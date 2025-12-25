Tragedie în gimnastică în ziua de Crăciun! Fosta campioană a murit la doar 18 ani
Fanatik, 26 decembrie 2025 00:00
O nouă veste tristă chiar în ziua de Crăciun vine din gimnastică. O fostă campioană s-a stins la vârsta de doar 18 ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
00:00
Ibrahimovic, spectacol total la Dubai. S-a întâlnit cu Khabib și a urmat o „bătălie” între cei doi # Fanatik
Zlatan Ibrahimovic a făcut spectacol cu Khabib Nurmagomedov, cu care s-a întâlnit la Dubai, iar suedezul nu s-a putut abține și a răspuns provocării fără să ezite.
00:00
Acum 2 ore
23:40
Cine l-a certat pentru penalty-ul ratat la Sevilla. De ce a ales să schimbe felul în care execută # Fanatik
Unul dintre executanții loviturilor de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a fost aspru certat după ce a ratat. Cine a fost persoana care i-a reproșat decizia.
23:20
Văduva lui Rudel Obreja, mesaj emoționant în ziua de Crăciun. „Ne este foarte dor de tine, Lordule” # Fanatik
Fostul mare sportiv al României, Rudel Obreja, trecut în neființă în 2023, după o luptă cu o boală nemiloasă, nu a fost uitat de către familia sa, care a avut un mesaj pe rețelele sociale.
23:00
Ce s-a ales de fosta vedetă de la CFR Cluj, care a fost la un pas de FCSB. „Dumnezeu știe mai bine și ne dă ceea ce merităm!” # Fanatik
O fostă vedetă de la CFR Cluj a ajuns într-un punct dezamăgitor al carierei. Ce se întâmplă acum, de fapt, cu jucătorul care a fost la un pas să semneze cu FCSB.
22:50
Horia Ivanovici, fotbalist la Câmpulung în tinerețe. Amintiri tari de la trialul cu FC Argeș: cum i s-a blocat cariera! # Fanatik
Horia Ivanovici a vorbit despre perioada în care a fost fotbalist în ligile inferioare. Directorul FANATIK a activat pentru o scurtă perioadă și la juniorii lui FC Argeș.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 26 decembrie 2025. Câștig de 579 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 26 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 579 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Africii pe Națiuni.
22:20
Făcut daună totală de Anthony Joshua, Jake Paul vrea din nou în ring. Și-a provocat adversarul insultându-l: „E moale!” # Fanatik
Jake Paul a avut probleme serioase după eșecul în fața lui Anthony Joshua. Sportivul în vârstă de 28 de ani nu se abține și vrea din nou în ring. Pe cine a provocat acum, de fapt.
22:10
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului # Fanatik
Dan Șucu a investit sume uriașe într-un proiect rezidențial din Pipera. Iar cei care vor să își achiziționeze o locuință aici vor avea de scos din buzunar sume fabuloase.
21:50
Ionel Dănciulescu, coșmar după transferul de la Steaua la Dinamo: “Am fost inconștient! A fost cea mai dificilă perioadă a carierei mele” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a rememorat clipele grele pe care le-a trăit după transferul de la Steaua la Dinamo. Ce a pățit atacantul la revenirea în Ștefan cel Mare.
21:30
Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de zile, pus pe liber de un club legendar # Fanatik
Cariera unui fotbalist poate să fie de multe ori una imprevizibilă, care să te ducă de la momente incredibile, de vârf, la unele în care pur și simplu dispari din prim-plan.
21:10
Fotbaliștii FCSB-ului au vorbit despre Crăciun, dar și despre ce va urma în 2026: „Asta am vrut de la Moș Crăciun” # Fanatik
Florin Tănase și Mihai Lixandru, doi dintre jucătorii importanți de la FCSB, au vorbit despre perioada Crăciunului. Mijlocașul de 24 de ani a dezvăluit și ce „cadou” și-ar dori să primească în 2026.
20:50
Ăsta e marele secret ca să trăiești 100 de ani. Dezvăluirile omului-secol: ”20 de kilometri de mers pe jos!” # Fanatik
În România sunt rari oamenii care ajung la vârsta de 100 de ani. Unul dintre aceștia a dezvăluit secretele care l-au ajutat să atingă această vârstă respectabilă.
Acum 6 ore
20:30
Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Crăciunului. Totodată, Zeița de la Montreal a optat pentru o ținută cât se poate de surprinzătoare.
20:20
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!” # Fanatik
Giovanni Becali a explicat în direct la „Giovanni Show” de unde vine replica sa celebră „asta înseamnă să fii mafiot”. Impresarul a transmis ce comportament trebuie să aibă în societate.
20:00
Echipa „de suflet” a lui Gică Popescu. Mesajul postat chiar în ziua de Crăciun: „E cea mai frumoasă!” # Fanatik
Mesajul lui Gică Popescu chiar în ziua de Crăciun. Cine este, de fapt, echipa preferată a fostului mare internațional român.
19:50
Vedeta Universității Craiova, vacanță extravagantă alături de iubită. S-au fotografiat în unul dintre cele mai frumoase orașe din lume: „Vis devenit realitate!“ # Fanatik
Ștefan Baiaram, decarul Universității Craiova, își petrece vacanța de Crăciun alături de iubita sa într-unul dintre cele mai mari orașe din lume. Unde s-a pozat vedeta Craiovei.
19:20
Tragedie în ziua de Crăciun! „Picasso al fotbalului”, eroul unei finale de Cupa Campionilor a murit la 72 de ani # Fanatik
Un nume uriaș din istoria fotbalului britanic a decedat chiar în ziua de Crăciun. Clubul la care acesta a scris istorie a reacționat printr-un mesaj emoționant.
19:10
Fundaşul “de fier” al Generaţiei de Aur le ţine pumnii “tricolorilor” în barajul cu Turcia: “Calificarea la Mondiale este maximumul pe care poate să îl trăiască un jucător” # Fanatik
Miodrag Belodedici a tras concluziile despre naționala României în anul 2025. Ce a spus despre „tricolori” în perspectiva barajului cu Turcia pentru calificarea la Mondial.
19:00
Cum râd dinamoviștii de rivalii de la Steaua după ce le-au luat mai multe steaguri. Imaginea a devenit virală # Fanatik
Ultrașii de la Peluza Sud Dinamo au reușit să captureze mai multe steaguri ale celor de la Shadows, facțiune ce face parte din Peluza Sud Steaua, iar acum un adevărat război online se poartă între suporteri.
Acum 8 ore
18:40
Șocant! Cum a ratat, de fapt, România calificarea la mondiale. Arbitrii le-au cerut bani lui Lucescu și jucătorilor # Fanatik
Naționala României vrea să revină la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum au ratat însă „tricolorii” participarea la ediția din 1986 după ce arbitrii au cerut bani
18:40
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video # Fanatik
Îndrăgitul artist Ion Drăgan, în vârstă de 54 de ani, s-a stins din viață chiar în ziua de Crăciun. Acesta a fost la colindat cu doar câteva ore înainte de tragedie.
17:40
Cum să arăți ca „Superman”. David Corenswet te învață să îți reintri în formă după pauza de sărbători # Fanatik
FANATIK vă dezvăluie antrenamentul și dieta actorului David Corenswet (32 de ani), noul „Clark Kent” din cel mai în vogă film cu supereroi din anul 2025
17:20
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto # Fanatik
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, și-a văzut visul împlinit și a reușit să termine biserica din Rwanda chiar înainte de marea sărbătoare creștină a Nașterea Domnului. Dezvăluiri FANATIK inedite din Africa
17:10
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar, îi mulțumesc!”. Unde l-a transferat pe Marius Șumudică. Foto # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre prima sa experiență în străinătate. Fostul atacant a fost singurul jucător transferat de Ilie Dumitrescu în scurta sa carieră de impresar.
16:50
Rivalul din Premier League a auzit că Pep Guardiola își cântărește jucătorii după sărbători și nu s-a ferit: „E vorba de bun simț” # Fanatik
Sean Dyche, antrenorul celor de la Nottingham Forest, i-a oferit replica lui Pep Guardiola, după ce tehnicianul lui Manchester City a afirmat că își va cântări jucătorii după sărbători.
Acum 12 ore
16:40
Răzvan Burleanu, mesaj emoționant pentru toți românii de Crăciun: „Împreună construim o poveste de succes”. Ce spune despre calificarea la Mondial # Fanatik
Răzvan Burleanu a oferit un mesaj emoționant pentru toți românii în ziua de Crăciun. Președintele FRF a spus care este obiectivul „tricolorilor” în 2026.
16:20
Ce adversari ar avea Universitatea Craiova în Liga Campionilor, dacă oltenii iau titlul! Capi de serie prin coeficientul european record obținut în 2025 # Fanatik
Universitatea Craiova visează la Liga Campionilor după ce a încheiat anul pe primul loc în SuperLiga! Coeficientul obținut în 2025 o face cap de serie și deschide un traseu accesibil spre grupele europene.
16:10
Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială de sărbători cu Ion Ionescu, omul-secol. Dezvăluiri despre regimul lui Ceaușescu și fotbalul românesc în ultimii 100 de ani # Fanatik
Fanatik Exclusiv revine cu o ediție specială, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu Ion Ionescu, omul-secol, de sărbători.
16:00
Cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc, apariție de senzație de Crăciun! Mihaela Evi a încins imaginația internauților. Foto # Fanatik
Mihaela Evi a făcut furori pe internet cu cele mai recente imagini postate. Cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc a stârnit un val de reacții.
15:40
Victor Pițurcă, alergat de polițiști în aeroport dintr-un motiv incredibil! Scena care l-a șocat pe Miodrag Belodedici # Fanatik
Miodrag Belodedici, la un pas de a avea probleme din cauza lui Victor Pițurcă. Scena demnă de filme petrecută pe aeroport. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:20
Cum au petrecut jucătorii de la FCSB Crăciunul în 2025. Vacanțe de lux pentru starurile lui Gigi Becali. Ce destinație surprinzătoare a ales Bîrligea. Foto # Fanatik
Jucătorii de la FCSB au petrecut Crăciunul departe de casă. În ce vacanțe de lux au mers jucătorii legitimați la clubul patronat de Gigi Becali.
15:10
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra # Fanatik
Patricia, nepoata mercenarului Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv, s-a judecat cu rudele sale pentru mai multe bunuri imobile, într-un dosar de partaj judiciar.
14:50
Cum își așteaptă George Copos oaspeții la restaurantul Panoramic de pe Tâmpa. Ce surprize a pregătit fostul patron de la Rapid # Fanatik
George Copos a preluat restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, iar ulterior a făcut o investiție majoră. Astfel, oaspeții vor avea parte de mari surprize.
14:20
Gabi Balint a mers acasă la cel mai mare suporter al Stelei și i-a făcut un cadou impresionant: „Când ne-a văzut… a tăcut. Apoi a plâns”. Video # Fanatik
Gabi Balint i-a făcut o mare surpriză unui suporter stelist de Crăciun. Fostul mare fotbalist a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
14:20
El era cel mai de temut om din regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. „Nimeni nu-i rostea numele!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre cel mai temut personaj din preajma lui Nicolae Ceauşescu, omul al cărui nume nu era rostit nici măcar de liderii partidului.
14:00
Război total în ziua de Crăciun! Peluza Sud Dinamo, captură impresionantă din tabăra Stelei! Imaginile de pe câmp care zguduie fenomenul ultras din România. Foto # Fanatik
Războiul dintre ultrașii lui Dinamo și cei ai Stelei nu a avut răgaz nici în ziua de Crăciun. Fanii „câinilor” au obținut o captură impresionantă.
13:50
Cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Cum arată topul în care Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se încadrează.
13:10
Moș Crăciun, vizită surpriză la omul care a adus ultimul titlu la Universitatea Craiova. Fanatik i-a făcut cadou un tablou cu clasamentul SuperLigii. Foto # Fanatik
Surpriză de Crăciun în Bănie! Fanatik i-a făcut cadou lui Sorin Cârțu un tablou cu clasamentul SuperLigii de la finalul anului 2025! Cum a reacționat „legenda“ Științei.
12:30
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă! # Fanatik
Gigi Becali a luat o decizie fermă și a hotărât să nu mai calce la Muntele Athos. Care sunt cele 4 biserici în care patronul FCSB mai merge să se reculeagă.
12:10
„A fost odată”… de Crăciun! Cele mai frumoase povești din fotbalul românesc la Steaua, Dinamo sau Rapid # Fanatik
Fanatik prezintă cele mai frumoase momente și povești de Crăciun din fotbalul românesc. Episoade fabuloase de la Steaua, Dinamo, Rapid sau FCSB. Gigi Becali, în prim plan
11:50
Căpitanul naționalei României, transfer spectaculos! Semnează cu noua echipă de titlu din Liga Florilor. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a aflat că noua forță din Liga Florilor a realizat un nou transfer de top. Căpitanul echipei naționale va semna cu echipa care se va lupta la titlu în următorul sezon.
Acum 24 ore
11:40
Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Patronul s-a răzgândit și îl vrea la echipă: „Ne poate ajuta” # Fanatik
Indezirabilul Denis Alibec ar putea primi o nouă șansă care să îi relanseze carieră. Patronul, care nu îl mai dorea pe atacantul de la FCSB, s-a răzgândit
11:20
Aventurile lui Mitică Dragomir în America după ce a câștigat la blackjack: „Mi-a furat o poloneză actele în Las Vegas!” # Fanatik
De-a lungul vieții, Dumitru Dragomir a fost de patru ori în America. Nu i-a plăcut, mai ales că într-una dintre vizite a rămas fără acte, după ce a câștigat la cazino. Cum a rezolvat “Don Corleone” problema.
11:10
Sezonul în care Dinamo a reuşit să se ridice la nivelul FCSB! Kopic, încântat de parcursul „câinilor”: „Nu doar punctele au contat, ci şi mentalitatea şi încrederea echipei” # Fanatik
Zeljko Kopic a vorbit despre parcursul excelent al lui Dinamo din acest sezon. În 2025, „câinii” au reușit să se ridice la nivelul FCSB și își permit să viseze chiar la titlul de campioană
10:50
Fără dubii! Kevin Ciubotaru a spus „DA” și e gata să semneze cu FCSB! Veste uriașă pentru Gigi Becali # Fanatik
Kevin Ciubotaru a vorbit deschis despre posibilul transfer la FCSB. Ce spune jucătorul despre oferta primită din partea campioanei en-titre.
10:20
Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea ajunge fotbalist mare” # Fanatik
Narcis Răducan a vorbit despre un coechipier de-al său care ar fi avut șanse mari să se facă remarcat în fotbalul românesc. Acesta nu și-ar fi evaluat însă întreg potențialul.
10:10
Modelul care a încins imaginația internauților! Cum s-a afișat iubita lui Lando Norris pe internet. Foto # Fanatik
Iubita lui Lando Norris a stârnit imaginația internauților cu cele mai recente imagini postate. Modelul a lăsat inhibițiile deoparte și a decis să se fotografieze în bikini.
09:40
Tottenham l-a pus pe Radu Drăgușin să cânte! Imaginile au ajuns pe internet: „Ai două minute să-ți schimbi viața”. Video # Fanatik
Radu Drăgușin s-a apucat de cântat! Cum l-au postat cei de la Tottenham pe internet pe fundașul central al naționalei României.
09:10
„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și evenimentul care i-a schimbat viața! Ce a pățit când a mers pe Muntele Athos # Fanatik
Mihai Stoica, MM pentru lumea fotbalului, s-a transformat radical după o cumpănă teribilă din viața sa. Așa a descoperit președintele CA de la FCSB drumul spre Dumnezeu. Ce revelație a avut pe Muntele Athos.
