Zelenski salută „ noi idei” privind pacea după discuţii cu emisarii SUA

Un tânăr de 23 de ani, din Sălaj, a fost reţinut de poliţiştii din Huedin pentru loviri sau alte violenţe, fiind acuzat că a bătut cu o bâtă un bărbat de 44 de ani, în urma unui conflict spontan, lăsându-l inconştient în stradă. În conflict, ar fi intervenit şi un minor de 17 ani, care l-ar fi lovit pe acelaşi bărbat, informează IPJ Cluj. Incidentul a fost semnalat la Serviciul de urgenţă 112, victima fiind dusă la spital.