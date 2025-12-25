Mesajul Crăciunului din 2025: Pace. Ce urări au mai făcut liderii lumii

13:40

Amalia Năstase a făcut mărturisiri într-un interviu. ”Nu am vrut să fiu niciodată altcineva” , a spus aceasta. Amalia Năstase a acordat un interviu pentru okmagazine.ro. Vedeta a mărturisit, printre altele, că este foarte mulțumită de ceea ce este, dar și de ceea ce a ajuns. Amalia Năstase face mărturisiri. ”Îmi place să fiu eu, […]