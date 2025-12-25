Scene sfâșietoare pe stadionul lui Ajax după ce iubita unui fotbalist a murit într-un accident rutier
25 decembrie 2025
Vestea tragică vine din Olanda. Elisa, în vârstă de doar 21 de ani, iubita fotbalistului Mark Verkuijl (19 ani), jucător al echipei de tineret a lui Ajax, și-a pierdut viața într-un accident rutier cutremurător.Tragedia s-a petrecut joi, 18 decembrie, între localitățile Ede și Veenendaal, în centrul Olandei. Tânăra a fost lovită de un autoturism în timp ce alerga, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. ...

„Ați fost celebri” » Cutremur de Crăciun pe scena ultras din România! Cu „prada” etalată pe câmp, Dinamo se laudă că i-a dat lovitura de grație Stelei # Gazeta Sporturilor
Lovitură de teatru pe scena ultras din România! Peluza Sud Dinamo revendică o lovitură majoră în conflictul cu galeria Stelei. „Câinii” se laudă că au capturat mai multe steaguri care ar aparține grupării de ultrași „Shadows”, una dintre cele mai respectate din tabăra celor care susțin clubul roș-albastru din Liga 2.Joi, în ziua de Crăciun, Peluza Sud Dinamo a publicat pe rețelele de socializare imagini cu zeci de materiale expuse pe un câmp. ...
Sunt 101 ani de presă scrisă la Gazeta Sporturilor. În vârtejul filmulețelor de 60 de secunde, ne încăpățânăm să prețuim cuvântul scris. Reporterii GSP fac o listă de cărți, mai mult sau mai puțin actuale, care i-au impresionat de-a lungul anului. Iată-le mai jos:„Departe de planeta tăcută" – C.S. Lewis (editura Art, traducere Andrei Dîrlău)Sebastian Culea, reporter Special
Plaje exotice vs bradul tradițional » Fotbalul românesc s-a împărțit de Crăciun: imagini din vacanță # Gazeta Sporturilor
Fotbaliștii români au ales pentru vacanța de Crăciun diferite destinații, mai mult sau mai puțin exotice. Majoritatea le-au împărtășit fanilor imagini din locurile vizitate sau de acasă, alături de familii, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului. ...
Derby-ul Espanyol - Barcelona este programat pe 3 ianuarie, în prima sâmbătă a lui 2026, pe stadionul RCDE.Șefii lui Espanyol vor să creeze toate condițiile pentru ca „șocul" cu liderul La Liga să fie lipsit de incidente reprobabile. Iar prima măsură luată a fost să instaleze plase în spatele porților de pe stadionul RCDE!Joan Garcia va fi „inamicul numărul 1" al suporterilor lui Espanyol în derby-ul din 3 ianuarie
Scene sfâșietoare pe stadionul lui Ajax după ce iubita unui fotbalist a murit într-un accident rutier
Vestea tragică vine din Olanda. Elisa, în vârstă de doar 21 de ani, iubita fotbalistului Mark Verkuijl (19 ani), jucător al echipei de tineret a lui Ajax, și-a pierdut viața într-un accident rutier cutremurător.Tragedia s-a petrecut joi, 18 decembrie, între localitățile Ede și Veenendaal, în centrul Olandei. Tânăra a fost lovită de un autoturism în timp ce alerga, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. ...
Pițurcă exclude un nume mare din lupta la titlu: „Aici se va da bătălia! Vă spun cine mi-aș dori să câștige” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a analizat lupta la titlu din Superliga. Craiova lui Coelho a terminat pe primul loc 2025, cu 40 de puncte, urmată de Rapid și FC Botoșani, 39 și 38. Dinamo a terminat anul pe 4, cu 38.Pițurcă și-ar dori ca trupa din Bănie să câștige titlul în acest sezon, însă e convins de faptul că se va da o luptă aprigă în fruntea clasamentului.Tehnicianul o exclude pe Dinamo din această luptă. ...
Sportivii români se bucură de vacanța de Crăciun alături de familie, iar majoritatea le-au împărtășit fanilor imagini din locurile vizitate, sau de acasă alături de familie, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului.
Vești pentru Zeljko Kopic: ce se întâmplă cu accidentații Alex Musi și Adrian Mazilu # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu (20 de ani), transferat în această vară de Dinamo de la Brighton pentru 400.000 de euro, a început să adune minute în „haită” pe fondul problemelor de lot apărute spre finalul anului. „Câinii” s-au confruntat cu mai multe indisponibilități, printre care Musi, Karamoko și Caragea, iar tânărul mijlocaș a profitat de context. ...
Antrenorul lui David Popovici, mențiune într-un top al unui site reputat de înot # Gazeta Sporturilor
Adrian Rădulescu este pe lista celor mai buni antrenori europeni ai lui 2025 în cadrul premiilor SwimSwam.David Popovici a avut un 2025 plin de reușite, două medalii de aur la 100 și 200 m liber, iar antrenorul său, Adrian Rădulescu, nu avea cum să lipsească din ierarhiile finalului de an. SwimSwam, unul dintre cele mai citite site-uri de înot, acordă la finalul fiecărui an o serie de premii. ...
3 accidentări grave, 3 ani și jumătate pe tușă, acum golgheter în Liga 2! » Cristian Măgerușan a primit trofeul „Dincolo de Medalii” # Gazeta Sporturilor
Studiile arată că până la 40% dintre tinerii sportivi care suferă o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchilor nu mai ating nivelul dinaintea accidentării. Dar după două? Dar după a treia operație la același genunchi și 1.254 de zile de pauză?Pare o poveste SF, genul care să servească drept motivație pentru cei care parcurg propriile procese de recuperare, dar este mai mult de atât. ...
Feblețea lui Dan Petrescu a intrat pe lista de transferuri a lui Dinamo! A fost convocat și la echipa națională # Gazeta Sporturilor
Pe lista de transferuri a lui Dinamo apare un nume surprinzător pentru ofensivă: Daniel Paraschiv, 26 de ani. Atacantul român este în prezent împrumutat de Real Oviedo în La Liga 2 la Cultural Leonesa, însă aportul lui a fost aproape inexistent în ultima perioadă: doar aproximativ 30 de minute jucate pe parcursul lunii decembrie.Paraschiv rămâne totuși un fotbalist cu o cotă interesantă pentru Superliga. În 2022, Dan Petrescu îl numea „cel mai bun atacant român”. ...
Camerun a învins naționala din Gabon, scor 1-0, în prima etapă de la Cupa Africii pe Națiuni, grupa F. Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a închis poarta camerunezilor.În lipsa titularului Andre Onana (29 de ani), neconvocat pentru această competiție, Epassy a profitat și a fost titularizat de selecționerul David Pagou, iar dinamovistul i-a răsplătit încrederea și n-a încasat niciun gol.De altfel, Gabon a șutat de două ori pe poarta naționalei din Camerun.
De Laurentiis, schimbare de macaz în „războiul rece” cu Antonio Conte » Mutarea președintelui # Gazeta Sporturilor
Patronul lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, este gata să-o ofere lui Antonio Conte un contract până-n 2029.De la sosirea la Napoli, în iulie 2024, Antonio Conte a insistat asupra faptului că, pentru a face performanță îi trebuie și un lot pe măsură. ...
Declară deschis că-l vrea pe Alibec de la FCSB: „Ne-ar ajuta foarte mult. Și Blănuță ar fi bun!” # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (34 de ani) nu mai are viitor la FCSB. Mihai Stoica (60 de ani) i-a anunțat plecarea în această iarnă, după ce atacantul n-a oferit randamentul așteptat. Prin vocea patronului Valeriu Iftime, FC Botoșani e primul club din Superliga ce și-a manifestat intenția de a-l transfera.Alibec n-a mai jucat de două luni pentru campioana României din cauza unei accidentări. Nu a reușit să se impună, apoi a fost acuzat de Becali că s-a operat fără să anunțe clubul. ...
Valentin Mihăilă (25 de ani) a făcut pasul cel mare în viața personală și s-a logodit cu partenera sa, Ami Colhon. Cererea în căsătorie a avut loc în Dubai, iar momentul a fost oficializat printr-o postare pe Instagram, publicată chiar de logodnica fotbalistului.Postarea a fost însoțită de mesajul: „Toată inima mea pentru toată viața mea"
Transfer oficializat în ziua de Crăciun » Jucătorul dorit de FCSB pleacă din Superliga # Gazeta Sporturilor
Așa cum GSP.ro a anunțat în exclusivitate în urmă cu o săptămână, Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj, a plecat la Polissya Zhytomyr, în prima ligă din Ucraina. Ardelenii au bătut palma cu gruparea ucraineană pentru transferul definitiv al mijlocașului kosovar, chiar în ziua de Crăciun.În această vară, FCSB s-a interesat de Emerllahu, însă CFR Cluj nu a dorit să audă de o eventuală mutare la campioana României. ...
Ousmane Dembele, Balonul de Aur 2025, are contract cu PSG până-n 2028, dar clubul vrea să i-l prelungească în condiții noi.După plecarea lui Lionel Messi și a lui Neymar din club, PSG și-a revizuit complet politica „de cadre". Nu doar că a mizat tot mai apăsat pe tinere talente, dar a umblat și la contracte, așezându-le pe o bază complet nouă: salariu de bază mai mic, bonusuri de performanță mai mari.
Campionul european cu Spania a rememorat pentru GSP unul dintre cele mai tari meciuri din istoria fotbalului românesc: „Suporterii erau gata să explodeze” # Gazeta Sporturilor
Marcos Senna, 49 de ani, campion european cu Spania în 2008 și legendă a clubului Villarreal, alături de care a jucat o semifinală de Liga Campionilor, a acordat un interviu în exclusivitate pentru GSP. Fostul mijlocaș, cu peste 250 de meciuri și aproximativ 30 de contribuții ofensive în La Liga, a rememorat episodul FCSB - Villarreal din Cupa UEFA, partidă amânată din cauza ninsorii.VIDEO. ...
Surprize majore în cel mai bun prim „11” din Superliga, conform Wyscout: o echipă la 6 puncte de play-off dă cei mai mulți jucători! # Gazeta Sporturilor
La finele lui 2025, GSP.ro prezintă „11”-le ideal alcătuit de compania de monitorizare Wyscout pentru primele 21 de etape din această stagiune de Superligă, iar lista conține mai multe surprize uriașe, cum ar fi cei doi jucători de la Farul, echipă situată pe locul 10, la 6 puncte distanță de ocupanta ultimului loc de play-off, Oțelul Galați: Ișfan și Ganea. ...
Îngrijorare pentru Leo Messi! Dezvăluiri șocante despre sora lui, rănită grav într-un accident rutier # Gazeta Sporturilor
Maria Sol (32 de ani), sora mai mică a lui Lionel Messi (38 de ani), a trebuit să-și amâne nunta după ce a suferit multiple răni, urmarea unui accident rutier.Sora lui Lionel Messi se afla la Miami în momentul în care a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat într-un zid. ...
Radu Drăgușin (23 de ani) n-a mai jucat de aproximativ un an pentru Tottenham, după ruptura de ligament încrucișat suferită la finele lui ianuarie 2025.Internaționalul român a fost pe bancă în ultimul meci disputat de Spurs în Premier League, 1-2 cu Liverpool, și speră să primească în sfârșit șansa de reveni pe teren într-un meci oficial eventual duminică, împotriva lui Crystal Palace.
Se mai răzgândește Gigi
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, a recunoscut public că își dorește să joace pentru FCSB. Gigi Becali se înțelesese cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru în schimbul sumei de 450.000 de euro și rămăsese ca discuțiile cu jucătorul să fie purtate după ultima etapă din acest an. Doar că patronul campioanei a spus că a auzit că Ciubotaru nu vrea să vină la FCSB și a declarat: „Eu am vorbit cu tatăl lui Ciubotaru. ...
Fosta mare handbalistă Aurelia „Mika” Brădeanu (46 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu CSM București și e foarte aproape să devină noul team-manager al campioanei. Ea o va înlocui pe Cristina Vărzaru (46), care a demisionat pe data de 4 noiembrie 2025, în aceeași zi în care a fost anunțată despărțirea de antrenorul Adrian Vasile (43). ...
Scandalul anului: Președintele unui club mare a fost arestat pentru consum de cocaină # Gazeta Sporturilor
Sadettin Saran, președintele clubului turc Fenerbahce, a fost arestat la Istanbul sub suspiciunea de trafic ilegal de droguri și consum de cocaină.Un scandal de proporții zguduie clubul de fotbal Fenerbahe și fotbalul din Turcia, după ce președintele Sadettin Saran a fost arestat de poliție. Clubul a reacționat imediat pe rețelele de socializare. ...
„Așteptăm naționala aici!” » După anunțul CNI, primarul jubilează și i-o întoarce lui Bolojan: „Nu era și cazul nostru” # Gazeta Sporturilor
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, e în culmea fericirii după ce Compania Națională de Investiții a dat undă verde pentru începerea lucrărilor la arena „Nicolae Dobrin”, demolată încă din toamna lui 2023. În exclusivitate pentru GSP.ro, edilul a vorbit despre ce urmează la noul stadion al lui FC Argeș, explicându-și campania pe care a dus-o în ultimele luni în goana după obținerea cofinanțării.19 ianuarie 2026 nu e o dată istorică doar pentru Dinamo. ...
Cadou de Crăciun incredibil de la Lyon pentru o echipă amatoare pe care a eliminat-o # Gazeta Sporturilor
Olympique Lyon a făcut un gest minunat, oferind o sumă incredibilă de bani echipei amatoare Saint-Cyr Collonges, pe care a eliminat-o din Cupa Franței, scor 3-0, cu 4 zile înaintea Crăciunului.O Saint-Cyr Collonges evoluează în liga a șaptea franceză și a primit un sprijin financiar neașteptat din partea lui Lyon, de aproximativ 140.000 de euro.+1 FOTOOlympique Lyon a oferit aproximativ 140. ...
Condamnat după ce a cumpărat un Audi furat, fostul campion al României L-a găsit pe Dumnezeu: „Copilul cine îl crește?” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat recent Gazetei Sporturilor, Andrei Mărgăritescu, 45 de ani, fost campion în Liga 1 alături de Dinamo, în 2007, vorbește deschis despre perioada cea mai grea a vieții sale, marcată de dosarul penal legat de achiziția unei mașini de lux, care figura drept furată.Episodul l-a afectat profund, mai ales pentru că soția lui era însărcinată la acel moment. ...
Igiraneza Aime Gueric, mijlocașul echipei Les Guepiers du Lac, club din Burundi, a decedat în timpul unui meci împotriva formației LLB Amasipiri Never Give Up, scor 0-3. Potrivit martorilor prezenți la fața locului, decesul ar fi fost cauzat de o monedă pe care jucătorul a înghițit-o chiar pe teren. ...
„El e numărul 1!” » Marele Țețe Moraru i-a comparat pe Ionuț Radu și Ștefan Târnovanu # Gazeta Sporturilor
Dumitru Moraru, 69 de ani, fostul mare goalkeeper al lui Dinamo și al echipei naționale, a analizat, într-un interviu acordat Gazetei în Ajunul Crăciunului, situația celor mai importanți portari români ai momentului, Ionuț Radu, 28 de ani, transformat în „revelație” la Celta Vigo, și Ștefan Târnovanu, 25 de ani, titularul incontestabil de la FCSB. ...
Ilie Bolojan a semnat azi ordinul de eliberare din funcție » Cine va conduce de acum ANS # Gazeta Sporturilor
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a semnat astăzi, 24 decembrie, ordinul de eliberare din funcție al lui Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, numindu-l interimar pe Thomas-Răzvan Moldovan.Actual vicepreședinte al ANS, Răzvan Moldovan va prelua funcția de președinte din data de 28 decembrie 2025. Bogdan Matei și-a prezentat demisia pe data de 18 decembrie. ...
Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Craiovei, i-a dat un sfat lui Radu Drăgușin (23), fundașul central de la Tottenham. În contextul în care Radu Drăgușin are o concurență acerbă la Tottenham, cu Cristian Romero și Micky van de Ven, pe același post cu el, Gică Craioveanu îș sfătuiește pe stoperul naționalei să schimbe echipa. ...
„Fără el, era «balamuc» la Dinamo!” » Gloria „câinilor” trage concluziile la final de an: „Acolo le-ar mai trebui jucători” # Gazeta Sporturilor
Dumitru „Țețe” Moraru, 69 de ani, fost portar la Dinamo între 1981 și 1980, a comentat situația la zi a „câinilor”, șansele echipei în lupta infernală la titlu din Superligă, pronunțându-se asupra strategiei pe care Kopic ar trebui s-o pună la punct în mercato. ...
„El e numărul 1!” » Marele Țețe Moraru i-a comparat pe Ionuț Radu și Târnovanu: „Cam pierde timpul! De ce nu vin ofertele?” # Gazeta Sporturilor
Dumitru Moraru, 69 de ani, fostul mare goalkeeper al lui Dinamo și al echipei naționale, a analizat, într-un interviu acordat Gazetei în Ajunul Crăciunului, situația celor mai importanți portari români ai momentului, Ionuț Radu, 28 de ani, transformat în „revelație” la Celta Vigo, și Ștefan Târnovanu, 25 de ani, titularul incontestabil de la FCSB. ...
Fostul jucător de la Inter ia în considerare retragerea după asasinarea unui coleg: „Nu vreau să mai știu nimic de fotbal” # Gazeta Sporturilor
Atacantul ecuadorian Felipe Caicedo a recunoscut că ar putea renunța la fotbalul profesionist, fiind profund afectat de asasinarea recentă a coechipierului și prietenului său, Mario Pineida, care a fost împușcat mortal într-un atac stradal, în urmă cu aproximativ o săptămână.Caicedo, care a împlinit 37 de ani pe 5 septembrie, a dezvăluit impactul profund pe care moartea lui Pineida l-a avut asupra deciziei sale. ...
A început „războiul” după momentul din FCSB - Rapid: „Peluza Nord Steaua nu există! Mă enervez!” # Gazeta Sporturilor
Jan Pavel, fostul lider al galeriei steliste, a reacționat dur, după ce a văzut scenografia celor de la FCSB din meciul cu Rapid.Jan Pavel este susținător declarat al celor de la CSA Steaua în „războiul” cu FCSB. În meciul cu Rapid, Peluza Nord Steaua a sărbătorit 30 de ani de activitate, iar asta a adus reacția dură a lui Jan Pavel, care s-a luat de ultrașii actualei campioane. ...
Cătălin Oprișan nu iartă un ZEU al fotbalului: „Peste Maradona, dar un trădător. Am suferit ca un câine din cauza lui” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Oprișan vine la podcastul GSP „2 la 1”, vineri, ora 18:00, într-o ediție specială de Sărbători. Cu povești într-un stil inconfundabil, dar și cu opinii tari.Podcastul cu Cătălin Oprișan va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00Oprișan, fost ziarist la Gazeta Sporturilor ani la rând, specializat în fotbalul internațional, e fan Barcelona de-o viață. ...
Mircea Lucescu anunță contraatacul pe „dosarul Drăguș”: „Precedentul Ronaldo!” + Îi dă replica lui Nicolae Stanciu: „A avut de suferit” # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu a vorbit pentru GSP despre subiectele sfârșitului de an în materie de echipă națională: suspendarea lui Drăguș pentru două etape după eliminarea din Bosnia și replica acidă venită din partea lui Stanciu vizavi de criticile adresate de selecționer la capătul remizei nescontate cu Cipru, 2-2, în finalul ratat al campaniei pentru CMMircea Lucescu încearcă să petreacă în liniște Sărbătorile, dar stă cu ochii, urechile și mintea către toate evenimentele ...
Radu Drăgușin, cu cimpoiul în fața colegilor de la Tottenham: „Ai două minute să îți schimbi viața” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul central de la Tottenham, a făcut spectacol în fața colegilor săi de echipă. Cu ocazia Sărbătorilor, cei de la Tottenham au ales să petreacă puțin timp distrându-se, iar Radu Drăgușin a fost protagonist într-un clip care a fost postat de londonezi pe rețelele de socializare. VIDEO. ...
„Remontada” de senzație la Cupa Africii chiar sub ochii fotbalistului din Superliga # Gazeta Sporturilor
Burkina Faso a reușit o „remontada” de excepție în primul meci al grupei E de la Cupa Africii, 2-1 cu Guineea Ecuatorială, după două goluri reușite în minutele 90+5 și 90+8.Guineea Ecuatorială, cu Esteban Orozco de la FC Argeș integralist, a preluat conducerea în minutul 85, deși evolua în inferioritate numerică încă din minutul 50. ...
„Ciocnire” la vârf » Elisabeta Lipă s-a dus peste Bogdan Matei, șeful ANS, deranjată că acesta a fost de acord cu deciziile Curții de Conturi. Ce i-a solicitat # Gazeta Sporturilor
Lumea sportului a fost luată prin surprindere de „mutarea" președintelui ANS, Bogdan Matei, care și-a anunțat brusc, în urmă cu câteva zile, demisia din fruntea acestui for.Schimbarea s-a petrecut la nici un an după numirea lui, în locul Elisabetei Lipă. Și chiar după încheierea controlului Curții de Conturi la ANS și la mai multe federații. ...
Cum își petrec Crăciunul sportivii români: „Familie, prieteni, cadouri, o sărbătoare de iubire, de împlinire” # Gazeta Sporturilor
Canotoarele Simona Radiș și Magdalena Rusu, înotătorul Robert Badea și jucătorul de tenis retras Horia Tecău împărtășesc amintiri, senzații și dorințe legate de Crăciun.Crăciunul unește, aduce liniște și speranță, iar pentru sportivi reprezintă un prilej de a se deconecta preț de câteva zile, de a fi împreună cu cei dragi, de a împărtăși bucurie și de a lăsa deoparte exigențele antrenamentelor sau concursurilor. ...
Fundașul central Vadik Murria (24 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Oțelul Galați. Anunțul a fost făcut de clubul din Superliga, prin intermediul rețelelor de socializare. GSP.ro anunța marți faptul că spaniolul a părăsit echipa și nu mai are de gând să revină.Contractul lui Murria cu Oțelul urma să expire în vară, însă cele două părți n-au mai dorit să continue colaborarea. Stoperul semnase cu Oțelul în luna iulie. ...
„Era o adevărată sărbătoare atunci când aveam portocale sau banane” » Cum arăta Crăciunul de altădată pentru Florin Răducioiu # Gazeta Sporturilor
Florin Răducioiu (55 de ani) e singurul fotbalist român care a jucat în cele mai importante cinci campionate din Europa, iar după ce-a pus ghetele în cui a decenit expert. În prezent e sub contract cu Antena 1, dar cu ocazia sărbătorilor de iarnă se pregătește de vacanță.„Sunt momente speciale, este clar că o să încerc să stau cu părinții mei, după care o să plec din țară. ...
Valentin Mihăilă (25 de ani) a făcut pasul cel mare în viața personală și s-a logodit cu partenera sa, Ami Colhon. Cererea în căsătorie a avut loc în Dubai, iar momentul a fost oficializat printr-o postare pe Instagram, publicată chiar de logodnica fotbalistului.Postarea a fost însoțită de mesajul: „Toată inima mea pentru toată viața mea”FOTO. ...
Ionuț Lupescu admite: „Pentru Dinamo ar fi bine ca aceste două echipe să nu fie în play-off” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu (57 de ani), președintele de onoare al Clubului Sportiv Dinamo, a vorbit despre lupta la play-off. Consideră că nimic nu este jucat, iar pentru formația lui Zeljko Kopic (48 de ani) ar fi un aspect benefic în cazul în care FCSB și CFR Cluj nu vor prinde un loc în top 6.Dinamo a terminat 2025 pe locul 4, la două puncte de liderul Universitatea Craiova. „Câinii” nu sunt siguri, însă, de locul de play-off. ...
Grecii îi arată ușa lui Olimpiu Moruțan: „Modest și sub așteptări!” » Destinația probabilă # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Aris Salonic e incert. Grecii scriu despre o plecare iminentă a fotbalistului de la clubul din Grecia. Iar cea mai probabilă destinație este Turcia, internaționalul român fiind obișnuit cu campionatul, sau România, unde a jucat pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB.Moruțan a semnat în vară cu Aris, însă evoluțiile lui n-au fost cele mai convingătoare. ...
Ionuț Radu a învățaț limba spaniolă într-un timp-record! Dezvăluiri în Marca: „Prefer să nu vorbesc de acel club” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani), portarul lui Celta Vigo, a acordat un interviu pentru cotidianul spaniol Marca, în care a vorbit despre cele patru luni petrecute în Spania. Titular de drept, Radu a vorbit într-o spaniolă fluentă, deși nu este de mult timp fotbalistul celor de la Celta Vigo. Citește cărți și exersează foarte mult, astfel încât să învețe din ce în ce mai bine.Radu a aparținut de Inter mult timp. ...
Casting la Barcelona, pentru un fundaș central » Trei nume mari pe lista lui Hansi Flick # Gazeta Sporturilor
Barcelona este obligată să iasă pe piața transferurilor după accidentarea lui Andreas Christensen și indisponibilitatea psihică a lui Ronald Araujo.Antrenorul Hansi Flick și directorul sportiv Deco au plecat în vacanță de Sărbători, dar au rămas conectați la nevoile Barcelonei. Iar în acest moment, aducerea unui fundaș central este o urgență. ...
Prima reacție a lui Alexander Isak după accidentarea gravă: „Sunt devastat” + mesajul lui Van de Ven # Gazeta Sporturilor
Alexander Isak (26 de ani) a oferit prima reacție publică după accidentarea suferită în victoria lui Liverpool cu Tottenham, scor 2-1. Atacantul suedez a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. ...
Mircea Lucescu, interviu-eveniment în Italia » De la Ceaușescu la casa distrusă la cutremur și cadoul de la Pele # Gazeta Sporturilor
Selecționerul primei reprezentative a României, Mircea Lucescu (80 de ani), a acordat un interviu amplu pentru jurnaliștii italieni de la „Gazzetta dello Sport”, în care a vorbit despre întreaga carieră, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Legendarul tehnician are în total 36 de trofee în 5 țări diferite, fiind depășit doar de Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson. Redăm mai jos interviul oferit de acesta în „peninsulă”. ...
