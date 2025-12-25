Adevăratul motiv pentru care Gabi Tamaș a făcut pușcărie în Israel. A stat în condiții inumane. „Dușul era o gaură în perete/Nu m-au arestat pentru asta”
Adevarul.ro, 25 decembrie 2025 20:00
Gabriel Tamaș a clarificat, după mai mulți ani, circumstanțele incidentului petrecut în Israel, explicând motivele care au dus la arestarea sa din perioada în care juca la Hapoel Haifa.
Acum 10 minute
20:00
Europa, din nou în alertă: un virus mortal, mai periculos decât COVID, a fost confirmat în Franța # Adevarul.ro
Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus mortal, considerat mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial.
20:00
Gabriel Tamaș a clarificat, după mai mulți ani, circumstanțele incidentului petrecut în Israel, explicând motivele care au dus la arestarea sa din perioada în care juca la Hapoel Haifa.
Acum 30 minute
19:45
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii” # Adevarul.ro
Un sudor român din Spania a relatat cum, pentru un job, i s-a oferit salariul minim - 1.800 de euro - în ciuda faptului că angajatorul cerea experiență, disponibilitate totală, iar postul presupunea ture neregulate. Bărbatul i-a încurajat pe lucrătorii calificați să nu accepte astfel de „mizerii”.
Acum o oră
19:30
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem # Adevarul.ro
Lipsa unui plan concret este cea care a generat participarea redusă a magistraților la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, convocate luni, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, semnalează analiștii.
19:30
„The Daily Show” îl taxează pe „somnorosul” Trump, într-un montaj amuzant de Crăciun. Filmul are pe fundal chiar vocea președintelui SUA # Adevarul.ro
O emisiune americană i-a transmis un mesaj festiv lui Donald Trump, printr-un videoclip cu momentele în care doarme.
Acum 2 ore
19:00
În fiecare an, milioane de oameni din Japonia participă la o tradiție de Crăciun care poate părea neobișnuită pentru vizitatorii străini: mesele festive sunt înlocuite cu găleți de pui prăjit de la Kentucky Fried Chicken.
19:00
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea” # Adevarul.ro
Inflația va scădea în 2026, estimează economistul Andrei Caramitru, care spune că măsurile luate de Guvernul Bolojan au avut efect și că „suntem spre direcția de 6-6.5% deficit”.
18:45
Un elicopter s-a prăbușit pe Muntele Kilimanjaro: cinci morți, printre care turiști străini # Adevarul.ro
Un elicopter s-a prăbușit miercuri pe Muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa. Toate cele cinci persoane aflate la bord au murit.
18:30
Un băiat dintr-un grup de imigranți e dat dispărut în Marea Egee. Alte 52 de persoane au fost salvate de Garda de Coastă a Greciei # Adevarul.ro
Garda de Coastă greacă a lansat joi o misiune de căutare a unui minor dispărut în largul insulei elene Farmakonisi, în Marea Egee, în urma descoperirii a 13 migranţi pe această mică insulă nelocuită, a informat agenţia de ştiri ANA.
18:15
Cele mai ciudate creaturi mutante. De la „pisicuța ciclop” și cerbul zombie, la iepurele „Frankenstein”, cu tentacule # Adevarul.ro
De la pisoi cu un singur ochi la cerbi zombi, sălbăticia ascunde creaturi care par mai degrabă desprinse din science fiction decât din natură. Sunt însă cât se poate de reale.
18:15
Una dintre victimele lui Epstein cere ca fostul prinț Andrew să fie „adus în fața justiției” în SUA: „Este dezgustător” # Adevarul.ro
Una dintre victimele lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat pentru trafic de minori, cere ca Andrew Mountbatten-Windsor să fie audiat în Statele Unite.
Acum 4 ore
17:45
Gestul care a schimbat viața unui cuplu din Marea Britanie: au invitat un om al străzii de Crăciun și a rămas cu ei 45 de ani # Adevarul.ro
În urmă cu aproape 50 de ani, un tânăr cuplu din Marea Britanie a invitat în casa sa un om fără adăpost care a devenit un membru al familiei.
17:45
Poinsettia, floarea roșie moștenită de la azteci care dă culoare Crăciunului. Cum a ajuns atât de populară în Europa și de ce poate fi toxică # Adevarul.ro
În fiecare decembrie, poinsettia inundă casele și magazinele – este atât de prezentă încât riscă să devină doar o simplă recuzită sezonieră. Totuși, frumoasa floare roșie nu este o decorațiune care a ajuns la Crăciun din întâmplare.
17:00
Ministerul rus de Externe a declarat joi, 25 decembrie, că SUA reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei.
16:45
De ce a dispărut Gigantopithecus, cea mai mare primată care a trăit pe pământ acum sute de mii de ani. Era un adevărat King-Kong # Adevarul.ro
„Gigantopithecus blacki”, un văr direct al urangutanului, a dispărut acum aproximativ 250.000 de ani, victimă a schimbărilor climatice. Acest animal avea trei metri înălțime, și 250 kg.
16:45
Folosești greșit cuptorul cu microunde. Un obicei aparent inofensiv care îți poate pune casa în pericol # Adevarul.ro
Specialiștii avertizează că mulți dintre noi folosim greșit cuptorul cu microunde, iar unele obiceiuri aparent inofensive pot deveni periculoase.
16:45
Primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, huiduit la un concert al celebrei trupe Zdob și Zdub # Adevarul.ro
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost huiduit în timpul unui concert al trupei Zdob și Zdub, desfășurat în ajun de Crăciun pe scena Arena Chișinău. Edilul nu a reacționat public.
16:30
Obiectele care le amintesc artiștilor de Crăciunul copilăriei: „Clopoțelul nu era doar un accesoriu, ci un semn că venim cu veste bună“ # Adevarul.ro
Pentru mulți adulți, Crăciunul rămâne un spațiu al memoriei. Șase artiști povestesc despre copilărie, tradiții, așteptare și obiecte mici păstrate din brad. Amintiri despre mirosuri, gesturi și lucruri fragile care leagă Crăciunul de atunci de cel de acum.
16:15
Scăderea prețului cocainei îi forțează pe traficanți să refolosească narco-submarinele. Anterior, acestea erau scufundate # Adevarul.ro
Scăderea prețului cocainei i-a determinat pe traficanți să reutilizeze submarinele scufundate după ce își finalizau cursele din America de Sud către Europa.
16:15
Avioane poloneze au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească deasupra Mării Baltice # Adevarul.ro
Avioane de vânătoare ale Poloniei au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rus care zbura deasupra Mării Baltice.
Acum 6 ore
16:00
Casă mistuită de flăcări în prima zi de Crăciun, în Vâlcea. Pompierii au găsit resturi „posibil umane” # Adevarul.ro
O locuință din satul Sinești, județul Vâlcea, a ars aproape complet în prima zi de Crăciun.
15:45
Unul dintre cei mai importați lideri ai organizației teroriste Statul Islamic din Damasc, arestat de forțele siriene # Adevarul.ro
Un conducător de rang înalt al organizaţiei Statul Islamic (SI) în regiunea Damasc a fost rețiunt de forțele siriene. Anunțul vine la peste zece zile de la un atac imputat de Washington organizației teroriste, soldat cu moartea a doi militari și a unui interpret american în centrul Siriei.
15:30
Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Ucraina: „Voi veni la Mariupol, dacă va fi necesar” # Adevarul.ro
O posibilă vizită a Papei Leon al XIV-lea în Ucraina rămâne pe agenda Vaticanului, însă este condiționată de aspecte de securitate și de pregătiri concrete.
15:15
Scandal la Kennedy Center. Concertul din Ajunul Crăciunului, anulat după ce numele lui Trump a fost adăugat clădirii # Adevarul.ro
Un concert de muzică jazz programat în Ajunul Crăciunului la Kennedy Center din Washington, SUA, a fost anulat, gazda spectacolului anual atribuind decizia adăugării numelui preşedintelui republican american Donald Trump la denumirea clădirii.
15:00
Putin, mesaj de Anul Nou adresat lui Kim Jong-un: „Intrarea eroică a soldaților în Kursk a demonstrat clar prietenia de neclintit” # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, subliniind parteneriatul strategic semnat între Rusia și Coreea de Nord în 2024.
14:45
Cum a fost deblocat Pokrovskul de grupul Timur. Imagini rare cu lupte de aproape, prezentate de GUR # Adevarul.ro
Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) a publicat imagini dintr-o operațiune specială desfășurată în vestul orașului Pokrovsk, în noiembrie 2025, în care au fost implicați luptători ai unității Black Winter Group, parte a așa-numitului „grup al lui Timur”.
14:30
„Strugurii cei mai gustoși de pe masa de Crăciun vin din Italia”. Iluziile economice de Sărbători, explicate de un cunoscut economist # Adevarul.ro
Profesorul Cristian Păun, de la ASE București, vorbește despre două iluzii economice, prima dintre ele legată de strugurii de pe masa de Crăciun. A doua iluzie este că dacă stimulăm cererea și implicit am crește consumul, producția ar crește, iar economia s-ar dezvolta.
14:30
Român urmărit internațional, prins la Napoli. Cazul bărbatului, cunoscut în țară din cauza legăturilor soției cu politica locală din Sibiu # Adevarul.ro
Un român de 57 de ani, urmărit internațional de aproximativ cinci ani, a fost prins de autorități în provincia Napoli din Italia. Potrivit Poliției Române, Gheorghe Păcurar era condamnat la șapte ani de închisoare pentru săvârșirea mai multor infractiuni de delapidare.
14:15
Rusia respinge acuzațiile că ar respinge planul de pace susținut de SUA. „Este o știre falsă” # Adevarul.ro
Raportul Bloomberg privind presupusele modificări cerute de Rusia la planul de pace al SUA pentru Ucraina este o știre falsă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.
Acum 8 ore
13:45
Actorul american Pat Finn, care a apărut în seriale TV populare precum „Friends” sau „Seinfeld” a murit luni, 22 decembrie, la 60 de ani.
13:45
Drone ucrainene au lovit de Crăciun un port din Krasnodar și cel mai mare complex chimic de gaze din lume # Adevarul.ro
Drone aparținând Centrului de Operațiuni Speciale „Alpha” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit în cursul nopții de 25 decembrie portul Temriuk din regiunea rusă Krasnodar Krai, precum și o uzină de procesare a gazelor din regiunea Orenburg, a declarat o sursă pentru publicația Ky
13:30
Cum urează Ucraina „Crăciun fericit!” Rusiei. Dronele ucrainene au distrus un tanc și mai multe vehicule # Adevarul.ro
O unitate a Gărzii de Frontieră ucrainene a distrus un tanc rus, un tun de artilerie și mai multe vehicule, într-o operațiune îndrăzneață cu drone.
13:15
Stenograme explozive: când l-a avertizat Putin pe Bush că Ucraina va declanșa o confruntare de durată # Adevarul.ro
Arhiva Națională de Securitate a SUA a făcut publice stenogramele discuțiilor purtate de-a lungul anilor 2001–2008 între fostul președinte american George W. Bush și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
13:00
Cum să transformi verdețurile în exces într-un sos spectaculos, delicios cu orice pește, carne sau legume # Adevarul.ro
Salsa verde este un sos spectaculos care poate fi făcut cu orice ocazie, iar Crăciunul nu face excepție. Acest sos vibrant este extrem de versatil și se poate prepara din câteva ingrediente de bază și niște verdețuri.
13:00
Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kiril Budanov, a sosit la pozițiile înaintate din sectorul frontal Zaporojie la luptătorii din „Unitatea Specială Timur”.
12:45
Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria americană Powerball. „Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă vieţi” # Adevarul.ro
Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, după extragerea de miercuri seară, 24 decembrie, chiar înainte de Crăciun. Este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA.
12:15
Mesajele liderilor politici pentru români: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa” # Adevarul.ro
Liderii politici le-au transmis românilor un Crăciun fericit, liniștit și binecuvântat. „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere”, a punctat șeful statului.
12:15
Femeie blocată într-o fântână de 15 metri, salvată de voluntari și localnici înainte de venirea forțelor de intervenție # Adevarul.ro
O femeie a căzut într-o fântână din satul Banca, județul Vaslui, joi dimineață, în prima zi de Crăciun. Mai multe echipaje de intervenție s-au mobilizat la fața locului, inclusiv o ambulanță și un echipaj de alpiniști.
Acum 12 ore
12:00
Momentul în care un șofer beat intră cu un BMW într-o casă din Satu Mare: „A lovit exact peretele de la dormitorul meu, unde dorm cu familia” # Adevarul.ro
Un accident grav s-a produs astăzi, în dimineața zilei de Crăciun, în județul Satu Mare. Un șofer de aproximativ 50 de ani, aflat în stare de ebritate la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției într-o curbă, a părăsit carosabilul și a intrat cu mașina direct într-o casă.
11:45
Norvegia se pregătește pentru un posibil conflict. Autoritățile revizuiesc planurile de evacuare a populației la granița cu Rusia # Adevarul.ro
Norvegia reevaluează riscurile de securitate la granița cu Rusia și actualizează planurile de evacuare a civililor din nordul țării, într-un context european tot mai tensionat
11:30
Nostalgici după comunism? Crăciunul din „Epoca de aur” se sărbătorea printre cozi interminabile, pene de curent și lipsuri # Adevarul.ro
În contextul în care 58% dintre români cred că regimul comunist a însemnat mai degrabă un lucru bun pentru România, reamintim cum se petrecea în „epoca de aur” cea mai importantă sărbătoare religioasă, cu cozi interminabile, pene de curent și lipsuri de toate felurile.
11:15
Un bărbat a vrut să dea cu duba peste doi agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA. Agenții au deschis focul # Adevarul.ro
Incident armat în statul Maryland, SUA. Agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din Statele Unite (ICE) au fost implicați, miercuri, într-un incident în urma căruia un bărbat a fost împușcat, iar un altul a suferit răni ușoare, potrivit autorităților americane.
11:00
Autoritățile turce au anunțat arestarea a 115 persoane suspectate de legături cu gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS), în urma unor raiduri de amploare desfășurate înaintea sărbătorilor de iarnă.
11:00
Trump atacă o cunoscută vedetă TV și cere să-i fie scoasă emisiunea din grila CBS. „Este un dezastru patetic” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a atacat dur „The Late Show” și pe Stephen Colbert, cerând postului CBS să oprească imediat emisiunea, după ce prezentatorul l-a ironizat constant, inclusiv pentru preluarea Kennedy Center și rolul său la gala Honors.
11:00
Kievul pregătește instruirea piloților ucraineni pentru avioanele Gripen. Discuții avansate cu Suedia # Adevarul.ro
Ucraina se pregătește să înceapă instruirea piloților și a personalului tehnic pentru avioanele de luptă suedeze Gripen, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, după o discuție cu omologul său suedez, Pål Jonson.
10:45
Două chestiuni majore rămân nerezolvate în proiectul de plan de pace elaborat de Statele Unite și Ucraina pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, potrivit detaliilor prezentate pe 24 decembrie de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
10:45
Estonia transmite un mesaj ferm Rusiei, pe fondul incidentelor tot mai frecvente la frontieră. Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că orice militar rus fără însemne oficiale care ar încerca să pătrundă pe teritoriul estonian va fi întâmpinat cu forță letală.
10:45
Forțele ruse continuă bombardamentele aeriene și ofensiva terestră pe frontul ucrainean. Atacuri intense asupra Guliaipole # Adevarul.ro
Forțele ruse continuă să lanseze atacuri susținute asupra orașului Guliaipole și a localităților din jur, în regiunea Zaporojie, folosind lovituri aeriene cu bombe ghidate și acțiuni de asalt la sol.
10:30
Sondaj: Zelenski și Zalujnîi, umăr la umăr în primul tur al unor eventuale alegeri prezidențiale. Fostul comandant al armatei ar câștiga detașat turul doi # Adevarul.ro
Un eventual scrutin prezidențial în Ucraina ar duce, potrivit unui sondaj publicat pe 24 decembrie de institutul SOCIS, la un tur doi între președintele în exercițiu Volodîmîr Zelenski și actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant-șef al armatei, Valerii Zalujnîi.
10:30
Prima zi de Crăciun aduce zăpadă și viscol în România. Cod galben de ninsori, vânt și polei în mai multe regiuni # Adevarul.ro
Prima zi de Crăciun aduce un episod de iarnă autentică în România. Ninge în mai multe zone ale țării, iar pe numeroase șosele s-a depus strat de zăpadă, motiv pentru care drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant.
