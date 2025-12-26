O instanţă condamnă, în lipsă, cinci soldaţi ruşi la pedepse cu închisoarea de până la zece ani pentru torturarea unor civili în regiunea Sumî
News.ro, 26 decembrie 2025 08:20
O instanţă a condamnat in absentia cinci soldaţi ruşi la zece ani de închisoare pentru torturarea unor civili, în timpul ocupării temporare a unor părţi din districtul Ohtîrka din regiunea ucraineană Sumî, la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, scrie Ukrinform.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
09:00
Tarifele lovesc încălţămintea, genţile şi alte produse din piele în SUA, iar ieftinirile ar putea întârzia ani de zile # News.ro
Industria produselor din piele din SUA se confruntă cu o creştere accentuată a costurilor, după ce noile tarife impuse de administraţia Trump asupra importurilor au dus la scumpiri semnificative ale materiilor prime şi ale produselor finite, presiuni care, potrivit analiştilor, ar putea persista cel puţin unul sau doi ani, relatează CNBC.
09:00
În România, discuţiile despre sexualitate rămân încă marcate de ruşine, tăcere şi multă confuzie. În lipsa unor informaţii corecte şi accesibile, adolescenţii ajung să îşi formeze ideile din „frânturi” aflate online sau de la prieteni, ceea ce deschide drumul spre riscuri majore: sarcini nedorite, infecţii cu transmitere sexuală, anxietate şi probleme de sănătate care ar putea fi uşor prevenite.
Acum o oră
08:20
O instanţă condamnă, în lipsă, cinci soldaţi ruşi la pedepse cu închisoarea de până la zece ani pentru torturarea unor civili în regiunea Sumî # News.ro
O instanţă a condamnat in absentia cinci soldaţi ruşi la zece ani de închisoare pentru torturarea unor civili, în timpul ocupării temporare a unor părţi din districtul Ohtîrka din regiunea ucraineană Sumî, la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, scrie Ukrinform.
08:20
RETROSPECTIVĂ În 2025, Trump le-a cerut FIFA, Jocurilor Olimpice şi NCAA să i se conformeze. În mare parte, acestea l-au ascultat # News.ro
Nu a fost niciodată ceva neobişnuit ca liderul ţării gazdă să participe la unul dintre cele mai importante momente ale Cupei Mondiale de fotbal – tragerea la sorţi a grupelor. Ceea ce a făcut apariţia preşedintelui Donald Trump în această lună diferită a fost „Premiul FIFA pentru Pace”. Noua distincţie creată de federaţia internaţională a sportului a fost, în mod previzibil, acordată lui Trump, care urmărea un premiu mult mai prestigios – Premiul Nobel pentru Pace.
08:20
Investitori versus producători de tehnologie: cum s-ar putea fragmenta piaţa inteligenţei artificiale în 2026 # News.ro
Piaţa inteligenţei artificiale ar putea intra într-o fază de fragmentare accentuată în 2026, pe măsură ce investitorii încep să facă diferenţa între companiile care cheltuie masiv pentru AI şi cele care produc efectiv tehnologie şi câştigă bani din acest val, avertizează analiştii citaţi de CNBC.
08:10
Psihoterapeut: Depresia sau tristeţea de sărbători apare adesea tocmai din cauză că presiunea socială e mare să fim fericiţi. Când realitatea noastră nu se potriveşte cu această imagine ideală, apare un gol imens /Ce pot face cei singuri de sărbători # News.ro
Yolanda Creţescu, psihoterapeut a explicat pentru News.ro de ce unii dintre noi ajungem să ne simţim trişti sau depresivi în această perioadă, aici invocând presiunea socială şi realitatea fiecăruia care nu se potriveşte cu o imagine ideală. Cei care sunt singuri mai ales în această perioadă îşi pot umple viaţa cu sens, spune psihoterapeutul Yolanda Creţescu, iar aici câteva idei pot consta în reluarea unui proiect amânat sau în reconectarea cu ceilalţi. Tinerii se pot simţi de sărbători în postura de a juca un rol în care nu se regăsesc, spune specialistul şi atunci părinţii lor îi pot angrena în activităţi de familie însă ar trebui în acelaşi timp să le acorde şi şansa spaţiului personal. De asemenea, specialistul spune că în perioada aceasta ar trebui să prioritizăm oamenii şi timpul petrecut împreună ci nu sarcinile multiple legate de aspectul comercial al sărbătorilor. Sărbătorile sunt despre a ne reaminti că suntem oameni ci nu maşinuţe care performează, a explicat Yolanda Creţescu.
08:10
Unelte moderne şi săpături tradiţionale au scos la iveală morminte regale, epave din al Doilea Război Mondial şi cel mai vechi genom egiptean secvenţiat vreodată.
Acum 2 ore
07:50
Gazprom a livrat Chinei aproape 39 miliarde metri cubi de gaze în 2025 prin gazoductul Power of Siberia # News.ro
Grupul rus Gazprom a furnizat Chinei 38,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale în 2025 prin gazoductul Power of Siberia, o creştere de aproape 20% faţă de anul precedent, a declarat joi directorul general al companiei, Alexei Miller, citat de Reuters.
07:50
Doi bărbaţi şi două femei din Liechtenstein au fost găsiţi morţi în această săptămână, ei făcând parte din aceeaşi familie, a anunţat, joi, Poliţia, care investighează cazul neobişnuit din micul principat din Alpi, potrivit Reuters.
07:30
Botoşani - Casă distrusă complet de incendiu, cauza probabilă fiind un coş de fum neizolat/ Proprietarul a suferit un atac de panică - FOTO # News.ro
O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă, cel mai probabil din cauza unui coş de fum neprotejat termic. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.
07:30
Furtunile şi ploile abundente din California au provocat moartea a trei persoane, până în noaptea de Crăciun # News.ro
Furtunile şi ploile abundente care s-au abătut asupra unor zone întinse din California au provocat inundaţii şi alunecări de teren, cauzând moartea a trei persoane până în noaptea de Crăciun, potrivit oficialilor locali, scrie BBC.
07:30
China afirmă că speră la soluţii ”legale şi echilibrate” în privinţa acordului privind TikTok # News.ro
Guvernul chinez a transmis joi că îşi doreşte ca firmele implicate în negocierile legate de operaţiunile TikTok din Statele Unite să ajungă la soluţii care să respecte legislaţia chineză şi să ţină cont de interesele tuturor părţilor, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului de la Beijing.
07:20
Revenirea perturbatoare la putere a lui Donald Trump, armistiţiul fragil din Gaza şi impasul din războiul din Ucraina se numără printre cele zece evenimente care, potrivit selecţiei AFP, au marcat anul 2025.
07:20
Botoşani - Casă distrusă complet de incendiu, cauza probabilă fiind un coş de fum neizolat/ Proprietarul a suferit un atac de panică # News.ro
O casă din localitatea Stâneşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani a fost distrusă de un incendiu izbucnit joi dimineaţă, cel mai probabil din cauza unui coş de fum neprotejat termic. Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri la faţa locului.
07:10
Zaharova: Rusia este pregătită să discute forma unui document privind absenţa intenţiilor de a ataca NATO / Noi acuzaţii vizând statele occidentale # News.ro
Forma unui document scris prin care Rusia ar confirma absenţa intenţiilor de a ataca ţările NATO poate fi subiect de negocieri, a declarat, într-un briefing, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează TASS.
Acum 4 ore
07:00
Zelenski salută „ noi idei” privind pacea după discuţia cu emisarii SUA: A adus „idei noi în privinţa formatelor, întâlnirilor şi… calendarului, despre cum să aducem mai aproape o pace reală” # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimişi ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina, comentează BBC.
07:00
Coreea de Sud: Procurorul special cere zece ani de închisoare pentru fostul preşedinte Yoon, susţine Yonhap # News.ro
Procurorul special din Coreea de Sud a solicitat o pedeapsă cu închisoarea de zece ani pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru acuzaţiile care includ obstrucţionarea încercărilor de arestare a sa, în urma tentativei sale eşuate de a institui legea marţială, a relatat, vineri, Agenţia de Ştiri Yonhap, citată de Reuters.
07:00
Anul 2025 a fost unul foarte bun pentru arbitrajul românesc, mai ales pe plan internaţional, cu delegări la meciuri importante din cupele europene.
06:50
Nvidia licenţiază tehnologia Groq şi recrutează conducerea startupului, într-o nouă mutare din valul de acorduri Big Tech # News.ro
Nvidia a ajuns la un acord pentru a licenţia tehnologia de cipuri a startupului Groq şi pentru a prelua mai mulţi dintre directorii săi de top, inclusiv CEO-ul companiei, a anunţat Groq miercuri, într-o postare pe blog, relatează Reuters.
06:50
Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimişi ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina, comentează BBC.
06:40
Poliţia israeliană a arestat un palestinian îmbrăcat în Moş Crăciun la o petrecere de Crăciun # News.ro
Poliţia israeliană a arestat un bărbat palestinian îmbrăcat în Moş Crăciun în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun din Haifa, a anunţat un observator pentru drepturile civile, conform The Guardian.
06:30
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat joi că a ordonat o lovitură „letală” împotriva teroriştilor Statului Islamic (ISIS) în Nigeria, pe care i-a acuzat că persecută creştini în această ţară, relatează CNN.
06:20
Serbia sprijină discuţiile cu grupul ungar MOL privind vânzarea participaţiei majoritare la compania petrolieră NIS # News.ro
Serbia susţine negocierile aflate în desfăşurare între acţionarii ruşi ai companiei petroliere NIS şi grupul ungar MOL privind vânzarea unei participaţii majoritare, a relatat joi agenţia Tanjug, citându-l pe ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, relatează Reuters.
Acum 8 ore
01:10
Explozie într-un bloc din Oneşti – Două persoane au suferit arsuri / Structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată # News.ro
Două persoane au fost rănite, joi seară, în urma unei explozii care s-a produs într-un bloc din Oneşti. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, dar nu a afectat structura de rezistenţă a blocului şi nu s-a impus evacuarea locatarilor.
Acum 12 ore
23:10
Organizatorii turneului Australian Open au anunţat lista jucătoarelor înscrise pentru tabloul calificărilor, pe care se află şi o româncă.
23:10
Meteorologii anunţă risc moderat de producere a avalanşelor în Carpaţii Meridionali, până sâmbătă seară / În zona montană se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va mai înregistra creşteri uşoare # News.ro
Meteorologii anunţă risc moderat de producere a avalanşelor, în Carpaţii Meridionali la altitudini mari, până sâmbătă seară. În zona montană se vor mai semnala ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va mai înregistra creşteri uşoare. Joi, la ora 14.00, se înregistrau 130 cm la Vârful Omu şi 34 cm la Bâlea-Lac.
22:50
Poliţia suedeză a anunţat că a împuşcat mortal un bărbat şi a găsit cadavrul unei femei după ce a fost chemată joi la o casă din oraşul Boden, din nordul Suediei, pentru a investiga o presupusă agresiune, relatează Reuters.
22:20
Drumarii intervin, joi seară, pentru a îndepărta mai mulţi copaci care au fost doborâţi de greutatea zăpezii.
22:10
IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat că francezul Clement Turpin este cel mai bun arbitru din 2025 din fotbalul masculin. Românul Istvan Kovacs, care se număra printre nominalizaţi, s-a clasat pe locul 4.
22:00
Ucraina a atacat o importantă rafinărie din Rusia cu rachete britanice, au declarat joi oficialii militari şi de securitate ucraineni, potrivit Sky News.
21:30
Sindicat: Estimăm un număr de 7.000 de navigatori români care îşi petrec sărbătorile pe mare anul acesta / Creştere a salariilor cu 3,5% în 2026 / Nodul Mării Negre şi Marea Roşie, zone cu risc ridicat # News.ro
Sindicatul Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim a transmis, joi seară, că estimează că 7.000 de navigatori români îşi petrec sărbătorile pe mare anul acesta. Organizaţia prezintă un bilanţ al probleme,or înregistrate în 2025, dar şi reuşitele în negocierile pentru 2026, una dintre acestea fiind creşterea salariilor.
21:00
UPDATE - Trei persoane, între care o tânără însărcinată, au fost rănite într-un accident la ieşirea din municipiul Sibiu / Au fost implicate două vehicule / Şoferul care a provocat accidentul şi pasagerul său au fugit # News.ro
Trei persoane au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier produs la ieşirea din municipiul Sibiu spre Agnita. În eveniment au fost implicate două vehicule. Una dintre victime este o tânără însărcinată care a suferit traumatism abdominal.
21:00
Patru persoane au cerut ajutor, în ziua de Crăciun, după ce nu s-au mai putut deplasa în Munţii Stânişoarei. În zonă este zăpadă, iar condiţiile meteo nu sunt sigure pentru o deplasare nocturnă.
20:50
Neymar, Ronaldo, Haaland la brad, Nadia în bucătărie... Cum au petrecut vedetele Crăciunul? - VIDEO # News.ro
Neymar, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland... numeroase staruri ale fotbalului au postat fotografii în social media cu ocazia Crăciunului.
20:40
O maşină în care se aflau şase persoane a căzut de pe un pod în afara unui drum forestier din judeţul Argeş / Toate cele şase persoane sunt conştiente # News.ro
O maşină în care se aflau şase persoane a căzut, joi, de pe un pod în afara unui drum forestier din judeţul Argeş. La faţa locului au intervenit salvamontiştii, care constatat că toate persoanele sunt conştiente şi nu au suferit afecţiuni medicale.
20:20
Tragedie pe Kilimanjaro: Un elicopter s-a prăbuşit de la 4700 de metri altitudine. Au murit cinci persoane # News.ro
Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord, printre care se numărau doi turişti cehi, au anunţat joi autorităţile tanzaniene. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu.
20:20
Trei persoane, între care o tânără însărcinată, au fost rănite într-un accident la ieşirea din municipiul Sibiu / Au fost implicate două vehicule / Traficul rutier este restricţionat # News.ro
Trei persoane au fost rănite, joi seară, într-un accident rutier produs la ieşirea din municipiul Sibiu spre Agnita. În eveniment au fost implicate două vehicule. Una dintre victime este o tânără însărcinată care a suferit traumatism abdominal.
Acum 24 ore
20:00
Maramureş: Mobilizare a salvatorilor montani pentru căutarea unui bătrân bolnav / Este folosită drona cu termoviziune # News.ro
Salvamontiştii din judeţul Maramureş participă, joi seară, la o acţiune de căutare a unui vârstnic plecat de la locuinţa fiului său. Potrivit familiei, bărbatul este bolnav, suferind de demenţă şi nu este îmbrăcat potrivit condiţiilor meteo de iarnă.
20:00
Traficul rutier pe Transfăgărăşan, în zona localităţii argeşene Arefu, este blocat, joi seară, din cauza căderilor de pietre de pe versant.
19:50
Turcia a reţinut peste 100 de suspecţi care ar fi membri ai Stat Islamic şi plănuiau atacuri de Crăciun şi Anul Nou # News.ro
Ofiţerii de la Departamentul de Combatere a Terorismului din cadrul Poliţiei din Istanbul au efectuat joi raiduri simultane în 124 delocuri şi au reţinut peste o sută de membri suspectaţi ai grupării Stat Islamic, care ar fi planificat atacuri în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, relatează AP.
19:40
Samuel Eto'o, viitor preşedinte al Camerunului? "99% din problemele mele provin din faptul că oamenii cred că vreau să devin şef de stat" # News.ro
Preşedintele Federaţiei Cameruneze de Fotbal, Samuel Eto'o, a vorbit recent despre zvonurile legate de ambiţiile sale politice la conducerea ţării. O chestiune care ar cauza „99% din problemele” fostului atacant vedetă al "Lions Indomptables", relatează RMC Sport.
19:40
Dâmboviţa: O tânără de 22 de ani a murit într-un accident rutier / Maşina în care se afla s-a răsturnat # News.ro
O tânără de 22 de ani a murit, joi seară, într-un accident rutier produs pe DN 72, în judeţul Dâmboviţa. Maşina în care se afla s-a răsturnat, iar victima a fost găsită inconştientă şi nu a putut fi resuscitată.
19:30
Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro - care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de o tentativă de lovitură de stat - a fost operat ”cu succes” de o hernie inghinală, într-o clinică, la Braslia, anunţă soţia sa, Michelle Bolsonaro, relatează AFP.
19:20
Charles al III-lea îndeamnă, în discursul de Crăciun, la ”compasiune” şi ”reconciliere” într-o lume ”incertă”, care ”pare să se învârtă tot mai repede” # News.ro
Regele Charles al III-lea îndeamnă joi, de Crăciun, la ”preţuirea valorilor compasiunii şi reconcilierii” într-o lume incertă, care ”pare să se învârtă tot mai repede”, în discursul său tradiţional de Crăciun, axat pe dialogul interreligios, relatează AFP.
19:10
Charles al III-lea îndeamnă, în discursul de Crăciun, la ”compasiune” şi ”reconciliere” într-o lume ”incertă”, care ”pare să se întârtă tot mai repede” # News.ro
Regele Charles al III-lea îndeamnă joi, de Crăciun, la ”preţuirea valorilor compasiunii şi reconcilierii” într-o lume incertă, care ”pare să se întârtă tot mai repede”, în discursul său tradiţional de Crăciun, axat pe dialogul interreligios, relatează AFP.
19:10
Turist din Bucureşti, rănit în Munţii Baiului / A fost implicat într-un accident cu ATV-ul # News.ro
Un turist din Bucureşti a avut nevoie, joi, de intervenţia salvamontiştilor, după ce a fost implicat într-un accident cu ATV-ul pe un drum forestier din Munţii Baiului.
19:10
Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro - care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de o tentativă de lovitură de stat - a fost operat ”cu succes” de o hernie inghinală, într-o clinică, la Braslia, anunţă soţia sa, Michelle Bolsonaro, relatează AFP.
19:00
Turneul masculin ITF din Antalya: Victorii pe linie pentru români la simplu, în ziua de Crăciun / La turneul feminin a fost un duel al româncelor # News.ro
Jucătorii români s-au calificat, joi, în ziua de Crăciun, în optimile de finală ale turneului ITF masculin din Antalya, cu premii de 15.000 de dolari.
18:30
Avertisment al drumarilor: Nu depăşiţi utilajele de deszăpezire şi nu circulaţi în imediata apropiere a acestora / Pericolele la care se expun şoferii – VIDEO # News.ro
Oficialii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, care intervin încă de miercuri seară în toate zonele unde se înregistrează ninsori, avertizează şoferii să nu depăşească utilajele de deszăpezire şi nu circule în imediata apropiere a acestora.
18:10
UPDATE - Sibiu: Bărbat de 36 de ani, omorât în bătaie pe o stradă din localitatea Blăjel, în timpul unui conflict în care au fost implicate mai mult de 20 de persoane/ Patru persoane au fost reţinute # News.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost omorât în bătaie, în noaptea de miercuri spre joi, în timpul unui conflict pe o stradă din localitatea Blăjel, judeţul Sibiu, la care au luat parte mai mult de 20 de persoane. Patru persoane sunt urmărite penal pentru omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar alte şase persoane pentru cea din urmă infracţiune. Patru persoane au fost reţinute.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.