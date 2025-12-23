EXISTĂ DUMNEZEU! (1989) - Eseu despre Libertate de Cornel Constantin Ciomâzgă
ActiveNews.ro, 23 decembrie 2025 23:40
Decembrie 1989. Am trăit acele clipe de neuitat pe 21 decembrie, când teama paralizantă s-a preschimbat, dintr-o dată, în curajul pur de a striga alături de mii de oameni: Există Dumnezeu!
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
23:40
Decembrie 1989. Am trăit acele clipe de neuitat pe 21 decembrie, când teama paralizantă s-a preschimbat, dintr-o dată, în curajul pur de a striga alături de mii de oameni: Există Dumnezeu!
Acum 4 ore
21:40
ROMÂNIA CA O PRADĂ. Ținte de foc cu muniție grea de război: Biblioteca Universitară și Muzeul Național de Artă! Cine a comandat distrugerea edificiilor culturale centrale în Decembrie 1989? MĂRTURIA muzeografei Emilia Enache # ActiveNews.ro
Focul a încetat din nou și s-a așternut o liniște de moarte. Ascultam cu încordare să surprind un semn de viață al tânărului rănit care se stingea singur la doi pași de mine. La un moment dat, în tăcerea ireala a nopții am auzit vocea slabă a tânărului care... cânta. Cântecul lui de lebădă m-a răscolit și mi s-a întipărit definitiv în minte.
21:40
ȘI EU AM FOST TERORIST. Minciuni ale lui Caramitru în timpul puciului din 1989 trăite chiar de mine. A fost sau nu a fost agent talentatul actor? # ActiveNews.ro
Ion Caramitru a murit la fel cum va muri și Ion Iliescu - luând cu el în mormânt (sau, posibil, în cazul numărul doi, în cenușa de la crematoriu) din secretele implicării puterilor străine, în special a serviciilor speciale sovietice, în lovitura de stat din decembrie 1989, din România.
Acum 6 ore
20:00
Florin Palas: Un nou atac împotriva Sfinților Închisorilor. Studiu de caz: Valeriu Gafencu # ActiveNews.ro
Un site media, portavoce a Institutului „Elie Wiesel”, pe fondul pictării chipurilor iconice ale Sfântului Ilie Lăcătușu și ale mult pătimitorilor mărturisitori Valeriu Gafencu, Radu Gyr și Mircea Vulcănescu pe o capelă ortodoxă din București, reîncălzește afirmațiile trombonului Alexandru Florian referitoare la Valeriu Gafencu.
19:20
23 decembrie: Sf. Cuv. Antonina de la Tismana. Basilica: De la Fotografie la Iconografie. Sfânta Româncă a Zilei # ActiveNews.ro
Sf. Cuv. Antonina de la Tismana a intrat în monahism la vârsta de 26 de ani, primind ascultarea smerită de îngrijire a porcilor, pe care a împlinit-o timp de aproape 40 de ani. A dus o viață de rugăciune neîncetată, trăirea ei duhovnicească, adesea înțeleasă ca nebunie pentru Hristos, fiind descoperită și de duhovnici și părinți îmbunătățiți,
18:50
23 decembrie 1989, cea mai sângeroasă zi a Revoluției. Zeci de oameni au fost uciși de diversiunea teroristă. Masacrul de la Otopeni și Asasinarea Grupului Trosca la MApN # ActiveNews.ro
Cu privire la asasinatul de la MApN comandat de agentul KGB/GRU Nicolae Militaru, ActiveNews publică, în exclusivitate, un interviu cu supraviețuitorul masacrului, singurul civil aflat în ABI-urile USLA, Constantin Isac.
18:20
Sfinții 10 Mucenici au pătimit pentru Hristos în insula Creta, în timpul împăratului Deciu (251-253). Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie și Evnichian erau din cetatea Gortinei, Zotic din Cnossos, Agatopod din Epinia Panormului, Vasilide din Hania, iar Evarest și Pompie din Iraclion.
Acum 8 ore
18:00
GENTLEMEN`S AGREEMENT-UL „COTITURII ISTORICE” DE LA MALTA. Prefața generalului (r) Aurel Rogojan la lucrarea „MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989”, Editor: Victor Roncea # ActiveNews.ro
În prima zi a lunii decembrie 1989, cu o zi înaintea întâlniriicu președintele american George Herbert Walter Bush de la Malta,liderul sovietic Mihail Sergheevici Gorbaciov a avut o convorbire de76 de minute cu Papa Ioan Paul al II-lea
18:00
Incendiul din 2019, care a distrus o bunăparte din Catedrala Notre-Dame, nu a afectat vitraliile din secolul XIX createde faimosul arhitect Violett-le-Duc. Dar Macron, de capul lui, vrea să leînlocuiască cu unele incluzive, înfățișând persoane de culoare.
16:30
AUR anunță că Opoziția din Parlament a început coagularea forțelor suveraniste împotriva Guvernării progresiste # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat că întâlnirea desfășurată astăzi a reprezentat prima ședință a forțelor suveraniste din Parlament, necesară pentru a coagula aceste forțe în vederea unei opoziții totale împotriva actualei guvernări.
Acum 12 ore
15:50
A apărut! „MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989”. Editor: Victor Roncea. Primele trei volume intrate sub tipar la Editura TipoMoldova, cu prefețe semnate de generalii scriitori Radu Theodoru și Aurel Rogojan și istoricul Gh. Buzatu # ActiveNews.ro
La prestigioasa Editură TipoMoldova din Iași, condusă de Aurel Ștefanachi, unul dintre cei dintâi revoluționari autentici din România, au intrat sub tipar primele trei volume ale lucrării coordonate de jurnalistul Victor Roncea despre evenimentele sângeroase din decembrie 1989
15:10
Propaganda occidentală a mai atins un abisal ridicolului. Ca și când, cancerele lui Putin, bunicuța care doboară dronelecu borcanele cu murături sau rușii care fură mașini de spălat pentru a le luacipurile nu erau de ajuns.
14:20
După Daniel David, expertul în parfumuri și cipuri în creier, potopul – ministrul care a făcut cel mai mult rău educației # ActiveNews.ro
23 Decembrie 2024. Specialistul în efectul parfumului de trandafir asupra creierului este numit în fruntea Educației. Efectul asupra creierului elevilor, studenților și profesorilor este devastator.
14:10
Noii turnători și comisari ai poporului dau lecții Bisericii și-i reclamă sfinții la miliție. Asta se întâmplă când sunt lăsați. ”Un atentat la libertatea credinței” # ActiveNews.ro
Asta se întâmplă când sunt lăsați, ei și alții, ba chiar și încurajați, când se justifică de ce se cântă colinde ale mărturisitorilor din închisori ba chiar se dau și explicații că nu sunt ceea ce se spune, în loc ca Patriarhia să le răspunde pe potrivă
13:50
23 Decembrie 2024. Specialistul în efectul parfumului de trandafir asupra creierului este numit în fruntea Educației. Efectul asupra creierului elevilor, studenților și profesorilor este devastator.
13:30
”Coada Democrației” la Parchetul General: cum au protestat oamenii față de anularea alegerilor din 2024 # ActiveNews.ro
Ieri, în fața Parchetului General, peste 30 de persoane s-au adunat pentru a depune plângeri penale privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Protestatarii au reclamat faptul că nu li s-a permis accesul în instituție.
12:50
Creatorul ”Call of Duty” și-a pierdut viața într-un accident bizar, după ce a pierdut controlul Ferrari-ului în care era # ActiveNews.ro
Unul dintre creatorii "Call of Duty", Vince Zampella, o personalitate majoră din industria jocurilor video, a murit duminică la vârsta de 55 de ani în urma unui accident cu un Ferrari, care s-a produs într-o periferie a orașului Los Angeles.
12:20
JD Vance domină sondajul republicanilor pentru 2028, peste scorul lui Trump din 2024 # ActiveNews.ro
Un sondaj realizat la AmericaFest arată că vicepreședintele JD Vance este mult în fața celorlalți republicani ca potențial candidat la alegerile prezidențiale din 2028.
11:30
Călin Georgescu, la Poliția Buftea: ”România e sărăcită, furată și umilită de străini împreună cu slugile lor de la București. Adevărata putere stă în răbdare” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a transmis un mesaj crucial chiar înainte de Craciun! Candidatul interzis de sistem s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar la secția de poliție din Buftea.
Acum 24 ore
10:40
Călin Georgescu transmite un mesaj crucial chiar înainte de Craciun! Candidatul interzis de sistem se prezintă astăzi pentru a semna controlul judiciar la secția de poliție din Buftea.
10:30
Trump atacă din nou energia verde: cinci proiecte eoliene offshore, suspendate. ”Este o înșelătorie. Face balenele să înnebunească” # ActiveNews.ro
Statele Unite au oprit cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, aflate în construcție de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite pentru că există temeri legate de securitatea națională, potrivit unor rapoarte ale Pentagonului.
10:20
România continuă să se confrunte cu o subdiagnosticare gravă a infecției cu HIV, avertizează specialiștii. Deși statul alocă anual peste 110 milioane de euro pentru tratamentul pacienților și există acces la terapii moderne...
10:10
Furt cu ștaif la Palatul Élysée: majordomul-șef vindea pe internet obiecte de protocol # ActiveNews.ro
Un angajat cu funcție înaltă al palatului prezidențial francez va fi judecat pentru presupusul furt al unor obiecte de masă prețioase, printre care pahare de șampanie Baccarat și farfurii din porțelan de Sèvres.
10:00
PS Ambrozie: Colindul este o transpunere în conștiința populară a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos # ActiveNews.ro
„Colindul este o transpunere în conștiința populară și în ceea teologală a faptului că Iisus Hristos, Dumnezeu fiind, s-a făcut om ca pe om să îl îndumnezeiască”, a spus Episcopul Ambrozie al Giurgiului duminică la vechea catedrală din...
09:50
Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credința, pacea și comuniunea # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni seară un mesaj cu ocazia sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou 2026 și Botezului Domnului, în care a îndemnat la cultivarea credinței, a păcii și a comuniunii.
09:40
Prof. Alesandru Duțu: Acum 36 de ani! Din cronica Revoluției Române! Diversiunea, Manipularea, Emanații # ActiveNews.ro
Acum 36 de ani! Din cronica Revoluției Române! 22 decembrie 1989. Emanații!
09:40
Să te numești Camelia Bogdan și să vorbești, într-un interviu „servit” despre: „...judecători condamnați definitiv pentru corupție, amintim CAZUL JUDECĂTORULUI STAN MUSTAȚĂ, de exemplu, condamnat la 10 sau 12 ani de închisoare (...)
02:20
Tânărul politician slovac nu s-a sfiit să le spună verde-n față euro-birocraților bolșevici nealeși de nimeni ce crede despre ei. Adevărul despre UESS și comisarii ei, într-un minut și 30 de secunde
Ieri
00:00
Cristian Botez: Să nu uităm masacrul studenților de la Academia Tehnică Militară. Noaptea de 22 spre 23 Decembrie 1989 # ActiveNews.ro
In toiul noptii dinspre 22 spre 23 Decembrie 1989, 126 de studenti ai Academiei Tehnice Militare, imbarcati in sase autobuze, erau trimisi sa apere Ministerul Apararii Nationale, situat pe atunci pe Soseaua Drumul Taberei. Martori la eveniment
22 decembrie 2025
23:50
Mihai Eminescu despre ședința de azi din Parlament, la 22 decembrie 1881: Roșiilor (liberalilor) li-e permis orice! Dar dacă o țară se poate guverna astfel, la ce mai trebuie atunci Parlament, la ce alegeri? # ActiveNews.ro
Ședința de sâmbăta a Adunării a trecut fără să fi fost vorba de nota pe care guvernul umilirii naționale a adresat-o Vienei.
23:40
Octavian Pescaru: NOI AM PRINS TERORIȘTI. 21 spre 22 decembrie 1989, cer și asfalt roșu. Pe 23, apar teroriștii # ActiveNews.ro
Pe 21 spre 22 decembrie 1989, cam pe la ora 1.30, ne retrageam din Piata Universitatii sub o ploaie de trasoare. Prof. Dumitrescu, Papi, Cristi Motiu, Bogdan Vancu si inca 2-3000 de oameni ramasi in piata pana la ora 01.00. Un cer mai rosu ca in noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 n-am mai vazut niciodata.
23:30
22 decembrie - ARDEREA BIBLIOTECII CENTRALE ȘI A PALATULUI REGAL. Academician Radu Ciuceanu: Miros de fum de carte și pergament, de istorie arsă. Postfață la MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989, editor Victor Roncea # ActiveNews.ro
O veste cumplită a zburătăcit în incinta Televiziunii, în care mă aflam împreună cu grupul meu: Armata a deschis focul în Piața Palatului! Vestea țâșnește ca un gheizer iar primele întrebări curg șuvoi. Împotriva cui? Cine a tras? Ordinul de la cine a pornit?
23:20
Chris Rea, una din marile legende ale muzicii internaționale, s-a născut în 1951 în Middlesbrough, Marea Britanie, într-o familie cu tată italian și mamă irlandeză, având șase frați.
22:40
Daniel David și-a dat demisia și a plecat la Cluj. Institutul lui de psihoterapie de la UBB Cluj apare în Dosarele Epstein. Marilen Pîrțea, omul lui Florian Coldea, ar putea prelua ministerul # ActiveNews.ro
Daniel David a anunțat luni seara că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării.
22:20
Daniel David și-a dat demisia și a plecat la Cluj. Marilen Pirtea, omul lui Florian Coldea, ar putea prelua ministerul # ActiveNews.ro
Daniel David a anunțat luni seara că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării.
22:10
Daniel David a anunțat luni seara că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării.
20:30
Cătălin Pena: După 36 de ani… Am făcut stânga-mprejur! Sper și cred că 2026 va fi anul ori al plecării ”elitei”, ori al dispariției UE # ActiveNews.ro
Să le fie rușine idioților utili care și-au vândut țara și sufletul românesc pentru un pumn de arginți. N-o să-i uităm niciodată!
20:20
Laura Gherasim de la AUR, anunță: ”Solicităm tuturor românilor care au fost cenzurati în mod abuziv pe rețelele de socializare să sesizeze comisiile pentru cercetarea abuzurilor din Parlament”. Nicolae Vlahu: ”Justiția paralelă tremură” # ActiveNews.ro
Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților a afirmat ferm că instituția pe care o conduce nu va accepta ca libertatea de exprimare să fie reglementată prin tăcere, frică sau abuz administrativ și va continua demersurile instituționale, inclusiv la nivel european.
19:30
Ion Cristoiu: 22 decembrie 1989 - Diversiunea Nicolae Ceaușescu - urmărit general. Dinu Lazăr: ESEU FOTOGRAFIC DECEMBRIE 1989 # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu: Jurnalul meu video | 22 decembrie 2023: Cele trei momente semnificative ale după-amiezii din 22 decembrie 1989. Dinu Lazăr: Decembrie 1989 în 158 de secunde:
19:10
Unde a ajuns lista cu spionii ruși descoperiți de Unitatea specială UM 0110 "anti- KGB" pentru Ceaușescu. Noi dezvăluiri și demontarea unor minciuni istorice # ActiveNews.ro
Unde a ajuns lista cu spionii ruși descoperiți de UM 0110, unitatea Anti-KGB din cadrul Securității. Apărea acolo dosarul lui Ion Iliescu? Legătura între acesta și Virgil Măgureanu este analizată de gen. bgd. SRI (r) Aurel I. Rogojan.
19:00
Claudiu Iordache: 22 DECEMBRIE 1989. Sărbătoarea binecuvântată a Victoriei! Ziua în care România a devenit liberă de dictatura lui Ceaușescu! # ActiveNews.ro
22 Decembrie a fost slava însângerată a Revoluției din Decembrie 1989! Revoluție care a început în 16 Decembrie la Timișoara și a murit în 22 Decembrie 1989 la București, odată cu preluarea puterii de un grup de oameni care n-au...
19:00
Cum L-a eliminat tartorul Silviu Brucan pe Dumnezeu din primul Comunicat al noii puteri FSN-iste din decembrie 1989 # ActiveNews.ro
În noaptea de 22 spre 23 decembrie, grupul din jurul lui Ion Iliescu se deplasează la Televiziunea Română unde se va finaliza programul politic al celor cărora generalul Victor Atanasie Stănculescu le oferise puterea.
18:50
22 decembrie 1989: Se declanșează revolta populară anti-comunistă și anti-Ceaușescu simultan cu LOVITURA DE STAT pregătită de circa 10 ani. Iliescu este instalat la putere # ActiveNews.ro
Scurtă cronologie a zilei de 22 decembrie, ziua în care Nicolae Ceaușescu este îndepărtat definitiv de la putere:
14:40
Val de proteste în București: Contra Anulării Alegerilor în Piața Victoriei, apoi la Ministerul Finanțelor și Parchetul General - VIDEO # ActiveNews.ro
Ziua de luni a fost marcată de mai multe proteste în București, desfășurate în puncte-cheie ale Capitalei, pe fondul nemulțumirilor sociale, economice și politice.
14:30
Val de proteste în București: Piața Victoriei, Ministerul Finanțelor și Parchetul General - VIDEO # ActiveNews.ro
Ziua de luni a fost marcată de mai multe proteste în București, desfășurate în puncte-cheie ale Capitalei, pe fondul nemulțumirilor sociale, economice și politice.
14:30
Nicușor Dan a făcut ieri, 21 decembrie 2025, un anunț care a scăpat atenției opiniei publice, îndreptate de către presa părtinitoare în alte direcții. Îl redăm ca atare, cu doririle noastre către Silviu Vexler de Hanukă fericită!
13:10
Trump, considerat cândva un ATU pentru Israel, începe să devină o POVARĂ – “Ar prefera mult mai mult să dispară pur și simplu” # ActiveNews.ro
Deși șeful de la Casa Albă s-a proclamatrecent „primul președinte evreu al SUA”, conflictul de interese dintre acestași „dreapta eshatologică israeliană” devine tot mai acut.
12:30
Doliu în lumea televiziunii: Actorul britanic William Rush a murit subit la 31 de ani # ActiveNews.ro
William Rush, actor britanic devenit cunoscut publicului larg prin rolurile sale din seriale de televiziune, a murit la vârsta de 31 de ani, potrivit unui anunț făcut de familie. Decesul a fost confirmat joi, printr-un mesaj public transmis...
11:50
Prof. Alesandru Duțu: Nicolae Ceaușescu în vizorul… marilor puteri! Cronica presiunilor externe asupra regimului comunist (1987-1989) # ActiveNews.ro
Acum 36 de ani! Din cronica revoluției române. Preliminarii (II)! Nicolae Ceaușescu/regimul în vizorul... marilor puteri!
11:20
Va ataca Rusia Europa? Șefa serviciilor de informații din SUA șterge pe jos cu toată fake media pro-război # ActiveNews.ro
Tulsi Gabbard, directorul Informațiilor Naționale americane, a publicat un mesaj curajos pe X, criticând dur mass-media pro-război și narativele promovate de Deep State. Ea atrage atenția asupra faptului că propaganda mediatică...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.