Prof. Gheorghe Buzatu despre lovitura de stat din Decembrie 1989: LA ÎNCEPUT N-A FOST … SFÂRȘITUL! - Prefață la MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989 - Vol. III (Editor: Victor Roncea)
ActiveNews.ro, 25 decembrie 2025 22:40
Mai mult decât era de prevăzut și, oricum, dincolo de ceea ce se prognozase, chiar și de către cei mai optimiști sau de către cei mai înfocați anticomuniști, România, de îndată după moartea lui I. V. Stalin în 1953, a promovat „o nouă direcție”
• • •
Acum o oră
22:40
Ultimele cuvinte ale lui Ceaușescu înainte de a fi mitraliat: România va trăi-n în veci de veci. Va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători. Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ! VIDEO # ActiveNews.ro
Știrea execuției sumare chiar în seara de Crăciun a lăsat un gust amar și participanților la evenimentele din decembrie 1989. Nu pentru aceasta ieșisem în stradă. Pentru ca regia să fie completă, după transmiterea mascaradei, tirul "teroriștilor" a amuțit.
22:40
Prof. Gheorghe Buzatu despre lovitura de stat din Decembrie 1989: LA ÎNCEPUT N-A FOST … SFÂRȘITUL! - Prefață la MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989 - Vol. III (Editor: Victor Roncea) # ActiveNews.ro
Mai mult decât era de prevăzut și, oricum, dincolo de ceea ce se prognozase, chiar și de către cei mai optimiști sau de către cei mai înfocați anticomuniști, România, de îndată după moartea lui I. V. Stalin în 1953, a promovat „o nouă direcție”
Acum 4 ore
20:40
Minune dintr-o noapte de Crăciun cu martirul Gherasim Iscu, plecat la Ceruri din temniță de mână cu schingiuitorul său. Starețul de la Tismana l-a rugat pe Sfântul Închisorilor Valeriu Gafencu să se roage pentru el # ActiveNews.ro
„Să avem pilda Sfântului Nicodim și a altor mari părinți din această Mănăstire (Tismana), care și-au dat sufletul pentru credință, așa cum este și neuitatul stareț al mănăstirii, Părintele Arhim. Gherasim Iscu. A murit în închisorile comuniste...
20:30
Colindele temnițelor: Eram în Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Nașterea Domnului în închisorile comuniste: De la Pitești la Aiud și Târgu Ocna, cu Sfântul Închisorilor, Valeriu Gafencu # ActiveNews.ro
În gerul încremenit al penitenciarelor, scânteile sufletelor celor închiși se aprindeau în miezul lor tainic de lumină, lăcrimând mireasma de colind a Crăciunului:
20:30
Sergiu Ciocârlan: ”Pe calea iubirii dumnezeiești” - Sfântul Gherasim Iscu (21 ianuarie 1912 - 25 decembrie 1951) # ActiveNews.ro
Sfântul Nicodim a fost un iscusit dascăl al rugăciunii lui Iisus, iar tradiția isihastă s-a păstrat până la Starețul Gherasim Iscu, un monah cu o bogată experiență mistică, care „a fost un stâlp al rezistenței sufletești în temniță”.
20:10
Părintele Constantin Galeriu invitat la Corina Chiriac la Nașterea Domnului 2000 - VIDEO Amintiri de Colecție # ActiveNews.ro
Distinsa Doamnă Corina Chiriac ne face o mare bucurie de Crăciun: Amintiri de Colecție - Corina Chiriac și prietenii la Tele7ABC. Invitat Părintele Prof. Dr. Constantin Galeriu. Emisiune realizată în anul 2000.
20:10
Veniiiiiiți de luați vacciiiiiinuuuuuul! BISERICA COVID a înlocuit Nașterea Domnului cu "Nașterea Vaccinului" și a unei Noi Religii. REMEMBER 25 DECEMBRIE 2020 # ActiveNews.ro
Lovitură "mortală" pentru creștin-ortodoxie: chiar în ziua de Crăciun, la Vama Nădlac 2 s-a născut o nouă religie: „Coronavirusul”! Practic, ceremonia aducerii Luminii de la Ierusalim, cu care eram obișnuiți în ziua de Paște, a fost înlocuită de ceremonia aducerii Vaccinului anti-Coronavirus! De Crăciun.
20:00
Colinda lui Harry Tavitian și a fiicei sale, Aida, la Nașterea Domnului: TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT, urare în armeană și cântarea creștină americană Amazing Grace - VIDEO # ActiveNews.ro
„În dar de la Moș Harry și fiica lui, Aida (care-l și întrece), în Ajunul Nașterii Domnului... TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT, muzica: din fondul tradițional de colinde românești de Crăciun, text și aranjament: Harry Tavitian”
Acum 6 ore
18:00
Colindele ne vestesc Nașterea Domnului de peste 2000 de ani. Ele trebuie să răsune în casele românilor dinainte de Crăciun și până la Anul Nou, până în veacul veacurile, mai ales când sunt scrise de pătimitori întru Hristos și Neamul Românesc, cum au fost Radu Gyr, Nichifor Crainic și Mihai Eminescu.
17:50
Mircea Vulcănescu: VICLEIM - Cadou la Nașterea Domnului. Piesă pentru copii - CRĂCIUN 1941 (PDF) # ActiveNews.ro
V i c l e i m – patru scene – Scrisă pentru copiii și nepoții mei, ca să-l joace de Crăciunul anului 1941 - O sărbătoare a bucuriei
17:50
Părintele Justin Pârvu, la Nașterea Domnului: Cu cât va fi prigoana mai mare, cu atât trebuie să ne bucurăm! COLIND la Petru Vodă - La Poartă la Ștefan Vodă # ActiveNews.ro
Dumnezeu să vă binecuvânteze și eu aș dori să nu fie ultima prăznuire împreună, să mai fie… Și eu aș vrea, dar totdeauna când încerci să o mai întinzi așa, atunci îți spune: „Ia vino, bătrânule, că ți-ai terminat treaba!” Dar toți care pleacă dincolo, să fiți sigure că sunt mai importanți decât aici. Acolo intră în corul acela frumos, ceresc.
17:50
În prima sa scrisoare pastorală de Crăciun din 1986, Patriarhul Teoctist scoate în evidență faptul că Nașterea Domnului arată cât de mult ne iubește Dumnezeu și cât de mare este prețul vieții omenești înaintea Lui, transmite Basilica.
17:40
Părintele Arsenie Papacioc, cuvânt la Nașterea Domnului: Vă dați seama ce-ar fi fost lumea fără Hristos? Bucurați-vă că S-a născut și nașteți-L mereu în inimile voastre. Cu El putem totul, fără Hristos nu putem nimic # ActiveNews.ro
Mereu actuale, cuvintele vrednicului de pomenire Părintele Arsenie Papacioc, marele duhovnic al Ortodoxiei de la Mânăstirea „Sfânta Maria” Techirghiol, pot fi citite și recitite la nesfârșit.
Acum 12 ore
14:20
Efectul sancțiunilor: Rubla rusească a ajuns în Top 5 active mondiale – "Ia-l pe Putin de pe mine că-l omor!" # ActiveNews.ro
La sfârșitul acestui an, moneda naționalăa Rusiei a devenit unul dintre cele mai tranzacționate cinci active la nivelmondial, după platină, argint, paladiu și aur.
Acum 24 ore
05:40
Sărbătoarea Nașterii Domnului (numită în popor Crăciunul) ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea noastră.
00:40
Unde sunt cei care nu mai sunt? AICI, CU NOI! La Mulți Ani la Nașterea Domnului și la 136 de ani de la nașterea apostolului Gândirii românești Nichifor Crainic. POEZIA DETENȚIEI - STUDIU # ActiveNews.ro
Nichifor Crainic a pornit să lumineze lumea românească dintr-o casă țărănească în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie 1889 (anul plecării la Domnul a lui Eminescu), și a ajuns pe culmile istoriei, fiind apoi aruncat de dușmanii lui Hristos și ai neamului românesc în temnițele comuniste
00:20
Oaspeți cu azur în gene - Urarea ActiveNews: Nașterea Domnului să vă aducă în case și în suflet Binecuvântarea Pruncului Sfânt! # ActiveNews.ro
Nașterea Domnului să vă aducă în case și în suflet Binecuvântarea Pruncului Sfânt! Să dea Domnul să ne mai vedem și la anul! La Mulți Ani!
00:00
Cugetări în Ajunul Nașterii Domnului. Cum alegem să trăim marea Sărbătoare, cum alegem să ne trăim Viața? # ActiveNews.ro
Vremurile pe care le trăim acum sunt periculoase și viclene totodată. Este foarte dificil să avem discernământ într-o mare de plăceri, fără să ne biruiască dorința de a încerca măcar puțin. Aici este o luptă nevăzută și e nevoie să avem inima trează mereu!
24 decembrie 2025
23:40
După acel Decembrie, mă gândeam că Istoria va fi greu de rescris, cum se întâmpla în vremi ceaușiste. Acum, cred că se poate. Urmează condamnări pentru opinie, pentru ce simți că trebuie spus, conform Legii Vexler, care cere pușcărizare de la doi la cinci ani pentru abordarea unor teme considerate tabu?
Ieri
22:50
Șeful regimului de la Kiev a transmis unmesaj de felicitare ucrainenilor care sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie,afirmând că toți aceștia își pun o singură dorință. Una destul de morbidă.
21:10
Jurnalistul francez Stephane Lucon despre legea lui Vexler: Creează un mecanism de luptă a puterii împotriva opoziției # ActiveNews.ro
Iată cel mai recent scandal românesc, scrie într-o analiză pe Substack intitulată ”Fabricarea antisemitismului în Parlamentul României” jurnalistul francez Stephane Lucon, de la Le Monde Diplomatique.
20:30
Virgiliu Gheorghe: Nu de legionari este vorba, ci de creștini, de români, de un popor creștin, căruia se dorește să i se smulgă Hristos din inima sa! # ActiveNews.ro
Această isterie este alimentată și de modul în care anumite instituții ale statului, inclusiv Secretariatul de Stat pentru Culte, sunt împinse în prim-plan pentru a valida sau giră interpretări ideologice asupra unor manifestări religioase și culturale. O instituție care ar trebui să apere libertatea religioasă, dialogul și autonomia cultelor este astfel
20:10
Simt că niciodată n-a fost mai greu ca acum; dar greu a fost mereu. Amândouă sunt adevărate în același timp. Pentru fiecare generație, „acum”-ul ei a fost cel mai greu, pentru că greul se trăiește numai în prezent.
18:50
Dreptate pentru Doctorul Adrian Cacovean! Exonerat de Justiției după ce a fost călcat în pandemie de 30 de mascați și linșat mediatic de presa securistă: ”Adevărul a învins. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” # ActiveNews.ro
După peste 5 ani de teroare am avut în instanță așadar prima ocazie să explic ce sunt picăturile alea și să aduc martori semnificativi că nu sunt păcăleală și că au salvat martori de necontestat, judecători de penale și primar de oraș, salvați toți cu o singură sticlă de picături anticovid 19, exact așa cum am pus pe postarea facebook „buclucașă”!
17:50
Regimul de la Kiev urmează un programintensiv de înlocuire a sărbătorilor religioase tradiționale, pe stil vechi, cualtele – atee, cu iz internaționalist.
17:20
Catedrala Mântuirii Neamului și-a redeschis porțile pentru credincioși. Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 # ActiveNews.ro
Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.
17:20
Luminița Arhire: Nu mă pot abține... trebuie să vi-l prezint pe viitorul ministru al Educației, Marilen Pîrțea, în toată splendoarea lui intelectuală # ActiveNews.ro
Poate că, totuși, ar mai fi ceva de spus. Acum ne este clar de ce doamna Codruța, actual Procuror Șef European, și-a susținut teza de doctorat (4% plagiat în aerul expirat, conform CNATDCU și plagiatoolemie mult mai mare, spre comă plagioolică, după aprecierea Asociației GRAUR) taman la Universitatea de Vest din Timișoara?
15:20
Asasinarea Grupului Trosca - Martorul Isac vorbește după trei decenii EXCLUSIV pentru Reporter Special și ActiveNews. VIDEO Cristian Botez și Victor Roncea de Ziua Luptătorului Antiterorist # ActiveNews.ro
Masacrul KGB/GRU din Drumul Taberei. Martorul civil de la asasinarea Grupului Trosca vorbește în exclusivitate cu reporterii Cristian Botez și Victor Roncea
14:00
MASACRAREA GRUPULUI TROSCA. Cum a fost ucis Colonelul USLA Gheorghe Trosca și decimată grupa lui ANTITERO la ordinele agenților KGB și GRU din sediul MApN. Măcelul din 23 spre 24 decembrie 1989. DOCUMENTE # ActiveNews.ro
Lt. Soldea Ștefan intrând în biroul comandantului USLA a surprins o convorbire între lt. col. Trosca și col. Bliorț și a reținut: lt.col. Trosca a spus: "…Ăștia pe mine mă caută …”, iar colonelul Bliorț ar fi replicat "poate nu ne omoară și ne judecă …”
13:50
SRI a desecretizat o serie de documente despre Decembrie 1989. Marius Mioc și ActiveNews vă oferă cele 13 dosare din Arhiva SRI (PDF) # ActiveNews.ro
Serviciul Român de Informații a desecretizat și publicat pe saitul propriu (linc) documentele despre decembrie 1989 pe care le-a trimis fostei Comisii Senatoriale Decembrie 1989.
12:30
24 decembrie 1989: Ziua când s-a aranjat moartea lui Ceaușescu. Brucan hotărăște înființarea tribunalului care urma să-l judece și condamne pe dictator. Cum s-a evitat, în ultima clipă, măcelărirea trupelor USLA în Ghencea. VIDEO # ActiveNews.ro
Cronologia evenimentelor din decembrie 1989. Pe 24 decembrie 1989, noua putere instaurată la București decide uciderea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Conform istoricului Alex Mihai Stoenescu, inițiativa i-a aparținut lui Silviu Brucan, secondat de Gelu Voican Voiculescu.
09:40
24 decembrie: Sfânta Muceniță Eugenia - a zburat cu bucurie spre Hristos, doritul ei Mire # ActiveNews.ro
Eugenia, care strălucea înaintea tuturora, că era aprinsă de dragoste pentru Hristos, a fost legată cu o piatră grea și aruncată în apă, dar a scăpat nevătămată cu minune.
09:30
24 decembrie: AJUNUL Crăciunului. Colinde, bucurie, rugăciune. IISUS, BINE AI VENIT! DAȚI DRUMUL LA CER! (TRONOS) # ActiveNews.ro
Ajunul Crăciunului este ultima zi de post din Postul Nașterii Domnului, care începe în ziua de 15 noiembrie și se încheie în ziua de 25 decembrie.
03:10
Mănăstirea Sfântul Apostol Filip - Adamclisi: Dar din Dar se face Rai. Contribuiți la refacerea lăcașului mistuit de un incendiu devastator. O mănăstire ridicată într-un loc sfânt, binecuvântat de Sfinții Apostoli Andrei și Filip. APEL și 50 de Fotografii # ActiveNews.ro
Revenim cu îndemnul de a dărui din darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu pentru a contribui la bucățica de rai pe care o clădesc în inima Dobrogei viețuitorii mănăstirii ridicate pe locurile călcate de legiunile lui Traian, meleaguri ale primilor strămoși ai noștri creștinați chiar de către sfinții Apostoli Andrei și Filip.
03:00
Mănăstirea Sfântul Filip - Adamclisi: Dar din Dar se face Rai. Contribuiți la refacerea lăcașului mistuit de un incendiu devastator. O mănăstire ridicată într-un loc sfânt, binecuvântat de Sfinții Apostoli Andrei și Filip. APEL și 50 de Fotografii # ActiveNews.ro
Revenim cu îndemnul de a dărui din darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu pentru a contribui la bucățica de rai pe care o clădesc în inima Dobrogei viețuitorii mănăstirii ridicate pe locurile călcate de legiunile lui Traian, meleaguri ale primilor strămoși ai noștri creștinați chiar de către sfinții Apostoli Andrei și Filip.
23 decembrie 2025
23:40
Decembrie 1989. Am trăit acele clipe de neuitat pe 21 decembrie, când teama paralizantă s-a preschimbat, dintr-o dată, în curajul pur de a striga alături de mii de oameni: Există Dumnezeu!
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
ROMÂNIA CA O PRADĂ. Ținte de foc cu muniție grea de război: Biblioteca Universitară și Muzeul Național de Artă! Cine a comandat distrugerea edificiilor culturale centrale în Decembrie 1989? MĂRTURIA muzeografei Emilia Enache # ActiveNews.ro
Focul a încetat din nou și s-a așternut o liniște de moarte. Ascultam cu încordare să surprind un semn de viață al tânărului rănit care se stingea singur la doi pași de mine. La un moment dat, în tăcerea ireala a nopții am auzit vocea slabă a tânărului care... cânta. Cântecul lui de lebădă m-a răscolit și mi s-a întipărit definitiv în minte.
21:40
ȘI EU AM FOST TERORIST. Minciuni ale lui Caramitru în timpul puciului din 1989 trăite chiar de mine. A fost sau nu a fost agent talentatul actor? # ActiveNews.ro
Ion Caramitru a murit la fel cum va muri și Ion Iliescu - luând cu el în mormânt (sau, posibil, în cazul numărul doi, în cenușa de la crematoriu) din secretele implicării puterilor străine, în special a serviciilor speciale sovietice, în lovitura de stat din decembrie 1989, din România.
20:00
Florin Palas: Un nou atac împotriva Sfinților Închisorilor. Studiu de caz: Valeriu Gafencu # ActiveNews.ro
Un site media, portavoce a Institutului „Elie Wiesel”, pe fondul pictării chipurilor iconice ale Sfântului Ilie Lăcătușu și ale mult pătimitorilor mărturisitori Valeriu Gafencu, Radu Gyr și Mircea Vulcănescu pe o capelă ortodoxă din București, reîncălzește afirmațiile trombonului Alexandru Florian referitoare la Valeriu Gafencu.
19:20
23 decembrie: Sf. Cuv. Antonina de la Tismana. Basilica: De la Fotografie la Iconografie. Sfânta Româncă a Zilei # ActiveNews.ro
Sf. Cuv. Antonina de la Tismana a intrat în monahism la vârsta de 26 de ani, primind ascultarea smerită de îngrijire a porcilor, pe care a împlinit-o timp de aproape 40 de ani. A dus o viață de rugăciune neîncetată, trăirea ei duhovnicească, adesea înțeleasă ca nebunie pentru Hristos, fiind descoperită și de duhovnici și părinți îmbunătățiți,
18:50
23 decembrie 1989, cea mai sângeroasă zi a Revoluției. Zeci de oameni au fost uciși de diversiunea teroristă. Masacrul de la Otopeni și Asasinarea Grupului Trosca la MApN # ActiveNews.ro
Cu privire la asasinatul de la MApN comandat de agentul KGB/GRU Nicolae Militaru, ActiveNews publică, în exclusivitate, un interviu cu supraviețuitorul masacrului, singurul civil aflat în ABI-urile USLA, Constantin Isac.
18:20
Sfinții 10 Mucenici au pătimit pentru Hristos în insula Creta, în timpul împăratului Deciu (251-253). Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie și Evnichian erau din cetatea Gortinei, Zotic din Cnossos, Agatopod din Epinia Panormului, Vasilide din Hania, iar Evarest și Pompie din Iraclion.
18:00
GENTLEMEN`S AGREEMENT-UL „COTITURII ISTORICE” DE LA MALTA. Prefața generalului (r) Aurel Rogojan la lucrarea „MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989”, Editor: Victor Roncea # ActiveNews.ro
În prima zi a lunii decembrie 1989, cu o zi înaintea întâlniriicu președintele american George Herbert Walter Bush de la Malta,liderul sovietic Mihail Sergheevici Gorbaciov a avut o convorbire de76 de minute cu Papa Ioan Paul al II-lea
18:00
Incendiul din 2019, care a distrus o bunăparte din Catedrala Notre-Dame, nu a afectat vitraliile din secolul XIX createde faimosul arhitect Violett-le-Duc. Dar Macron, de capul lui, vrea să leînlocuiască cu unele incluzive, înfățișând persoane de culoare.
16:30
AUR anunță că Opoziția din Parlament a început coagularea forțelor suveraniste împotriva Guvernării progresiste # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat că întâlnirea desfășurată astăzi a reprezentat prima ședință a forțelor suveraniste din Parlament, necesară pentru a coagula aceste forțe în vederea unei opoziții totale împotriva actualei guvernări.
15:50
A apărut! „MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989”. Editor: Victor Roncea. Primele trei volume intrate sub tipar la Editura TipoMoldova, cu prefețe semnate de generalii scriitori Radu Theodoru și Aurel Rogojan și istoricul Gh. Buzatu # ActiveNews.ro
La prestigioasa Editură TipoMoldova din Iași, condusă de Aurel Ștefanachi, unul dintre cei dintâi revoluționari autentici din România, au intrat sub tipar primele trei volume ale lucrării coordonate de jurnalistul Victor Roncea despre evenimentele sângeroase din decembrie 1989
15:10
Propaganda occidentală a mai atins un abisal ridicolului. Ca și când, cancerele lui Putin, bunicuța care doboară dronelecu borcanele cu murături sau rușii care fură mașini de spălat pentru a le luacipurile nu erau de ajuns.
14:20
După Daniel David, expertul în parfumuri și cipuri în creier, potopul – ministrul care a făcut cel mai mult rău educației # ActiveNews.ro
23 Decembrie 2024. Specialistul în efectul parfumului de trandafir asupra creierului este numit în fruntea Educației. Efectul asupra creierului elevilor, studenților și profesorilor este devastator.
14:10
Noii turnători și comisari ai poporului dau lecții Bisericii și-i reclamă sfinții la miliție. Asta se întâmplă când sunt lăsați. ”Un atentat la libertatea credinței” # ActiveNews.ro
Asta se întâmplă când sunt lăsați, ei și alții, ba chiar și încurajați, când se justifică de ce se cântă colinde ale mărturisitorilor din închisori ba chiar se dau și explicații că nu sunt ceea ce se spune, în loc ca Patriarhia să le răspunde pe potrivă
13:50
23 Decembrie 2024. Specialistul în efectul parfumului de trandafir asupra creierului este numit în fruntea Educației. Efectul asupra creierului elevilor, studenților și profesorilor este devastator.
