Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit”

08:30

Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat pentru News.ro că sunt în jur de 200 de cazuri la camera de gardă, în 24 de ore. Jumătate sunt infecţii respiratorii acute, iar din această jumătate cele mai multe sunt cazurile de gripă. Noua variantă aflată în circulaţie nu are neapărat caracteristici specifice, contagiozitatea este crescută şi în acest caz ca la toate virusurile gripale şi poate crea complicaţii grave în ceea ce priveşte categoriile vulnerabile de populaţie: copii, persoane în vârstă sau pacienţii cronici. Dr. Marinescu spune că suntem în plin sezon gripal şi că este posibil ca în următoarele săptămâni să fie un număr şi mai mare de îmbolnăviri. Din păcate, spune medicul, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-un procent optim.