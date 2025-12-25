Negocieri privind pacea în Ucraina: Zelenski anunţă că a discutat cu emisarii americani Witkoff şi Kushner

Financial Intelligence, 25 decembrie 2025 21:10

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi […]

Acum 30 minute
21:10
Negocieri privind pacea în Ucraina: Zelenski anunţă că a discutat cu emisarii americani Witkoff şi Kushner Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi […]
Acum 6 ore
17:20
Rusia este pregătită să discute forma documentului privind absența planurilor de atac asupra NATO – Zaharova Financial Intelligence
Forma unui document scris în care Rusia va confirma absența intențiilor de a ataca țările NATO poate fi […]
17:20
Un atac cibernetic perturbă serviciul poștal francez în perioada aglomerată de Crăciun Financial Intelligence
Un presupus atac cibernetic a blocat luni serviciul poștal național al Franței și divizia sa bancară, blocând și […]
17:10
Umbra pe care Rusia o aruncă asupra Europei a obligat-o să înfrunte adevărul: riscul unui război este din nou real – CNN Financial Intelligence
Când un grup de experți în domeniul apărării s-a reunit luna trecută la Whitehall, sediul guvernului britanic, pentru […]
Acum 12 ore
11:50
Liderii europeni condamnă interdicțiile de viză impuse de SUA, pe fondul escaladării conflictului privind „cenzura” Financial Intelligence
Liderii europeni, printre care Emmanuel Macron, au acuzat Washingtonul de „constrângere și intimidare", după ce SUA au impus […]
11:50
Macron încearcă să transforme UE într-un „gulag digital” — acuză Durov Financial Intelligence
Arhitectul sancționat al legii UE privind cenzura este un aliat apropiat și numit de Emmanuel Macron, a declarat […]
11:10
Israelul respinge apelul a 14 ţări pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată Financial Intelligence
Israelul a respins apelul din partea a 14 ţări de a opri extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată, numind-o […]
11:00
Grecia: Banca Centrală se aşteaptă la o creştere a economiei de 2,1% în 2025, 2026 şi 2027 Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei (BoG), Yannis Stournaras, a anunţat că instituţia se aşteaptă la o creştere a […]
11:00
Honduras: Nasry “Tito” Asfura, declarat preşedinte ales într-unul din cele mai controversate scrutinuri Financial Intelligence
Autorităţile electorale din Honduras l-au declarat miercuri pe Nasry "Tito" Asfura câştigătorul alegerilor prezidenţiale din ţară, la mai […]
10:50
Administraţia Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în depozite industriale (presă) Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga […]
10:50
Preşedintele Nicuşor Dan – mesaj de Crăciun: Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi Financial Intelligence
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa […]
09:50
Kremlinul vrea să modifice planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de Zelenski și pregătește contra-propuneri (Moscow Times) Financial Intelligence
Moscova intenționează să solicite modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de președintele Volodimir […]
09:10
Nvidia cumpără activele startup-ului de cipuri de inteligență artificială Groq pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari (CNBC) Financial Intelligence
Nvidia a fost de acord să cumpere active de la Groq, un designer de cipuri de accelerare a […]
09:00
70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Institutul Matei Balş Financial Intelligence
Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, a explicat pentru News.ro că sunt […]
08:50
Directorul general al companiei TAROM a demisionat Financial Intelligence
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a depus mandatul, la data de 19 decembrie 2025, din motive […]
Acum 24 ore
08:20
Colinda macro-financiară 2025 – Andrei Rădulescu Financial Intelligence
Anul 2025 repede a apus, Și mari schimbări a adus! N-a fost un An oarecare Ci unul de […]
07:50
Descoperirea a încă 1 milion de potenţiale documente legate de cazul Epstein, provoacă întârzierea publicării lor Financial Intelligence
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate […]
Ieri
15:40
Putin a fost informat deja despre propunerile SUA privind planul de pace pentru Ucraina, anunță Kremlinul Financial Intelligence
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, l-a informat deja pe președintele rus Vladimir Putin cu privire la rezultatele negocierilor sale […]
15:30
Banca Centrală a Greciei se aşteaptă ca numărul turiştilor să ajungă la 55 de milioane până în 2040 Financial Intelligence
Traiectoria ascendentă a sectorului turismului elen continuă, previziunile pentru acest an arătând un număr record de sosiri, în […]
15:30
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu Financial Intelligence
Rusia plănuiește construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spațial lunar, […]
14:00
Polonia va consolida supravegherea frontierei sale cu Belarusul folosind mecanismul european SAFE Financial Intelligence
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi, de la un post militar de la graniţa cu Belarusul, că […]
13:50
BP obţine şase miliarde de dolari din vânzarea unei participaţii de 65% din Castrol către Stonepeak Financial Intelligence
Grupul petrolier britanic BP Plc a a anunţat miercuri vânzarea unei participaţii majoritare la divizia sa de lubrifianţi […]
12:20
Dickerson (Ambasada SUA): Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere Financial Intelligence
Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat "puternic" şi "în continuă creştere", bazat pe valori comune […]
10:10
Europa digitală, încotro? Cum va naviga între propriile reglementări, diagonosticul Draghi și presiunea giganților digitali ai lumii (Opinie Cristiana Deca) Financial Intelligence
Opinie de Cristiana Deca, expert cybersecurity&GDPR, CEO&cofondator Decalex Acuzațiile care au curs mai mult sau mai puțin voalat, […]
09:50
ATAC CIBERNETIC/ ANAR: Activităţile esenţiale continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice Financial Intelligence
Activităţile esenţiale ale ANAR continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice, în […]
09:40
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume Financial Intelligence
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, […]
09:30
FIHR: Taxa specială de promovare turistică în Bucureşti a fost aprobată de CGMB fără o consultare a mediului privat Financial Intelligence
Taxa specială de promovare turistică pentru anul 2026 a fost aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, […]
09:10
Așteptări și realități: 12 previziuni pentru anul viitor în domeniul energiei (Rystad Energy) Financial Intelligence
Pe măsură ce ne îndreptăm către un nou an și privim în globul de cristal, geopolitica, volatilitatea pieței […]
08:40
Franța solicită ajutorul unei companii de stat ruse pentru producerea de combustibil nuclear în Germania (Politico) Financial Intelligence
O companie deținută de guvernul rus urmează să se implice în producția de combustibil nuclear în inima Uniunii […]
08:30
Un fost consilier spune că Netanyahu i-a cerut să elaboreze un plan pentru a evita responsabilitatea pentru atacul din 7 octombrie (Politico) Financial Intelligence
Un fost consilier apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu afirmă că, imediat după atacul Hamas din octombrie 2023, care […]
07:40
SUA: Curtea Supremă blochează desfăşurarea Gărzii Naţionale la Chicago cerută de Trump Financial Intelligence
Curtea Supremă a Statelor Unite a emis marţi o hotărâre prin care blochează pentru moment desfăşurarea Gărzii Naţionale […]
07:10
Miniştri sirieni au discutat despre cooperarea militară cu preşedintele Putin Financial Intelligence
Miniştrii de externe şi ai apărării din noul guvern sirian au fost primiţi marţi la Moscova de preşedintele […]
07:00
Reglementarea serviciilor digitale: Washingtonul sancţionează mai mulţi europeni, printre care francezul Thierry Breton Financial Intelligence
Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni care vizează cinci personalităţi europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice […]
07:00
Franţa: Destructurarea unei reţele de trafic de tutun organizată de bulgari Financial Intelligence
Autorităţile franceze au destructurat o reţea de trafic de tutun care opera între Bulgaria, Italia şi Belgia, cu […]
07:00
La ONU, Rusia şi China critică atitudinea Statelor Unite faţă de Venezuela Financial Intelligence
Rusia şi China au condamnat marţi, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, presiunea militară şi economică exercitată […]
23 decembrie 2025
23:10
Putin l-a avertizat pe Bush că admiterea Ucrainei în NATO va duce la o confruntare între Rusia și SUA (TASS) Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul său american, George W. Bush, încă din 2008, că intenția […]
22:50
Ministrul Finanțelor: Deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4% Financial Intelligence
Deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este de 6,4% din PIB, față de 7,15% din PIB anul trecut, […]
22:50
Barbu: Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate Financial Intelligence
Serele şi solariile fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunţat, marţi, ministrul Agriculturii, Florin […]
22:50
China va accelera anul viitor eforturile de a stabiliza piaţa imobiliară Financial Intelligence
China va accelera modernizarea urbană şi eforturile de a stabiliza piaţa imobiliară în 2026, la începutul celui mai […]
22:20
ANAR: Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală; instituția va continua monitorizarea permanentă Financial Intelligence
Barajul Paltinu funcționează în condiții de siguranță structurală, iar instituția va continua monitorizarea permanentă și va comunica transparent, […]
22:20
Ministrul Sănătății: Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026 Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți seara că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu […]
22:20
Guvernul a adoptat aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ” Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita "Ordonanţă-trenuleţ", care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Acționarii Hidroelectrica, convocați pentru aprobarea parteneriatului pentru centrala de acumulare prin pompaj Tarniţa şi pentru dezvoltarea centralei Frasin-Pângăraţi (Neamţ) de 300 MW Financial Intelligence
Hidroelectrica convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) in data de 27 ianuarie 2026, potrivit unui raport transmis Bursei […]
17:40
Economia SUA, cel mai rapid ritm de creştere din ultimii doi ani Financial Intelligence
Ritmul de creştere al economiei SUA a accelerat în trimestrul trei din 2025, pe fondul redresării cheltuielilor de […]
17:10
IMM România: Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) și după data de 1 iulie 2025; Solicităm eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri nu doar la producători/ importatori, ci pe întregul lanț comercial Financial Intelligence
Ministerul de Finanțe a prezentat proiectul OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea […]
17:10
Soarta Groenlandei se decide pe insulă, afirmă premierul teritoriului autonom danez Financial Intelligence
Deciziile privind viitorul Groenlandei se iau în acest teritoriu autonom danez, a declarat marţi prim-ministrul insulei, în contextul […]
16:50
Dan ARMEANU (vicepreședinte ASF): Legea privind plata pensiilor private a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să fie transmisă spre promulgare Financial Intelligence
Autor: Dan Armeanu, vicepreședinte ASF Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un moment istoric pentru sistemul de […]
16:50
CC Tax Advisory: masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025 Financial Intelligence
O analiză realizată de CC Tax Advisory arată că, pentru o familie care gătește acasă, cumpără un brad […]
16:40
Gazprom negociază cu MOL vânzarea participaţiei sale deţinute la NIS (preşedintele Serbiei) Financial Intelligence
Gazprom negociază cu compania petrolieră ungară MOL o posibilă vânzare a participaţiei sale majoritare deţinută la NIS – […]
16:40
Rusia și SUA au discutat despre ‘aspectele iritante’ din relațiile bilaterale Financial Intelligence
Viceministrul de externe rus Serghei Riabkov a anunțat marți că diplomați americani și ruși au purtat discuții despre […]
