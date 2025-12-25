Un lanț cunoscut de magazine din România se pregătește să iasă de pe piață. Reduceri masive înainte de închidere

11:10

Tunelul Lyon-Torino este este unul dintre cele mai impresionante proiecte de infrastructură din ultimii ani. Acesta va trece prin mijlocul unui versant din Munții Alpi și tinde să devină cel mai lung tunel feroviar din lume. Valoarea construcției se ridică la suma de 25 de miliarde de euro. Acesta tunel uriaș va străbate Munții Alpi […]