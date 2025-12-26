Imagini în premieră: Comportament complet neașteptat observat la balene și delfini. Ce fac împreună, ca o echipă bine sudată (Video)

07:20

Filme de Crăciun. La ce mă duce asta cu gândul? La căldura familiei. La relaxare. La starea aia de bine din timpul sărbătorilor. Și filmele de Crăciun sunt mai frumoase atunci când le vezi cu cei mici. Voi spune mereu că a vedea filme împreună cu copilul e unul dintre cele mai bune lucruri pe … The post 10 filme de Crăciun minunate pe care să le vezi cu copilul tău appeared first on spotmedia.ro.