drăgușin la Tottenham: „Când îl vezi pe Radu așa, te opreşti şi asculţi” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul celor de la Tottenham, a fost protagonistul unor momente inedite într-un videoclip postat pe rețelele de socializare de clubul londonez.
Acum 2 ore
21:30
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre situația lui Denis Drăguș (26 de ani) înaintea meciului de baraj cu Turcia.
21:10
Aurelia Brădeanu (46 de ani), fostul team manager al celor de la Corona Brașov, ar urma să semneze cu CSM București.
21:00
Îngrijorată pentru Alcaraz Fosta campioană, după ce spaniolul a renunțat la antrenor: „Mi-e teamă că își va încheia cariera repede” # Golazo.ro
Marion Bartoli (41 de ani), fosta campioană de la Wimbledon, a vorbit despre ce ar putea urma pentru Carlos Alcaraz (22 de an, #1 ATP), după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani).
21:00
Ilie Bolojan, premierul României, a semnat, astăzi, demisia președintelui ANS, Constantin Bogdan Matei.
21:00
„Să plece acum de la Tottenham!” Sfatul primit de Radu Drăgușin de la un nume mare: „Rivalii lui sunt de neclintit” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, l-a sfătuit pe Radu Drăgușin (23 de ani) să o părăsească pe Tottenham încă din această iarnă.
Acum 4 ore
20:10
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a anunțat obiectivul „câinilor” pentru anul 2026.
19:50
Încă o șansă pentru Balotelli Dat afară de echipa lui Șucu, atacantul italian este dorit în Golf + Ce contract i-ar fi oferit arabii # Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani), fostul atacant al celor de la AC Milan și Manchester City, este dorit de un club din Emiratele Arabe Unite.
19:40
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult # Golazo.ro
Igiraneza Aimé Guéric, mijlocașul celor de la Les Guêpiers du Lac din a doua ligă burundă, a murit în timpul meciului cu Amasipiri Never Give Up.
19:20
Topul lui Gabi Balint Cel mai cel mai bun atacant din Liga 1 în 2025 + cine l-a impresionat: „Un lider” # Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a fost provocat să alcătuiască un top 3 al celor mai buni atacanți din Liga 1 în anul 2025.
19:20
„Bogăție ostentativă” Italia folosește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a-i atrage pe super-bogați » Cortina, partener perfect pentru Milano # Golazo.ro
Deși nu este un oraș alpin, Milano va găzdui Satul Olimpic și unele probe ale Jocurilor Olimpice de iarnă. Competițiile alpine se vor desfășura în mare parte în Dolomiți, Cortina d'Ampezzo fiind gazda celor mai emblematice discipline.
18:50
Transfer de titlu Grozavu l-ar aduce imediat pentru a se bate la campionat: „S-ar mula perfect” # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a declarat că Juri Cissoti (32 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, ar fi singurul jucător din Liga 1 pe care l-ar transfera la formația sa, dacă ar fi posibil.
Acum 6 ore
18:40
„Munca dă mereu roade” Ionuț Radu, fără inhibiții după ce a fost ales în echipa lunii decembrie în La Liga # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a fost inclus în echipa lunii decembrie din La Liga, alături de nume importante.
18:20
Denis Haruț (26 de ani), mijlocașul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, și-ar putea prelungi contractul.
18:00
Nebunie la Cupa Africii VIDEO. Conduceau cu 1-0 în minutul 90+4, apoi a urmat dezastrul cu jucătorul din Liga 1 pe teren # Golazo.ro
Burkina Faso – Guineea Ecuatorială 2-1. Esteban Orozco (27 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, a fost integralist la oaspeți într-unul dintre cele mai nebune meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni.
17:50
Rapidul lui Copos, radiat Societatea care a adus ultimul titlu în Giulești nu mai există la Registrul Comerțului # Golazo.ro
Rapidul lui George Copos a fost radiat oficial din Registrul Comerțului, punând capăt societății care a condus clubul în cea mai glorioasă perioadă din istoria sa, 1992-2012.
17:10
Dorin Rotariu, ce GOLAZO! Fotbalistul român a făcut spectacol în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului # Golazo.ro
Dorin Rotariu (30 de ani), mijlocașul echipei Igdir FK (liga secundă) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, chiar în ajunul Crăciunului.
17:00
Unul dintre cei mai buni arbitrii europeni e cel mai mare gafeur în propriul campionat. Istvan Kovacs, acest Gică Hagi cu fluier, e un paradox, dar numai la prima vedere.
Acum 8 ore
16:20
„M-a văzut și așa a rămas” Bogdan Stelea spune cum s-a ales cu porecla «Arnold»: „Așa mi-a zis Corneliu Vadim Tudor” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a dezvăluit cum a ajuns să fie supranumit „Arnold”, poreclă care i-a rămas până în prezent.
15:40
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit un episod de rasism cu care s-a confruntat, recent, la Mediaș.
14:50
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie # Golazo.ro
Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham după fix doi ani. Un oficial extrem de important pentru el la Juventus și care l-a adus în Premier League l-ar influența să se întoarcă în Serie A
Acum 12 ore
14:40
Gafă de proporții la Cupa Africii VIDEO: Jucătorii antrenați de un român, puși într-o situație stânjenitoare! N-au știut cum să reacționeze # Golazo.ro
Jucătorii din Zimbabwe, națională antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), au fost victimele unei gafe a organizatorilor la meciul cu Egipt, scor 1-2, de la Cupa Africii.
14:00
Lista FIFA pe 2026 11 „centrali” români vor arbitra la meciuri internaționale » Oficialii care și-au încheiat activitatea # Golazo.ro
FIFA a validat lista arbitrilor români pentru competițiile internaționale din anul 2026.
13:20
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!” # Golazo.ro
Primarul Municipiului Pitești, Cristian Gentea (62 de ani) a anunțat că lucrările de construcție la noul stadion „Nicolae Dobrin” vor începe în luna ianuarie.
13:20
Scandalul drogurilor, fără sfârșit Ce s-a descoperit la analizele președintelui lui Fenerbahce. Reacția sa furibundă. Sugerează o conspirație! # Golazo.ro
Sadettin Saran, președintele lui Fenerbahce, a contestat testele făcute la Institutul de Medicină Legală din Istanbul în scandalul drogurilor din Turcia
12:30
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a intrat în posesia unei înregistrări audio, de acum câțiva ani, în care Camelia Voinea se adresează unui grup de fani de pe o rețea de socializare, cerându-le acestora să „tragă tare pe Moroșan Corina”. Adică, surse spun asta, să o discrediteze pe unde pot pe antrenoarea federală.
12:20
Tragedie Un sportiv a fost găsit mort în camera de hotel, la doar 27 de ani » Se pregătea pentru Jocurile Olimpice # Golazo.ro
Sivert Guttorm Bakken (27 de ani), biatlonistul norvegian, a fost găsit mort în camera sa de hotel din Italia.
11:40
Schimbă Drăguș echipa? Atacantul naționalei, dorit cu insistență: „Ar urma să facă oferta zilele viitoare” # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, s-ar putea întoarce la Gaziantep, formație la care a avut evoluții bune care i-au adus un transfer la Trabzonspor.
11:10
„L-au oprit din antrenamente!” Daniel Pancu iese la atac în «cazul Louis Munteanu»: „Și din fier dacă ești, n-ai cum să reziști” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1.
10:40
Dosar penal redeschis Războiul Mihai Rotaru - Adrian Mititelu continuă și în 2026: „Câștigăm 100% procesul pentru palmares” # Golazo.ro
Universitatea Craiova, club condus de acționarul majoritar Mihai Rotaru, a redeschis dosarul penal împotriva FCU Craiova, patronată de Adrian Mititelu, privind identitatea mărcii „Știința”.
10:20
„Atunci nu mai erau probleme?” Nicolae Stanciu, replici acide pentru Lucescu și Boloni : „În privat îți zice ceva, iar în presă altceva” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa, a vorbit despre situația sa și le-a oferit un răspuns lui Mircea Lucescu (80 de ani) și Ladislau Boloni (72 de ani), după ce aceștia l-au criticat.
09:50
„Galben” după câteva secunde Fotbalistul de la FCSB, avertizat imediat după ce a intrat pe teren » Debut cu stângul la Cupa Africii # Golazo.ro
Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost sancționat cu cartonaș galben la doar câteva secunde de la intrarea pe teren în meciul dintre Tunisia și Uganda, scor 3-1.
Acum 24 ore
23:50
Primele mutări la CSM București Două jucătoare de top au semnat: „Un pas foarte important” # Golazo.ro
Crina Pintea (35 de ani) și Emma Friis (26 de ani) și-au prelungit contractele cu CSM București.
23:20
Are 58 de ani, dar nu se retrage! Cel mai bătrân fotbalist din lume, aproape de un nou contract # Golazo.ro
Kazuyoshi Miura (58 de ani), cel mai în vârstă jucător în activitate, ar putea evolua încă un sezon.
22:50
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi # Golazo.ro
Dinamo București și Știința Miroslava au încheiat un parteneriat ce aduce avantaje pentru ambele cluburi.
Ieri
22:40
Accident grav. Acuzații! Ce leziune a suferit cel mai scump jucător din Premier după atacul brutal al colegului lui Drăgușin # Golazo.ro
Alexander Isak a fost victima tacklingului lui Micky van de Ven la golul marcat de atacantul lui Liverpool la 2-1 cu Tottenham
22:30
Real Oviedo e istorie Horațiu Moldovan, negocieri avansate cu o formație din Serie B: „Se află în pole position pentru postul de titular” # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) se va despărți în această iarnă de Real Oviedo.
22:10
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr” # Golazo.ro
Eric de Oliveira, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL cum a refuzat să se implice în traficul de droguri.
21:40
Inter, salvarea lui Radu Drăgușin? Agentul fotbalistului, despre revenirea în Serie A: „Chivu vrea fundaș la vară, poate să mă sune” # Golazo.ro
Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul celor de la Inter, ar dori să transfere un fundaș central în vară.
21:20
Tragedie în Germania Un fost internațional a murit la doar 34 de ani după un accident cu telescaunul # Golazo.ro
Sebastian Hertner, fost internațional la grupele de U18 și U19 ale Germaniei, a murit la doar 34 de ani într-un accident de telescaun pe pârtia de schi din Muntenegru.
20:50
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (56 de ani) a venit cu o veste mare pentru fanii lui Dinamo.
20:20
„A venit un alt Ongenda” Jucătorul care o face pe Botoșani să viseze la play-off: „Eu nu-l cunoșteam. Are o calitate aparte” # Golazo.ro
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit momentul care l-a ajutat pe Hervin Ongenda (30 de ani) să își îmbunătășească evoluțiile.
20:10
Andrea Mikloș a răbufnit Mesaj puternic pentru autorități a uneia dintre cele mai bune atlete din România: „Suntem lăsați în voia sorții” # Golazo.ro
Andrea Mikloș (26 de ani), semifinalistă la la proba de 400 de metri de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, a transmis un mesaj puternic cu privire la slaba implicare a autorităților în susținerea sportivilor români.
20:00
„Chivu trebuie să găsească soluția” Presa din Italia a identificat marea problemă a Interului # Golazo.ro
Gazzetta dello Sport, cea mai importantă publicație de sport din Italia a găsit principala problemă din jocul lui Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).
19:50
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important dezvăluie cum a fost contactat să trântească un meci decisiv # Golazo.ro
Eric de Oliveira, cel mai bun marcator din istoria campionatului nostru, a povestit în podcastul TOP LEVEL, cum a fost contactat pentru un blat și ce i s-a propus
19:20
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al giuleștenilor, a comentat imaginile de la finalul partidei.
19:00
Aproape de tragedie VIDEO. Fotbalistul din Premier League era să-și rupă gâtul la bucuria de după gol # Golazo.ro
Patson Daka (27 de ani), atacantul celor de la Leicester și al naționalei Zambiei, a fost aproape de tragedie la Cupa Africii pe Națiuni.
18:50
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului # Golazo.ro
RD Congo - Benin 1-0. Yohan Roche (28 de ani), fundașul de la Petrolul, a greșit flagrant la golul marcat de congolezi.
18:40
Eric de Oliveira, la podcastul TOP LEVEL LIVE ACUM. Cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, rasism, depresie și blaturi # Golazo.ro
Brazilianul Eric de Oliveira, invitat la podcastul TOP LEVEL, alături de Cătălin Țepelin și de Dan Udrea
