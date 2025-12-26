O instanţă condamnă, în lipsă, cinci soldaţi ruşi la pedepse cu închisoarea de până la zece ani pentru torturarea unor civili în regiunea Sumî

08:10

Yolanda Creţescu, psihoterapeut a explicat pentru News.ro de ce unii dintre noi ajungem să ne simţim trişti sau depresivi în această perioadă, aici invocând presiunea socială şi realitatea fiecăruia care nu se potriveşte cu o imagine ideală. Cei care sunt singuri mai ales în această perioadă îşi pot umple viaţa cu sens, spune psihoterapeutul Yolanda Creţescu, iar aici câteva idei pot consta în reluarea unui proiect amânat sau în reconectarea cu ceilalţi. Tinerii se pot simţi de sărbători în postura de a juca un rol în care nu se regăsesc, spune specialistul şi atunci părinţii lor îi pot angrena în activităţi de familie însă ar trebui în acelaşi timp să le acorde şi şansa spaţiului personal. De asemenea, specialistul spune că în perioada aceasta ar trebui să prioritizăm oamenii şi timpul petrecut împreună ci nu sarcinile multiple legate de aspectul comercial al sărbătorilor. Sărbătorile sunt despre a ne reaminti că suntem oameni ci nu maşinuţe care performează, a explicat Yolanda Creţescu.