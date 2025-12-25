Antrenorul lui David Popovici, mențiune într-un top al unui site reputat de înot

15:30

Ionuț Radu (28 de ani), portarul lui Celta Vigo, a acordat un interviu pentru cotidianul spaniol Marca, în care a vorbit despre cele patru luni petrecute în Spania. Titular de drept, Radu a vorbit într-o spaniolă fluentă, deși nu este de mult timp fotbalistul celor de la Celta Vigo. Citește cărți și exersează foarte mult, astfel încât să învețe din ce în ce mai bine.Radu a aparținut de Inter mult timp. ...