Papa Leon al XIV-lea denunţă, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf.. Petru, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume
News.ro, 25 decembrie 2025 13:50
Papa Leon al XIV-lea denunţă joi, în predica de Crăciun, în Bazilica Sf. Petru, la Vatican, ”absurditatea” discursurilor belicoase şi ”rănile deschise” lăsate de războaie în lume, evocând situaţia din Fâşia Gaza, într-un mesaj de pace în întreaga lume şi în favoarea încetării masacrelor, relatează AFP.
• • •
Accident rutier grav într-un sat din judeţul Satu Mare/ Şoferul unui BMW a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o casă, pe care a avariat-o serios/ Maşina a lovit chiar peretele unde este amplasat un dormitor al locuinţei
Un grav accident de circulaţie s-a produs, în dimineaţa de Crăciun, în satul Petin, comuna Păuleşti, din judeţul Satu Mare, când un autoturism BMW a intrat cu viteză într-o casă avariind-o serios, după ce şoferul maşinii a pierdut controlul direcţiei într-o curbă. Proprietarul casei avariate, Attila Bertici, a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu momentul accidentului, înregistrate de o cameră video de supraveghere. El susţine că şoferul maşinii era beat şi că, iniţial, i-ar fi spus să nu cheme Poliţia. Proprietarul imobilului mai spune că maşina a lovit chiar peretele unde este amplasat un dormitor al locuinţei.
Tenis: Mai mulţi români joacă de Crăciun la un turneu ITF în Antalya. Dragoş Cazacu a obţinut o victorie
Dragoş Nicolae Cazacu, cap de serie numărul 7, s-a calificat, joi, de Crăciun, în turul doi al turneului ITF din Antalya, cu premii de 15.000 de dolari.
Kremlinul anunţă că a făcut o "propunere" Parisului cu privire la Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024. "Mingea este în terenul Franţei acum"
Rusia a făcut o ”propunere” Franţei în dosarul cercetătorului francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, care ar putea să fie judecat cu privire la ”spionaj”, anunţă joi, de Crăciun, Kremlinul, relatează AFP.
Avioane poloneze de vânătoare au interceptat un avion rus de recunoaştere deasupra Mării Baltice, care zbura n apropierea spaţiului aerian polonez, anunţă joi, de Crăciun, armata poloneză, relatează AFP.
Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit"
Mijlocaşul echipei Real Madrid, Eduardo Camavinga, a anunţat că a deschis o academie de fotbal în Angola, ţara sa natală.
Israelul respinge drept "reprobabil din punct de vedere moral" un apel prin care 14 ţări îi cer să înceteze extinderea colonizării în Cisiordania
Israelul respinge un apel prin care 14 ţări îi cer să înceteze extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată, pe care-l denunţă drept ”reprobabil din punct de vedere moral”, după ce aceste ţări, între care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Japonia, au condamnat, în Ajunul Crăciunului, aprobarea a 19 noi colonii în acest teritoriu palestinian relatează AFP.
O femeie a suferit arsuri uşoare în urma unui incendiu izbucnit la o cabană sin localitatea Beliş, din judeţul Cluj.
Luptătorul MMA camerunez Francis Ngannou a dezvăluit că a pariat 320.000 de euro pe victoria finală a naţionalei Camerunului la CAN 2025.
INTERVIU - Regizorul Stere Gulea: Pesemne că România va trece printr-un regim autocratic. Societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta, să ştiţi! Ca aspiraţie! N-au aspiraţiile occidentale
România va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru că acesta e nivelul de aspiraţie al majorităţii populaţiei, estimează regizorul Stere Gulea (82 de ani) într-un interviu acordat News.ro. Din nefericire, cel mult 30% din populaţie are aspiraţii şi valori occidentale. Restul, nu, adaugă Stere Gulea.
Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, suspendat din funcţie în cadrul unei anchete cu privire la emiterea unor diplome false. El a fost arestat pe aeroport la Varşovia şi audiat de Biroul Central Anticorupţie
Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie în aşteptarea concluziilor unei anchete cu privire la trafic de influenţă în vederea eliberării unor diplome false, a anunţat Ministerul polonez de Externe, relatează AFP.
"«Să piară», ne-am putea gândi", spune Zelenski în mesajul de Crăciun, referindu-se la Putin
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America
Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.
ISU Vaslui a fost solicitat joi să intervină pentru scoaterea unei femei căzute într-o fântână din satul Banca. Femeia nu căzuse în apă, rămânând blocată în fântâna cu diametrul de 80 de cm şi cu adâncimea de 15 metri.
Autoritatea italiană pentru concurenţă a anunţat, miercuri, într-un comunicat, că a solicitat gigantului american Meta, compania-mamă a WhatsApp, dar şi a Facebook şi Instagram, „suspendarea condiţiilor care exclud chatbot-urile AI concurente de WhatsApp”, conform AFP.
Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA, relatează AP şi ABC News.
Meteorologii au emis joi o avertizare cod portocaliu de vânt pentru Hunedoara şi Caraş Severin.
Celine Dion a parodiat un monolog din „Grinch" şi a cântat „All by Myself" în costum verde, în Ajunul Crăciunului
Cântăreaţa Celine Dion a publicat, miercuri, pe Instagram, un videoclip în care apare stând lângă şemineu, îmbrăcată într-un costum de Grinch, completat de un machiaj detaliat, de un verde strălucitor. Ea începe videoclipul cântând refrenul piesei „All by Myself”, înainte de a lansa o parodie a monologului lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas” (2000), cu Jim Carrey în rolul principal.
Meghan Markle şi prinţul Harry lucrează la un nou proiect pentru Netflix, potrivit Deadline. Este vorba despre o comedie romantică inspirată din romanul lui Jasmine Guillory, "The Wedding Date", publicat în 2018.
AS Roma a depus proiectul noului său stadion, care va înlocui Stadio Olimpico în perspectiva Euro 2032
AS Roma a anunţat că a depus proiectul viitorului său stadion, care ar putea găzdui meciuri de la Euro 2032, coorganizat de Italia şi Turcia, relatează AFP.
Guvernul britanic a cheltuit peste un milion de lire sterline pe influenceri începând din 2024
Mai mult de jumătate de milion de lire sterline au fost cheltuite din 2024 pentru a folosi influenceri în promovarea campaniilor guvernului britanic pe diverse teme, de la mediu la bunăstare socială, scrie The Guardian.
Aprobarea pilulelor pentru slăbit va accelera reformularea produselor în industria alimentară
Producătorii de alimente ambalate şi lanţurile de fast-food ar putea fi nevoiţi să îşi modifice semnificativ produsele anul viitor, pe măsură ce noile pastile GLP-1 cu efect de suprimare a apetitului devin disponibile în ianuarie, afirmă analiştii, citaţi de Reuters.
Nasry „Tito" Asfura, candidatul susţinut de Trump, a fost declarat noul preşedinte al Hondurasului
Candidatul susţinut de Donald Trump, Nasry „Tito” Asfura, a fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale din Honduras, după o numărătoare a voturilor care a durat aproape o lună şi a fost marcată de acuzaţii de fraudă şi critici privind interferenţa preşedintelui american.
Donald Trump s-a înfuriat pe „pateticul dezastru" Stephen Colbert şi a spus că CBS ar trebui să-i anuleze emisiunea imediat: „Trimiteţi-l la culcare!"
După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors - găzduită de Donald Trump - preşedintele american nu s-a concentrat pe rolul său istoric de maestru de ceremonii al evenimentului, care a avut loc la începutul acestei luni la ceea ce el şi aliaţii săi au redenumit Trump Kennedy Center (o mişcare pe care experţii o consideră ilegală). În schimb, Trump era marţi furios pe Stephen Colbert, prezentatorul emisiunii de noapte a CBS, care, în ultimul sezon al „The Late Show” difuzate de acest post, continuă să-l ridiculizeze fără încetare pe preşedinte. Trump a îndemnat CBS să oprească emisiunea lui Colbert „NOW” în loc să o încheie în luna mai, scrie Variety.
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul "zeiţei de la Montreal" înaintea anului olimpic 2026
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.
Sanofi cumpără compania americană Dynavax pentru 2,2 miliarde de dolari, preluând un vaccin aprobat împotriva hepatitei B
Sanofi a anunţat miercuri achiziţia producătorului american de vaccinuri Dynavax Technologies într-o tranzacţie de aproximativ 2,2 miliarde dolari (1,9 miliarde euro), preluare care îi oferă acces la un vaccin aprobat împotriva hepatitei B, transmite Reuters.
Bombardiere strategice ruseşti au efectuat un zbor „planificat” deasupra mărilor Norvegiei şi Barents, în Arctica, determinând „avioane de vânătoare din ţări străine” să le escorteze, a declarat joi Ministerul Apărării rus, citat de agenţiile ruse, scrie AFP.
70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş. Din 200 de prezentări în 24 de ore, jumătate sunt infecţii respiratorii acute/ Zeci de cazuri, diagnosticate zilnic şi la Spitalul Victor Gomoiu. Programul de vizite, restricţionat
Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat pentru News.ro că sunt în jur de 200 de cazuri la camera de gardă, în 24 de ore. Jumătate sunt infecţii respiratorii acute, iar din această jumătate cele mai multe sunt cazurile de gripă. Noua variantă aflată în circulaţie nu are neapărat caracteristici specifice, contagiozitatea este crescută şi în acest caz ca la toate virusurile gripale şi poate crea complicaţii grave în ceea ce priveşte categoriile vulnerabile de populaţie: copii, persoane în vârstă sau pacienţii cronici. Dr. Marinescu spune că suntem în plin sezon gripal şi că este posibil ca în următoarele săptămâni să fie un număr şi mai mare de îmbolnăviri. Din păcate, spune medicul, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-un procent optim.
Tim Cook îşi dublează participaţia la Nike, semnalând încredere în strategia CEO-ului Elliott Hill
Directorul general al Apple, Tim Cook, a cumpărat acţiuni Nike în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari, aproape dublându-şi astfel participaţia personală la producătorul de echipament sportiv şi indicând sprijin pentru strategia de redresare prezentată de CEO-ul Elliott Hill, transmite Reuters.
RETROSPECTIVĂ 2025 Canotajul românesc nu a înşelat aşteptările. S-au remarcat şi Ana Bărbosu, Mihaela Cambei şi Constantin Popovici
Anul 2025 a fost unul solid pentru sportul românesc, cu performanţe notabile mai ales în sporturi individuale, la campionate mondiale şi europene.
DOCUMENTAR - Crăciunul în Bucureşti, odinioară… Concursuri de datini româneşti, serbări, ajutoare pentru funcţionarii merituoşi, aprovizionarea cu carne şi îngrăşarea porcilor erau consemnate în gazetele vremii/ FOTO
De la opinii, la ştiri utilitare, anunţuri sau fapte diverse, sesizări, Crăciunul apărea în Gazeta municipală, organ săptămânal de informaţie şi critică edilitară, publicaţie duminicală, în anii 1940. Nu lipseau consemnările despre colinde, obiceiuri, caricaturi, anecdote, speculă cu unt, sfaturi, contrabanda cu carne, corespondenţe din străinătate, înainte de sărbătoarea Naşterii Domnului. La sfârşitul anilor '30, Crăciunul era ilustrat ludic, cu moşi cu bărbi albe, cadouri, vitrine garnisite cu daruri, copii veseli, în poveşti şi anecdote.
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova: "În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire"
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.
Coreea de Nord înregistrează progrese evidente în construcţia submarinului cu propulsie nucleară
Coreea de Nord a afişat joi progrese evidente în construcţia unui submarin cu propulsie nucleară, fotografiile difuzate de mass-media de stat arătând o carenă în mare parte finalizată, în timp ce liderul Kim Jong Un a condamnat eforturile Coreei de Sud, rivalul său, de a achiziţiona această tehnologie, potrivit The Associated Press.
Exporturile de ţiţei ale Kazahstanului au scăzut în decembrie la cel mai redus nivel din ultimele 14 luni, după atacurile cu drone ale Ucrainei
Exporturile Kazahstanului de ţiţei CPC Blend vor coborî în decembrie la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, pe fondul întârzierilor în reparaţiile infrastructurii ruse de încărcare, afectată luna trecută de atacurile cu drone ale Ucrainei, au declarat miercuri două surse din piaţă, citate de Reuters.
BP vinde 65% din divizia Castrol, într-o tranzacţie de 6 miliarde de dolari, evaluând unitatea la peste 10 miliarde
BP a convenit vânzarea unei participaţii de 65% în afacerea de lubrifianţi Castrol către fondul american Stonepeak, într-o tranzacţie de 6 miliarde de dolari, la câteva luni după ce gigantul petrolier a început să caute un cumpărător pentru unitate, transmite CNBC.
RETROSPECTIVĂ 2025, anul în care Roger Federer a devenit miliardar / Cristiano Ronaldo, în continuare cel mai bine plătit sportiv din lume
Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar în 2025, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care a ajuns miliardar, după Ion Ţiriac.
Papa Leo le-a spus creştinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le amintească de datoria lor de a-i ajuta pe săraci şi pe străini.
Ucraina finalizează restructurarea certificatelor conndiţionate de evoluţia PIB, eliminând o posibilă datorie "semnificativă"
Ucraina a anunţat miercuri că a finalizat decontarea acordului de restructurare a 2,6 miliarde de dolari din datoria legată de creşterea economică (GDP warrants), transmite Reuters.
Concertul de jazz din Ajunul Crăciunului de la Kennedy Center a fost anulat după ce numele lui Trump a fost adăugat clădirii
Un concert de jazz planificat pentru Ajunul Crăciunului la Kennedy Center, o tradiţie de sărbători care datează de mai bine de 20 de ani, a fost anulat. Gazda spectacolului, muzicianul Chuck Redd, spune că a anulat spectacolul după ce Casa Albă a anunţat săptămâna trecută că numele preşedintelui Donald Trump va fi adăugat la denumirea clădirii.
Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord, care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina, într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat joi agenţia oficială nord-coreeană.
Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârşit de an pentru a ura Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală”, referindu-se la oponenţii săi democraţi, pe care preşedintele american îi acuză în mod regulat că sunt cauza tuturor relelor.
Creştinii prăznuiesc naşterea lui Iisus Hristos, sărbătoare cu tradiţii religioase, obiceiuri populare şi superstiţii. Naşterea lui Iisus este şi cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea cronologică a vieţii Mântuitorului. Aceasta pare a fi cea dintâi sărbătoare specific creştină dintre cele ale Mântuitorului, deşi nu este tot atât de veche ca Paştile şi Rusaliile, ale căror origini au legătură cu sărbătorile iudaice corespunzatoare.
Moş Crăciun, în Aeroportul Henri Coandă – A oferit cadouri călătorilor, dar a şi dirijat avioanele pe pistă
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blăndă.
Taylor Swift a donat de Sărbători peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile
Taylor Swift şi-a deschis inima şi portofelul, semnând cecuri de şapte cifre pentru organizaţii caritabile care luptă împotriva foametei, bolilor cardiovasculare şi dificultăţilor colegilor artişti, au anunţat organizaţiile non-profit, potrivit NBC News.
Peskov: Dacă Vladimir Putin şi Donald Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, nu va fi nicio problemă în a se organiza o discuţie
Dacă preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, nu va fi nicio problemă în a se organiza o convorbire telefonică, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru ziarul Vedomosti.
Box: "Francis Ngannou va accepta". Abia revenit după KO-ul suferit în faţa lui Anthony Joshua, Jake Paul îl provoacă pe fostul campion UFC
Învins fără drept de apel de Anthony Joshua, americanul Jake Paul îl provoacă pe Francis Ngannou la o viitoare confruntare în ring, relatează Le Figaro.
Sindicatul Europol reclamă că familiile poliţiştilor decedaţi sunt evacuate din locuinţele de serviciu / Act normativ care abrogă posibilitatea ca familiile să rămână în continuare în chirie, în transparenţă
Sindicatul Europol reclamă, miercuri, că Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică un proiect care abrogă posibilitatea ca familiile poliţiştilor decedaţi să rămână în chirie în locuinţele de serviciu, dacă nu au posibilitatea de a le achiziţiona. Asta în condiţiile în care poliţiştii au făcut investiţii în aceste locuinţe care arată ”deplorabil”, pentru a le face locuibile.
Un jucător a murit în timpul unui meci în Burundi. Se bănuieşte că ar fi un caz de vrăjitorie
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend în timpul unui meci. Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Gueric şi-a pierdut cunoştinţa după ce a înghiţit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.
