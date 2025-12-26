SUA au lansat atacuri mortale împotriva ISIS în Nigeria
Veridica.ro, 26 decembrie 2025 09:50
Președintele Donald Trump a declarat că SUA au lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 5 minute
10:30
Un fost consilier spune că Netanyahu l-a însărcinat cu elaborarea unui plan pentru a evita responsabilitatea pentru atacul din 7 octombrie.
Acum 15 minute
10:20
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a fost de acord să se întâlnească în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump.
Acum o oră
10:00
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat șantierul unde se construiește un submarin cu propulsie nucleară.
09:50
Președintele Donald Trump a declarat că SUA au lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic în nord-vestul Nigeriei.
Acum 2 ore
08:50
Internetul Rusiei se transformă, dintr-o infrastructură care a deservit cândva societatea, statul și mediul de afaceri, într-un instrument de control.
Acum 4 ore
08:20
Moldova și România/UE au provocat blocada energetică a Transnistriei, iar cucerirea Odesei de către ruși va rezolva problema regiunii separatiste, potrivit unei noi narațiuni promovate de propaganda rusă.
Acum 12 ore
22:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o conversație „foarte bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, în ziua de Crăciun, în timp ce negocierile privind termenii unui posibil acord de pace continuau.
22:40
O instanță din Rusia a condamnat joi un activist pro-război și critic al lui Vladimir Putin pentru justificarea terorismului și l-a condamnat la șase ani de închisoare.
22:30
Mesajul de Crăciun al Regelui a invocat spiritul războiului, îndemnând comunitățile să se unească într-o lume din ce în ce mai divizată și îndemnând oamenii să „își cunoască vecinii”.
22:20
Papa Leon a îndemnat Ucraina și Rusia să găsească „curajul” de a purta discuții directe pentru a pune capăt războiului, în timpul primelor sale declarații de Crăciun adresate mulțimilor din Piața Sfântul Petru.
Acum 24 ore
12:00
Rezultatul a fost anunţat după trei săptămâni de la scrutinul marcat de o competiţie strânsă şi de acuzaţii de fraudă.
Ieri
10:20
Portul ucrainean este vizat constant de bombardamentele ruseşti
09:30
Liderul de la Kiev spune în mesajul de Crăciun că Rusia n-a reuşit să înfrângă unitatea ucrainenilor.
24 decembrie 2025
20:00
Noile documente din așa-numitele dosare Epstein includ numeroase referințe la Donald Trump, inclusiv o afirmație a unui procuror american de rang înalt conform căreia actualul președinte a zburat împreună cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și alături de e ar fi fost și o tânărăr de 20 de ani.
19:10
Doi ofițeri de poliție au fost uciși miercuri dimineață de o bombă la Moscova, în apropierea locului unde a fost atentatul cu o mașină-capcană în care a fost ucis un general rus de rang înalt, acum două zile.
19:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat o nouă disponibilitate de a face concesii cu privire la mai multe puncte cheie de negociere care au amenințat să blocheze un proces de pace incipient cu Moscova, punând practic mingea în terenul Rusiei.
18:40
Europa își apără regulile digitale după ce administrația Trump îl vizează pe Breton cu interdicția de vize # Veridica.ro
Oficialii Uniunii Europene au apărat miercuri regulile digitale istorice, după ce administrația Trump a atacat ceea ce a descris ca o mașinărie creată pentru a alimenta cenzura și a impus sancțiuni, inclusiv o interdicție de vize , unui fost comisar UE, Thierry Breton.
13:20
O producție pentru Veridica
11:10
Moldova și România/UE au provocat blocada energetică a Transnistriei, iar cucerirea Odesei de către ruși va rezolva problema regiunii separatiste, potrivit unei noi narațiuni promovate de propaganda rusă.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Conform unei investigații BBC, guvernul georgian ar fi folosit arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor antiguvernamentali. Guvernul de la Tbilisi afirmă că acuzațiile sunt parte a unui război hibrid împotriva sa.
14:30
Breaking fake news: CAB acuză TVR de instigare publică împotriva ordinii constituționale (@TVR1) # Veridica.ro
Reacţie fără precedent a Curţii de Apel Bucureşti, după dezvăluirile făcute de jurnaliştii Recorder în documentarul „Justiţie Capturată". Într-o conferinţă de presă extraordinară, prima din istoria acestei instituții, șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, acuză Televiziunea Română de „instigare publică împotriva ordinii constituționale” pentru că a difuzat acest documentar.
14:20
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
13:40
Rusia e o țară pașnică iar oamenii sunt omorâți în Ucraina din cauza Kievului și a Occidentului, care au declanșat războiul, afirmă cinic Vladimir Putin, citat copios de presa de propagandă.
12:20
Preşedintele american spune că viitoarea flotă va fi un simbol al puterii SUA.
11:50
Preşedintele american spune că trimisul său special nou-numit va conduce efortul de preluare a acestui teritoriu danez autonom.
11:00
Zelenski spune că atacul rusesc înainte de Crăciun arată că presiunile auspra Moscovei sunt insuficiente # Veridica.ro
Atacul cu sute de drone şi zeci de rachete a vizat în plină iarnă infrastructura energetică ucraineană
10:40
Manifestanţii au cerut demisia guvernului după ce un vicepremier a fost acuzat de fraudă cu fonduri publice.
09:40
Alertă şi în Polonia în urma atacurilor ruseşti din vestul Ucrainei.
22 decembrie 2025
15:20
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 50
13:40
Toți reprezentanții României în Parlamentul European au votat pentru deturnarea fondurilor pentru educație și sănătate către înarmare și război, potrivit propagandei suveraniste.
13:30
Este răspunsul lui Vladimir Putin la informațiile serviciilor speciale americane care au ajuns în presă, potrivit cărora Rusia vrea să cucerească toată Ucraina și să atace țări europene.
13:20
SUA urmăresc de duminică o navă în apele internaționale din apropierea Venezuelei, după ce au încercat să o intercepteze, a declarat un oficial american, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump își înăsprește represiunea asupra industriei petroliere a țării.
13:10
Președintele Franței a confirmat construcția unui portavion nuclear de 78.000 de tone, capabil să transporte 30 de avioane, livrarea fiind estimată pentru 2038. PA-NG va costa 10 miliarde de euro și va fi cea mai mare navă de război din Europa, susținută de 800 de firme.
13:00
Prim-ministrul ungar a declarat că Ungaria trebuie să ajute la prevenirea prăbușirii Ucrainei sau să-și „valorifice propriul teren”.
12:50
Comitetul de anchetă al Rusiei a declarat că locotenentul general Fanil Sarvarov a murit luni dimineață, după ce un dispozitiv exploziv plasat sub o mașină a detonat.
11:20
Narațiunile false au vizat rolul UE în criza energetică și economică, pretinsa militarizare a blocului comunitar, implicarea NATO în regiune, precum și acuzații de „dictatură”, „rusofobie” și persecuție politică, toate având ca scop influențarea opțiunilor electorale, subminarea sprijinului pentru integrarea europeană și menținerea controlului informațional asupra regiunilor vulnerabile, în special Transnistria și Găgăuzia.
09:40
Rețeaua de influență formată de Moscova cu ajutorul unor rusofili marginali și conspiraționiști, unii din România, este analizată presa independentă. Tot de acolo aflăm că rușii de rând sunt păcăliți să plece la război, în timp ce politicienii își dau o lege ca să nu își mai publice declarațiile de avere.
06:30
Opoziţia cere suspendarea preşedintelui pentru "atacuri la independenţa justiţiei".
05:10
Operarea structurilor hidrotehnice nu a fost afectată de atacul de tip ransomware.
21 decembrie 2025
13:20
Zelenski minte când vorbește despre alegeri democratice, conducând un regim ilegal care a suspendat drepturile omului și voința populară, potrivit presei pro-Kremlin.
20 decembrie 2025
19:10
Netanyahu intenționează să-l informeze pe Trump despre posibile noi atacuri asupra Iranului # Veridica.ro
Oficialii israelieni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că Iranul își extinde producția programului de rachete balistice, care a fost avariat de atacurile militare israeliene de la începutul acestui an, și se pregătesc să-l informeze pe președintele Donald Trump despre opțiunile unui nou atac asupra acestuia.
19:00
Zelenski afirmă că Washingtonul propune discuții trilaterale între SUA, Rusia și Ucraina # Veridica.ro
SUA au propus o întâlnire trilaterală între Moscova, Kiev și Washington, a declarat sâmbătă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timp ce emisarii ruși se deplasează la Miami pentru a purta discuții cu negociatorii americani în scopul încheierii războiului.
18:50
Mult așteptata publicare a dosarelor Epstein a inclus multe pagini puternic redactate, iar democrații susțin că Departamentul de justiție nu a respectat cerințele Legii privind transparența dosarelor Epstein.
18:10
SUA afirmă că armata sa a efectuat un „atac masiv” împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor americane din țară.
18:00
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, au declarat șase surse familiare cu serviciile secrete americane, chiar dacă negociatorii caută să pună capăt războiului care ar lăsa Rusia cu mult mai puțin teritoriu.
12:30
Verificat - rezumatul săptămânii, la Moldova 1
10:00
The Simpsons versus Nicușor Dan: lupta care n-a existat - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat cine desenează în secret planul termoficării din București și că războiul modern se duce cu cereri scrise și ștampilate.
06:20
Aceasta are valoarea de 2,6 miliarde de euro, în totalitate fonduri nerambursabile.
06:10
Centrul urmează să devină funcţional la sfârşitul lunii ianuarie 2026.
06:00
Centrul urmează să devină funcţional la sfârşitul lunii ianuarie 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.