Au invitat un bărbat în casa lor de Crăciun și a rămas în familia lor timp de 45 de ani

10:10

Lista mai mult decât discutabilă a războaielor despre care se presupunea că Donald Trump le-a încheiat de la revenirea sa la Casa Albă ar putea fi extinsă, în curând, pentru a include un conflict interreligios în Nigeria. Trump a amenințat deja cu o intervenție directă dacă autoritățile nigeriene nu reușesc să oprească violențele comise de […]