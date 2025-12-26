Previziuni pentru 2026. Cum s-ar putea fragmenta piața inteligenței artificiale în anul care vine
Euractiv.ro, 26 decembrie 2025 09:20
Analiști citați de CNBC avertizează că în 2026 piața AI se va fragmenta: investitorii vor separa companiile care produc profit real de cele care doar cheltuie masiv pe tehnologie, scrie News.ro.
Analiști citați de CNBC avertizează că în 2026 piața AI se va fragmenta: investitorii vor separa companiile care produc profit real de cele care doar cheltuie masiv pe tehnologie, scrie News.ro.
România va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru că acesta e nivelul de aspirație al majorității populației, estimează regizorul Stere Gulea (82 de ani) într-un interviu acordat News.ro.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina, comentează BBC, prelat de News.ro.
De Crăciun, Ucraina și Rusia raportează atacuri aeriene soldate cu morți în ambele tabere # Euractiv.ro
Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morți și distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autoritățile din diferite regiuni, autoritățile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează dpa.
Europa, în fața unei crize existențiale: sfârșitul ordinii transatlantice și dilema puterii # Euractiv.ro
Europa traversează una dintre cele mai profunde crize strategice de la sfârșitul Războiului Rece, pe fondul schimbării priorităților geopolitice ale SUA și al incapacității continentului de a se constitui într-o putere coerentă de securitate.
Donald Trump le urează Crăciun fericit tuturor, „inclusiv gunoaielor stângii radicale” # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a profitat de sărbători pentru a le ura tuturor Crăciun Fericit, „inclusiv gunoaielor stângii radicale”, o referire la adversarii săi democrați, informează joi AFP.
Comisia electorală din Bosnia a anulat parțial, miercuri, rezultatele alegerilor prezidențiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a țării) din cauza „neregulilor, transmite AFP, preluată de Agerpres.
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe suprafața Lunii până în 2036 pentru a alimenta programul său spațial lunar și stația de cercetare comună cu China, informează Reuters.
SUA sancționează „arhitecții” reglementării digitale europene. Thierry Breton e interzis în SUA # Euractiv.ro
Administrația președintelui Donald Trump a declanșat o nouă confruntare cu Uniunea Europeană, anunțând marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene implicate în reglementarea industriei tehnologice și combaterea dezinformării online.
Decarbonizarea încetinește pasul, dar păstrează direcția. Ce înseamnă asta pentru România # Euractiv.ro
În ultimii ani, decarbonizarea a devenit un deziderat tot mai prezent în documentele europene, care consemnează termene, capacități energetice și sancțiuni precise, care redesenează treptat modul în care Europa își propune să producă energie.
Bolojan, despre proiectul de Buget pe 2006: Statul cheltuie mai puțin, deficitul scade # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că datele bugetare din acest an indică o schimbare de direcție în gestionarea finanțelor publice, cu cheltuieli mai mici ale statului și un deficit aflat pe o traiectorie descendentă, informează Agerpres.
Amazon blochează 1.800 de candidați: erau agenți nord-coreeni care foloseau identități false # Euractiv.ro
Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord. Anunțul fost făcut într-o postare pe LinkedIn de Stephen Schmidt, directorul de securitate al gigantului tehnologic american.
Atacuri cu cocktailuri Molotov la biroul premierului albanez Edi Rama, soldate cu patru arestări # Euractiv.ro
Patru bărbați au fost arestați în urma unor ciocniri în timpul unui miting al Partidului Democrat (PD) de opoziție din capitala Albaniei, Tirana, după ce cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra ofițerilor care păzeau biroul prim-ministrului.
Președintele american prezintă Trump-class USS Defiant, noua navă de război a Marinei SUA # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat o nouă navă de război, Trump - class USS Defiant, în efortul de a consolida și extinde flota Marinei SUA, notează „Euronews” (Italia).
ISIS și Al-Qaeda prind avânt în vreme ce Trump alocă cu nesăbuință puținele resurse de securitate disponibile în alte părți, constată „The Washington Post” (SUA) într-un articol semnat de Max Boot.
Vizita lui Zelenski în Polonia a fost una destul de intensă, atât din perspectiva agendei, cât și a semnalelor transmise, scrie „Ukrinform” (Ucraina).
Turnuri anti-drone și artilerie la graniță: Polonia își consolidează frontiera cu Belarus # Euractiv.ro
La Ozierany, lângă granița Poloniei cu Belarus, un nou turn de observație va găzdui sisteme de artilerie antidrone, parte a consolidării frontierei estice. Sistemul va fi operațional din ianuarie, notează „Euronews” (Italia).
Dacă Rusia și Statele Unite nu duc lipsă de cuvinte dure pentru a critica Europa, considerată vinovată în ochii lor pentru sprijinul și înarmarea Ucrainei, cei doi autocrați par să ezite asupra mijloacelor de a-i face rău.
Dacă dictatorul moscovit ar fi avut vreo fărâmă de bun simț, ar fi declarat un armistițiu, fie și numai pentru 24 de ore. N-a făcut-o și n-o va face, crede Hamish de Bretton-Gordon în articolul pe care îl semnează în „The Telegraph” (Marea Britanie).
Chestionar CSM: Peste 98% dintre judecători acuză o campanie publică împotra justiției # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat marți rezultatele unei prime centralizări de răspunsuri din chestionarul adresat judecătorilor privind problemele din sistemul judiciar, după documentarul Recorder.
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al Magistralei I de metrou din Cluj-Napoca a fost aprobat marți, 23 decembrie 2025, de Consiliul Local, cu 23 de voturi pentru și trei abțineri.
Sondaj: Peste 60% dintre români cred că justiția este controlată politic și nu se bazează pe probe # Euractiv.ro
Un raport pe Justiție al Cult Research indică un nivel deosebit de redus al cetățenilor români în justiție. Conform sondajului realizat, 62% din români consideră că gradul de control politic asupra justiiei este mare (38%) sau foarte mare (24%).
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut marți prima întâlnire, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.
În rândul maghiarilor din Transilvania, Viktor Orbán este de departe cel mai popular politician din Ungaria, cu un nivel de încredere de peste 90%, în timp ce opoziția ungară are cote similare celor ale partidelor românești, scrie Hirado.hu.
Uitați de ideea (romantică) a hacker-ului singuratic închis în dormitorul său, un fel de Robin Hood modern în straie digitale. Cel perfecționat de Coreea de Nord „este un sistem de profesionalizare a cripto-criminalității sponsorizat de stat”.
Noi miniștri la Apărare și Economie. Pirtea se gândește dacă preia portofoliul de la Educație # Euractiv.ro
Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus marți jurământul, la Palatul Cotroceni.
Producția de masă a cipurilor întruchipează un hipercapitalism extrem de avid de investiții, de cercetare și dezvoltare și de energie, în cadrul căruia Europa nu a găsit încă mijloacele de a concura, scrie „Le Monde” (Franța).
Un general rus a fost ucis într-o explozie la Moscova: este investigată implicarea Ucrainei # Euractiv.ro
Un general rus a fost ucis luni dimineață într-o explozie de mașină în sudul Moscovei, a anunțat Comitetul de Investigații Rus, adăugând că investighează o posibilă legătură cu Ucraina.
Agenția de Rating Politic a realizat un sondaj de opinie post-alegerile din București, un follow-up la cel din noiembrie, pentru a analiza dacă a fost sau nu vot util, cum au votat bucureștenii pe 7 decembrie, când s-au decis și de ce.
Un text despre propagarea fricii și despre cum sabotează propaganda pro-rusă drumul european al Republicii Moldova. | Autori: Natalia Vasilendiuc (profesor la Universitatea din București) și Marin Eladi (cercetător freelancer din Republica Moldova)
În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării (MApN).
China va impune tarife vamale de până la 42,7% asupra produselor lactate, inclusiv laptelui și brânzeturilor, importate din Uniunea Europeană, notează „Euronews” (Italia).
Creșterea intervențiilor americane împotriva navelor cu petrol venezuelean riscă să sufoce economia țării și întărește discursul guvernului de la Caracas: Donald Trump ar încerca să-l răstoarne pe Nicolas Maduro pentru a controla resursele.
„Un zid de descurajare în fața Turciei”: Israelul, Grecia și Cipru își consolidează alianța # Euractiv.ro
Prim-ministrul grec și președintele cipriot efectuează o vizită comună în Israel, în vederea consolidării cooperării militare în fața Turciei, considerată o amenințare de către cele trei țări, scrie „Les Echos” (Franța).
Trump numește un trimis special pentru Groenlanda, care promite „să facă din Groenlanda parte a SUA” # Euractiv.ro
Președintele american, Donald Trump, l-a numit pe Jeff Landry, guvernatorul republican al Louisianei, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, o insulă care aparține Danemarcei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Sfârșiturile de an ar trebui să fie ocazii de bilanț. De data aceasta, însă, se aplică ambelor situații, deoarece, în mijlocul tensiunii războiului, cele mai recente amenințări cu care ne onorează Casa Albă au trecut neobservate în Europa.
Zelenski: „Mai multă presiune ori Putin nu se va opri. Europa și SUA trebuie să colaboreze” # Euractiv.ro
Soluția la problema suveranității teritoriale? „Cea mai echitabilă soluție este înghețarea liniei frontului”. Și cum rămâne cu ideea lui Donald Trump de a crea o zonă economică liberă și demilitarizată în Donbas, sub controlul trupelor Kievului?
Un general rus a fost ucis luni dimineață într-o explozie de mașină în sudul Moscovei, a anunțat Comitetul de Investigații Rus, adăugând că investighează o posibilă legătură cu Ucraina.
Guvernul a transmis luni seară Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pe care o va adopta în următoarea ședință de guvern, botezată Ordonanța "trenuleț".
Daniel David, ministrul independent al Educației, și-a dat demisia din Guvernul României, susține surselor concordante citate de mai multe publicații luni seara.
Consiliul Concurenței a anunțat luni că declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc.
Camera Deputaților dezbate și votează luni o moțiune simplă inițiată de AUR la adresa ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu.
Abrudean: Moțiunea contra lui Predoiu-fără finalitate,pentru a specula politic o situație complicată # Euractiv.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că moțiunea simplă împotriva ministrului Cătălin Predoiu, care va fi dezbătută în Senat, este ”fără finalitate” și are rolul de a specula politic o situație complicată.
Președintele Nicușor Dan a început luni, de la ora 10:00, o consultare publică la care participă câțiva magistrați despre problemele din justiție.
Un sondaj realizat de IRSOP, intitulat „Teama de focul care arde peretele vecin”, axat pe opinia românilor despre tensiunile și pericolele care amenință lumea actuală, inclusiv România, arată ce părere au românii despre actualul context.
CSM spune că l-a chemat de mai multe or pe Nicușor Dan la ședințe, dar acesta nu s-a dus # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii își exprimă un nou punct de vedere la anunțul președintelui privind organizarea unui referendum în rândul magistraților.
Președintele Nicușor Dan a început luni, de la ora 10:00, o consultare publică la care participă câțiva magistrați despre problemele din justiție.
Președintele Nicușor Dan a început luni, de la ora 10:00, o consultare publică la care participă câțiva magistrați despre problemele din justiție.
Bursele pentru studenți, finanțate cu fonduri europene: 60 de milioane € aprobate pentru anul 2026 # Euractiv.ro
Ministerul Educației și Cercetării a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru o finanțare suplimentară de 60 de milioane de euro, destinată burselor sociale acordate studenților, prin Programul Educație și Ocupare (PEO), informează ministerul.
Mii de pagini de documente, sute de fotografii și videoclipuri, o rubrică telefonică lungă de aproape 100 de pagini și, cel mai important, numele redactate a 1.200 de tinere abuzate de Jeffrey Epstein și asociații săi, informează ANSA (Italia).
