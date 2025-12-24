Grinch există! – Zelenski a înlocuit Crăciunul cu Ziua Instalatorului
ActiveNews.ro, 24 decembrie 2025 17:50
Regimul de la Kiev urmează un programintensiv de înlocuire a sărbătorilor religioase tradiționale, pe stil vechi, cualtele – atee, cu iz internaționalist.
• • •
Catedrala Mântuirii Neamului și-a redeschis porțile pentru credincioși. Programul de vizitare a Catedralei Naționale în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026 # ActiveNews.ro
Patriarhia Română reamintește tuturor credincioșilor care doresc să viziteze Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026.
17:20
Luminița Arhire: Nu mă pot abține... trebuie să vi-l prezint pe viitorul ministru al Educației, Marilen Pîrțea, în toată splendoarea lui intelectuală # ActiveNews.ro
Poate că, totuși, ar mai fi ceva de spus. Acum ne este clar de ce doamna Codruța, actual Procuror Șef European, și-a susținut teza de doctorat (4% plagiat în aerul expirat, conform CNATDCU și plagiatoolemie mult mai mare, spre comă plagioolică, după aprecierea Asociației GRAUR) taman la Universitatea de Vest din Timișoara?
Asasinarea Grupului Trosca - Martorul Isac vorbește după trei decenii EXCLUSIV pentru Reporter Special și ActiveNews. VIDEO Cristian Botez și Victor Roncea de Ziua Luptătorului Antiterorist # ActiveNews.ro
Masacrul KGB/GRU din Drumul Taberei. Martorul civil de la asasinarea Grupului Trosca vorbește în exclusivitate cu reporterii Cristian Botez și Victor Roncea
MASACRAREA GRUPULUI TROSCA. Cum a fost ucis Colonelul USLA Gheorghe Trosca și decimată grupa lui ANTITERO la ordinele agenților KGB și GRU din sediul MApN. Măcelul din 23 spre 24 decembrie 1989. DOCUMENTE # ActiveNews.ro
Lt. Soldea Ștefan intrând în biroul comandantului USLA a surprins o convorbire între lt. col. Trosca și col. Bliorț și a reținut: lt.col. Trosca a spus: "…Ăștia pe mine mă caută …”, iar colonelul Bliorț ar fi replicat "poate nu ne omoară și ne judecă …”
SRI a desecretizat o serie de documente despre Decembrie 1989. Marius Mioc și ActiveNews vă oferă cele 13 dosare din Arhiva SRI (PDF) # ActiveNews.ro
Serviciul Român de Informații a desecretizat și publicat pe saitul propriu (linc) documentele despre decembrie 1989 pe care le-a trimis fostei Comisii Senatoriale Decembrie 1989.
24 decembrie 1989: Ziua când s-a aranjat moartea lui Ceaușescu. Brucan hotărăște înființarea tribunalului care urma să-l judece și condamne pe dictator. Cum s-a evitat, în ultima clipă, măcelărirea trupelor USLA în Ghencea. VIDEO # ActiveNews.ro
Cronologia evenimentelor din decembrie 1989. Pe 24 decembrie 1989, noua putere instaurată la București decide uciderea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Conform istoricului Alex Mihai Stoenescu, inițiativa i-a aparținut lui Silviu Brucan, secondat de Gelu Voican Voiculescu.
24 decembrie: Sfânta Muceniță Eugenia - a zburat cu bucurie spre Hristos, doritul ei Mire # ActiveNews.ro
Eugenia, care strălucea înaintea tuturora, că era aprinsă de dragoste pentru Hristos, a fost legată cu o piatră grea și aruncată în apă, dar a scăpat nevătămată cu minune.
24 decembrie: AJUNUL Crăciunului. Colinde, bucurie, rugăciune. IISUS, BINE AI VENIT! DAȚI DRUMUL LA CER! (TRONOS) # ActiveNews.ro
Ajunul Crăciunului este ultima zi de post din Postul Nașterii Domnului, care începe în ziua de 15 noiembrie și se încheie în ziua de 25 decembrie.
Mănăstirea Sfântul Apostol Filip - Adamclisi: Dar din Dar se face Rai. Contribuiți la refacerea lăcașului mistuit de un incendiu devastator. O mănăstire ridicată într-un loc sfânt, binecuvântat de Sfinții Apostoli Andrei și Filip. APEL și 50 de Fotografii # ActiveNews.ro
Revenim cu îndemnul de a dărui din darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu pentru a contribui la bucățica de rai pe care o clădesc în inima Dobrogei viețuitorii mănăstirii ridicate pe locurile călcate de legiunile lui Traian, meleaguri ale primilor strămoși ai noștri creștinați chiar de către sfinții Apostoli Andrei și Filip.
Decembrie 1989. Am trăit acele clipe de neuitat pe 21 decembrie, când teama paralizantă s-a preschimbat, dintr-o dată, în curajul pur de a striga alături de mii de oameni: Există Dumnezeu!
ROMÂNIA CA O PRADĂ. Ținte de foc cu muniție grea de război: Biblioteca Universitară și Muzeul Național de Artă! Cine a comandat distrugerea edificiilor culturale centrale în Decembrie 1989? MĂRTURIA muzeografei Emilia Enache # ActiveNews.ro
Focul a încetat din nou și s-a așternut o liniște de moarte. Ascultam cu încordare să surprind un semn de viață al tânărului rănit care se stingea singur la doi pași de mine. La un moment dat, în tăcerea ireala a nopții am auzit vocea slabă a tânărului care... cânta. Cântecul lui de lebădă m-a răscolit și mi s-a întipărit definitiv în minte.
ȘI EU AM FOST TERORIST. Minciuni ale lui Caramitru în timpul puciului din 1989 trăite chiar de mine. A fost sau nu a fost agent talentatul actor? # ActiveNews.ro
Ion Caramitru a murit la fel cum va muri și Ion Iliescu - luând cu el în mormânt (sau, posibil, în cazul numărul doi, în cenușa de la crematoriu) din secretele implicării puterilor străine, în special a serviciilor speciale sovietice, în lovitura de stat din decembrie 1989, din România.
Florin Palas: Un nou atac împotriva Sfinților Închisorilor. Studiu de caz: Valeriu Gafencu # ActiveNews.ro
Un site media, portavoce a Institutului „Elie Wiesel”, pe fondul pictării chipurilor iconice ale Sfântului Ilie Lăcătușu și ale mult pătimitorilor mărturisitori Valeriu Gafencu, Radu Gyr și Mircea Vulcănescu pe o capelă ortodoxă din București, reîncălzește afirmațiile trombonului Alexandru Florian referitoare la Valeriu Gafencu.
23 decembrie: Sf. Cuv. Antonina de la Tismana. Basilica: De la Fotografie la Iconografie. Sfânta Româncă a Zilei # ActiveNews.ro
Sf. Cuv. Antonina de la Tismana a intrat în monahism la vârsta de 26 de ani, primind ascultarea smerită de îngrijire a porcilor, pe care a împlinit-o timp de aproape 40 de ani. A dus o viață de rugăciune neîncetată, trăirea ei duhovnicească, adesea înțeleasă ca nebunie pentru Hristos, fiind descoperită și de duhovnici și părinți îmbunătățiți,
23 decembrie 1989, cea mai sângeroasă zi a Revoluției. Zeci de oameni au fost uciși de diversiunea teroristă. Masacrul de la Otopeni și Asasinarea Grupului Trosca la MApN # ActiveNews.ro
Cu privire la asasinatul de la MApN comandat de agentul KGB/GRU Nicolae Militaru, ActiveNews publică, în exclusivitate, un interviu cu supraviețuitorul masacrului, singurul civil aflat în ABI-urile USLA, Constantin Isac.
Sfinții 10 Mucenici au pătimit pentru Hristos în insula Creta, în timpul împăratului Deciu (251-253). Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie și Evnichian erau din cetatea Gortinei, Zotic din Cnossos, Agatopod din Epinia Panormului, Vasilide din Hania, iar Evarest și Pompie din Iraclion.
GENTLEMEN`S AGREEMENT-UL „COTITURII ISTORICE” DE LA MALTA. Prefața generalului (r) Aurel Rogojan la lucrarea „MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989”, Editor: Victor Roncea # ActiveNews.ro
În prima zi a lunii decembrie 1989, cu o zi înaintea întâlniriicu președintele american George Herbert Walter Bush de la Malta,liderul sovietic Mihail Sergheevici Gorbaciov a avut o convorbire de76 de minute cu Papa Ioan Paul al II-lea
Incendiul din 2019, care a distrus o bunăparte din Catedrala Notre-Dame, nu a afectat vitraliile din secolul XIX createde faimosul arhitect Violett-le-Duc. Dar Macron, de capul lui, vrea să leînlocuiască cu unele incluzive, înfățișând persoane de culoare.
AUR anunță că Opoziția din Parlament a început coagularea forțelor suveraniste împotriva Guvernării progresiste # ActiveNews.ro
Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat că întâlnirea desfășurată astăzi a reprezentat prima ședință a forțelor suveraniste din Parlament, necesară pentru a coagula aceste forțe în vederea unei opoziții totale împotriva actualei guvernări.
A apărut! „MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989”. Editor: Victor Roncea. Primele trei volume intrate sub tipar la Editura TipoMoldova, cu prefețe semnate de generalii scriitori Radu Theodoru și Aurel Rogojan și istoricul Gh. Buzatu # ActiveNews.ro
La prestigioasa Editură TipoMoldova din Iași, condusă de Aurel Ștefanachi, unul dintre cei dintâi revoluționari autentici din România, au intrat sub tipar primele trei volume ale lucrării coordonate de jurnalistul Victor Roncea despre evenimentele sângeroase din decembrie 1989
Propaganda occidentală a mai atins un abisal ridicolului. Ca și când, cancerele lui Putin, bunicuța care doboară dronelecu borcanele cu murături sau rușii care fură mașini de spălat pentru a le luacipurile nu erau de ajuns.
După Daniel David, expertul în parfumuri și cipuri în creier, potopul – ministrul care a făcut cel mai mult rău educației # ActiveNews.ro
23 Decembrie 2024. Specialistul în efectul parfumului de trandafir asupra creierului este numit în fruntea Educației. Efectul asupra creierului elevilor, studenților și profesorilor este devastator.
Noii turnători și comisari ai poporului dau lecții Bisericii și-i reclamă sfinții la miliție. Asta se întâmplă când sunt lăsați. ”Un atentat la libertatea credinței” # ActiveNews.ro
Asta se întâmplă când sunt lăsați, ei și alții, ba chiar și încurajați, când se justifică de ce se cântă colinde ale mărturisitorilor din închisori ba chiar se dau și explicații că nu sunt ceea ce se spune, în loc ca Patriarhia să le răspunde pe potrivă
”Coada Democrației” la Parchetul General: cum au protestat oamenii față de anularea alegerilor din 2024 # ActiveNews.ro
Ieri, în fața Parchetului General, peste 30 de persoane s-au adunat pentru a depune plângeri penale privind anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Protestatarii au reclamat faptul că nu li s-a permis accesul în instituție.
Creatorul ”Call of Duty” și-a pierdut viața într-un accident bizar, după ce a pierdut controlul Ferrari-ului în care era # ActiveNews.ro
Unul dintre creatorii "Call of Duty", Vince Zampella, o personalitate majoră din industria jocurilor video, a murit duminică la vârsta de 55 de ani în urma unui accident cu un Ferrari, care s-a produs într-o periferie a orașului Los Angeles.
JD Vance domină sondajul republicanilor pentru 2028, peste scorul lui Trump din 2024 # ActiveNews.ro
Un sondaj realizat la AmericaFest arată că vicepreședintele JD Vance este mult în fața celorlalți republicani ca potențial candidat la alegerile prezidențiale din 2028.
Călin Georgescu, la Poliția Buftea: ”România e sărăcită, furată și umilită de străini împreună cu slugile lor de la București. Adevărata putere stă în răbdare” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a transmis un mesaj crucial chiar înainte de Craciun! Candidatul interzis de sistem s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar la secția de poliție din Buftea.
Trump atacă din nou energia verde: cinci proiecte eoliene offshore, suspendate. ”Este o înșelătorie. Face balenele să înnebunească” # ActiveNews.ro
Statele Unite au oprit cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, aflate în construcție de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite pentru că există temeri legate de securitatea națională, potrivit unor rapoarte ale Pentagonului.
România continuă să se confrunte cu o subdiagnosticare gravă a infecției cu HIV, avertizează specialiștii. Deși statul alocă anual peste 110 milioane de euro pentru tratamentul pacienților și există acces la terapii moderne...
Furt cu ștaif la Palatul Élysée: majordomul-șef vindea pe internet obiecte de protocol # ActiveNews.ro
Un angajat cu funcție înaltă al palatului prezidențial francez va fi judecat pentru presupusul furt al unor obiecte de masă prețioase, printre care pahare de șampanie Baccarat și farfurii din porțelan de Sèvres.
PS Ambrozie: Colindul este o transpunere în conștiința populară a întrupării Mântuitorului Iisus Hristos # ActiveNews.ro
„Colindul este o transpunere în conștiința populară și în ceea teologală a faptului că Iisus Hristos, Dumnezeu fiind, s-a făcut om ca pe om să îl îndumnezeiască”, a spus Episcopul Ambrozie al Giurgiului duminică la vechea catedrală din...
Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credința, pacea și comuniunea # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni seară un mesaj cu ocazia sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou 2026 și Botezului Domnului, în care a îndemnat la cultivarea credinței, a păcii și a comuniunii.
Prof. Alesandru Duțu: Acum 36 de ani! Din cronica Revoluției Române! Diversiunea, Manipularea, Emanații # ActiveNews.ro
Acum 36 de ani! Din cronica Revoluției Române! 22 decembrie 1989. Emanații!
Să te numești Camelia Bogdan și să vorbești, într-un interviu „servit” despre: „...judecători condamnați definitiv pentru corupție, amintim CAZUL JUDECĂTORULUI STAN MUSTAȚĂ, de exemplu, condamnat la 10 sau 12 ani de închisoare (...)
Tânărul politician slovac nu s-a sfiit să le spună verde-n față euro-birocraților bolșevici nealeși de nimeni ce crede despre ei. Adevărul despre UESS și comisarii ei, într-un minut și 30 de secunde
Cristian Botez: Să nu uităm masacrul studenților de la Academia Tehnică Militară. Noaptea de 22 spre 23 Decembrie 1989 # ActiveNews.ro
In toiul noptii dinspre 22 spre 23 Decembrie 1989, 126 de studenti ai Academiei Tehnice Militare, imbarcati in sase autobuze, erau trimisi sa apere Ministerul Apararii Nationale, situat pe atunci pe Soseaua Drumul Taberei. Martori la eveniment
Mihai Eminescu despre ședința de azi din Parlament, la 22 decembrie 1881: Roșiilor (liberalilor) li-e permis orice! Dar dacă o țară se poate guverna astfel, la ce mai trebuie atunci Parlament, la ce alegeri? # ActiveNews.ro
Ședința de sâmbăta a Adunării a trecut fără să fi fost vorba de nota pe care guvernul umilirii naționale a adresat-o Vienei.
Octavian Pescaru: NOI AM PRINS TERORIȘTI. 21 spre 22 decembrie 1989, cer și asfalt roșu. Pe 23, apar teroriștii # ActiveNews.ro
Pe 21 spre 22 decembrie 1989, cam pe la ora 1.30, ne retrageam din Piata Universitatii sub o ploaie de trasoare. Prof. Dumitrescu, Papi, Cristi Motiu, Bogdan Vancu si inca 2-3000 de oameni ramasi in piata pana la ora 01.00. Un cer mai rosu ca in noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989 n-am mai vazut niciodata.
22 decembrie - ARDEREA BIBLIOTECII CENTRALE ȘI A PALATULUI REGAL. Academician Radu Ciuceanu: Miros de fum de carte și pergament, de istorie arsă. Postfață la MÂNA MOSCOVEI - Documentele crimei din decembrie 1989, editor Victor Roncea # ActiveNews.ro
O veste cumplită a zburătăcit în incinta Televiziunii, în care mă aflam împreună cu grupul meu: Armata a deschis focul în Piața Palatului! Vestea țâșnește ca un gheizer iar primele întrebări curg șuvoi. Împotriva cui? Cine a tras? Ordinul de la cine a pornit?
Chris Rea, una din marile legende ale muzicii internaționale, s-a născut în 1951 în Middlesbrough, Marea Britanie, într-o familie cu tată italian și mamă irlandeză, având șase frați.
Daniel David și-a dat demisia și a plecat la Cluj. Institutul lui de psihoterapie de la UBB Cluj apare în Dosarele Epstein. Marilen Pîrțea, omul lui Florian Coldea, ar putea prelua ministerul # ActiveNews.ro
Daniel David a anunțat luni seara că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării.
Cătălin Pena: După 36 de ani… Am făcut stânga-mprejur! Sper și cred că 2026 va fi anul ori al plecării ”elitei”, ori al dispariției UE # ActiveNews.ro
Să le fie rușine idioților utili care și-au vândut țara și sufletul românesc pentru un pumn de arginți. N-o să-i uităm niciodată!
Laura Gherasim de la AUR, anunță: ”Solicităm tuturor românilor care au fost cenzurati în mod abuziv pe rețelele de socializare să sesizeze comisiile pentru cercetarea abuzurilor din Parlament”. Nicolae Vlahu: ”Justiția paralelă tremură” # ActiveNews.ro
Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților a afirmat ferm că instituția pe care o conduce nu va accepta ca libertatea de exprimare să fie reglementată prin tăcere, frică sau abuz administrativ și va continua demersurile instituționale, inclusiv la nivel european.
Ion Cristoiu: 22 decembrie 1989 - Diversiunea Nicolae Ceaușescu - urmărit general. Dinu Lazăr: ESEU FOTOGRAFIC DECEMBRIE 1989 # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu: Jurnalul meu video | 22 decembrie 2023: Cele trei momente semnificative ale după-amiezii din 22 decembrie 1989. Dinu Lazăr: Decembrie 1989 în 158 de secunde:
