Un atac cibernetic perturbă serviciul poștal francez în perioada aglomerată de Crăciun

16:40

Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară […] The post Tavanul de la piscina interioară a hotelului Hilton din municipiul Sibiu s-a prăbuşit peste persoanele aflate în apă/ A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie appeared first on Financial Intelligence.