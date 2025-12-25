Descoperire înfiorătoare, după ce o casă din Vâlcea a fost mistuită de flăcări în prima zi de Crăciun. Pompierii, în alertă
StirileProtv.ro, 25 decembrie 2025 15:50
O casă din localitatea Sineşti, judeţul Vâlcea, a ars în întregime în prima zi de Crăciun, iar la finalul intervenţiei pompierii care au stins flăcările au găsit, printre elementele carbonizate, „părţi, fragmente şi ţesuturi posibil umane”.
• • •
Acum o oră
15:30
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei” # StirileProtv.ro
Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.
15:20
Poliția din Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statului Islamic. ”Plănuiau atacuri de Revelion” # StirileProtv.ro
Autoritățile din Turcia afirmă că au dejucat atacuri care erau planificate pentru evenimentele de Crăciun și Anul Nou. Astfel, au fost arestați peste 100 de membri, suspectați ai grupării Statul Islamic.
Acum 2 ore
15:00
Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în noaptea de Ajun, după un conflict între 20 de persoane, în județul Sibiu # StirileProtv.ro
Un bărbat a murit în urma unui conflict între mai multe persoane, într-o localitate din județul Sibiu. Victima a fost atacată cu diferite obiecte dure de un grup de indivizi.
14:50
Kremlin anunță o „propunere” către Paris privind cazul lui Laurent Vinatier: „Mingea este în terenul Franței” # StirileProtv.ro
Rusia a făcut o ”propunere” Franţei în dosarul cercetătorului francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, care ar putea să fie judecat cu privire la ”spionaj”, anunţă joi, de Crăciun, Kremlinul, relatează AFP.
14:40
Momentul în care un BMW „zboară” peste un gard și se izbește de zidul unei case, în Satu Mare. „Te crezi regele şoselelor” # StirileProtv.ro
Un accident rutier grav a avut loc în dimineața de Crăciun, în satul Petin, județul Satu Mare. Un BMW a intrat cu viteză într-o casă după ce șoferul a pierdut controlul într-o curbă, iar imobilul a fost grav avariat.
14:20
Atac terorist sinucigaș în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți # StirileProtv.ro
O bombă a explodat miercuri seara în timpul rugăciunilor la o moschee din orașul Maiduguri din Nigeria, ucigând cinci persoane, într-un atac descris de poliție ca fiind probabil un atentat sinucigaș.
14:10
Regizorul Stere Gulea: „Doar 30% dintre români au aspirații occidentale. Pesemne că vom trece printr-un regim autocratic” # StirileProtv.ro
Regizorul Stere Gulea estimează, într-un interviu, că România ar putea trece cel mai probabil printr-un regim autocratic, deoarece acesta reflectă nivelul de aspirații al majorității populației.
Acum 4 ore
14:00
Kremlinul confirmă mesajul de Crăciun trimis de Putin către Trump. Fără convorbire telefonică între cei doi # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a urat Crăciun fericit omologului său american, Donald Trump, şi i-a trimis un mesaj de felicitare, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informează Reuters.
13:40
Un șofer nu a oprit la semnalul unor polițiști din Giurgiu și a fost urmărit de ei 12 km. Ce au descoperit după ce l-au prins # StirileProtv.ro
Un tânăr a fost plasat sub control judiciar după ce, la volan în Giurgiu, a refuzat să oprească la semnalul poliției și a fost urmărit 12 km. S-a constatat că nu avea permis, mașina nu era înmatriculată și avea plăcuțe false.
13:10
Concertul din Ajunul Crăciunului de la Kennedy Center a fost anulat după ce numele lui Donald Trump a fost adăugat clădirii # StirileProtv.ro
Un concert de muzică jazz programat în Ajunul Crăciunului la Kennedy Center din Washington, SUA, a fost anulat, după ce a fost adăugat numelui lui Donald Trump la denumirea clădirii.
13:00
”O surpriză uriașă”. O biserică veche de 1.500 de ani, descoperită lângă un lăcaș de cult zoroastrian din Irak # StirileProtv.ro
Un palat vechi de 2.000 de ani din Georgia și o biserică veche de 1.500 de ani din Irak sugerează că zoroastrienii au coexistat cu oameni de alte religii.
12:50
Vladimir Putin laudă “intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în Ucraina într-un mesaj de Anul Nou către Kim Jong-un # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând "intrarea eroică" a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat joi agenţia de ştiri KCNA, preluată de EFE.
12:50
Un actor, cunoscut din serialele Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani după o lungă luptă cu o boală cruntă # StirileProtv.ro
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale populare precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani.
12:30
Avioane de luptă NATO, ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a trimis bombardiere nucleare pentru a amenința nordul Marii Britanii, într-un zbor de Crăciun pe distanță lungă deasupra Mării Norvegiei, scrie Mirror.co.uk.
12:20
Prințesa Kate și fiica ei, Charlotte, duet la pian la slujba de Crăciun. Imagini spectaculoase de la Castelul Windsor # StirileProtv.ro
Catherine, prințesa de Wales, a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat miercuri, în cadrul slujbei de Crăciun dedicate „dragostei în toate formele sale”, a anunțat Palatul Kensington.
12:10
Ce semnifică, de fapt, culorile Crăciunului. De ce aduce noroc să pui roșu în brad # StirileProtv.ro
Dacă te numeri printre iubitorii de Crăciun, probabil că deja ai ales bradul, ai pus instalațiile de lumini și ai expus decorațiunile roșii și verzi de sărbători.
Acum 6 ore
11:50
Volodimir Zelenski, mesaj dur de Crăciun: aluzie la dispariția lui Vladimir Putin și apel la pace pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, dorinţa ca alter egoul său rus Vladimir Putin ”să piară”, relatează AFP.
11:40
Studiu. Pisicile miaună și interacționează mai mult cu stăpânii lor care sunt bărbați. Care ar putea fi explicația # StirileProtv.ro
Un nou studiu arată faptul că pisicile își întâmpină stăpânii-bărbați mai vocal decât pe stăpânii de sex feminin.
11:40
Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci când condițiile meteorologice sunt severe și vizibilitatea este redusă.
11:40
China acuză SUA că "accelerează alunecarea către o situaţie de război" prin vânzarea de arme către Taiwan # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării din China acuză SUA că "alunecă spre un război periculos" în Strâmtoarea Taiwan, după ce Trump a semnat legea ce extinde vânzările de arme către Taipei în 2026.
11:40
„Poarta Iadului” care arde fără încetare de peste 50 de ani. Doar un singur om a intrat vreodată înăuntru # StirileProtv.ro
„Ușa către Iad” există chiar aici, pe Pământ, și arde neîncetat din 1971 – existând o singură înregistrare cunoscută a unei persoane care a pășit vreodată în interiorul ei.
11:30
Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit # StirileProtv.ro
Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pentru a strânge câțiva euro și a cumpăra un cadou pentru sora sa de trei ani. Gestul său a luminat orașul Mugnano di Napoli de Crăciun.
11:30
Totul despre Crăciuniță sau Steaua Crăciunului. Cum să o păstrezi înflorită tot anul și ce greșeli să eviți # StirileProtv.ro
Crăciunița, Steaua Crăciunului sau, pe numele ei științific, Euphorbia pulcherrima (cunoscută și sub denumirea de Poinsettia) este o plantă de apartament extrem de ușor de îngrijit.
11:20
Coreea de Nord a dezvăluit noi imagini cu primul său submarin „cu propulsie nucleară”, capabil să transporte rachete ghidate # StirileProtv.ro
Coreea de Nord a publicat joi noi imagini cu ceea ce susține că este primul său submarin cu propulsie nucleară, o navă masivă, comparabilă ca dimensiuni cu unele submarine de atac ale Marinei Statelor Unite.
11:10
Grecia are tradiții de Crăciun destul de diferite de restul Europei, iar cea mai vizibilă este decorarea unei bărci în locul bradului clasic. Acest obicei, numit „karavaki”, este strâns legat de istoria navală a țării.
11:10
Mesaj optimist al tricolorilor înainte de Mondial: Hagi, Mihăilă și Drăguș promit calificarea și întâlnirea în America # StirileProtv.ro
Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguş şi Teodora Nicoară au transmis mesaje pentru suporteri de Sărbători. Ei sunt încrezători în şansele de calificare la Cupa Mondială cu susţinerea fanilor tricolori.
11:10
Țări care nu sărbătoresc Crăciunul. Locurile în care sărbătoarea este interzisă oficial sau descurajată de autorități # StirileProtv.ro
Crăciunul, celebrat anual pe data de 25 decembrie, este una dintre cele mai răspândite sărbători creștine la nivel mondial.
10:50
Nicuşor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi # StirileProtv.ro
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
10:50
Cod portocaliu în vestul țării: rafale de până la 120 km/h în zonele montane din Hunedoara și Caraș-Severin # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis joi o avertizare cod portocaliu de vânt pentru Hunedoara şi Caraş Severin.
10:50
Un bărbat din SUA a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari, al doilea în topul celor mai mari din istorie # StirileProtv.ro
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas primeşte un cadou de neuitat pentru sărbători - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA.
10:30
Donald Trump pregătește reținerea a 80.000 de imigranți în depozite industriale transformate în centre de detenție # StirileProtv.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie.
10:20
Benjamin Netanyahu: Israelul va cheltui 110 de miliarde de dolari pentru a dezvolta o industrie de armament independentă # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că Israelul va cheltui 350 de miliarde de shekeli (110 miliarde de dolari) pentru a dezvolta arme independente care să reducă dependenţa sa de alte ţări, relatează Reuters.
Acum 8 ore
09:50
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare. FOTO # StirileProtv.ro
Cercetaşii palestinieni au defilat miercuri pe străzile din Betleem în sunet de cimpoaie şi tobe, marcând prima sărbătoare de Crăciun după izbucnirea războiului din Gaza în acest oraş istoric din Cisiordania.
09:40
Donald Trump, derapaj la adresa prezentatorului Stephen Colbert: E un dezastru patetic, fără talent. Trimiteți-l la culcare! # StirileProtv.ro
După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors, găzduită de Donald Trump, președintele SUA nu a pus accent pe rolul său de maestru de ceremonii la evenimentul recent desfășurat la instituția pe care el a redenumit-o.
09:20
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi” # StirileProtv.ro
Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.
09:20
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în prima sa liturghie în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în ajunul Crăciunului, informează joi dpa.
09:20
Crăciunul devine o nouă linie de front în războaiele culturale ale Europei, scrie SpotMedia.
09:10
Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # StirileProtv.ro
Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice, potrivit legislaţiei în vigoare.
09:00
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult” # StirileProtv.ro
Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.
09:00
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord - țări care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina - într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat agenţia oficială nord-coreeană.
08:50
Renii lui Moș Crăciun – tot ce trebuie să știi despre faimoșii săi reni. De ce Rudolph e special # StirileProtv.ro
Renii lui Moș Crăciun fac parte din magia Crăciunului și sunt la fel de cunoscuți ca sania și sacul cu daruri.
08:50
De ce se ține un crap viu în casă de Crăciun. Ce semnifică acest obicei ciudat și unde se practică # StirileProtv.ro
Poate părea ciudat, dar există o tradiție de Crăciun care presupune păstrarea unui crap viu în casă înainte de cina festivă de Ajun. La prima vedere, obiceiul poate părea bizar, însă are rădăcini adânci în religie, cultură și gastronomie.
08:40
Sondaj cu specialiștii. Cele mai bune filme ale anului 2025, potrivit preferințelor exprimate de 148 de critici de film # StirileProtv.ro
148 de critici de film de pe șase continente, cei mai mulți din America de Nord, au participat la un sondaj realizat de publicația IndieWire, pentru a decide care sunt filmele, actorii și regizorii din 2025 care le-au plăcut cel mai mult.
08:30
Peskov: Dacă Putin şi Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, Kremlinul poate organiza rapid un apel # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru ziarul Vedomosti că, dacă Vladimir Putin şi Donald Trump vor dori să discute de Crăciun, o convorbire telefonică poate fi organizată fără dificultăţi.
08:30
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video # StirileProtv.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.
08:20
Donald Trump urează Crăciun fericit „gunoaielor de stânga radicală”, într-un mesaj acid pe Truth Social # StirileProtv.ro
Donald Trump a profitat de sărbătorile de sfârşit de an pentru a ura Crăciun fericit tuturor, inclusiv „gunoaielor de stânga radicală”, referindu-se la oponenţii săi democraţi.
Acum 24 ore
23:10
Cel puțin 12 migranți au murit după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul Senegalului # StirileProtv.ro
Cel puţin 12 persoane au murit miercuri când ambarcaţiunea în care se aflau s-a răsturnat în largul coastelor Senegalului, într-o nouă tragedie legată de migraţia clandestină către Europa, au indicat surse din domeniul securităţii citate de AFP.
23:00
Un jucător a murit în timpul unui meci în Burundi. Se bănuieşte că ar fi un caz de vrăjitorie # StirileProtv.ro
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend, în timpul unui meci.
22:40
Cod galben de ninsori și polei în Capitală. Primăriile mobilizează utilaje și împrăştie material antiderapant # StirileProtv.ro
Primăriile din Bucureşti au anunţat, miercuri seară, că s-au pregătit pentru a interveni, având în vedere avertizarea meteorologilor, care anunţă cod galben de ninsori şi posibilitatea de a se produce polei.
