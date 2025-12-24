Încă o explozie la Moscova
Veridica.ro, 24 decembrie 2025 19:10
Doi ofițeri de poliție au fost uciși miercuri dimineață de o bombă la Moscova, în apropierea locului unde a fost atentatul cu o mașină-capcană în care a fost ucis un general rus de rang înalt, acum două zile.
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
19:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat o nouă disponibilitate de a face concesii cu privire la mai multe puncte cheie de negociere care au amenințat să blocheze un proces de pace incipient cu Moscova, punând practic mingea în terenul Rusiei.
18:40
Europa își apără regulile digitale după ce administrația Trump îl vizează pe Breton cu interdicția de vize # Veridica.ro
Oficialii Uniunii Europene au apărat miercuri regulile digitale istorice, după ce administrația Trump a atacat ceea ce a descris ca o mașinărie creată pentru a alimenta cenzura și a impus sancțiuni, inclusiv o interdicție de vize , unui fost comisar UE, Thierry Breton.
Acum 8 ore
13:20
Acum 12 ore
11:10
Moldova și România/UE au provocat blocada energetică a Transnistriei, iar cucerirea Odesei de către ruși va rezolva problema regiunii separatiste, potrivit unei noi narațiuni promovate de propaganda rusă.
Ieri
16:00
Conform unei investigații BBC, guvernul georgian ar fi folosit arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor antiguvernamentali. Guvernul de la Tbilisi afirmă că acuzațiile sunt parte a unui război hibrid împotriva sa.
14:30
Breaking fake news: CAB acuză TVR de instigare publică împotriva ordinii constituționale (@TVR1) # Veridica.ro
Reacţie fără precedent a Curţii de Apel Bucureşti, după dezvăluirile făcute de jurnaliştii Recorder în documentarul „Justiţie Capturată". Într-o conferinţă de presă extraordinară, prima din istoria acestei instituții, șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, acuză Televiziunea Română de „instigare publică împotriva ordinii constituționale” pentru că a difuzat acest documentar.
14:20
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
13:40
Rusia e o țară pașnică iar oamenii sunt omorâți în Ucraina din cauza Kievului și a Occidentului, care au declanșat războiul, afirmă cinic Vladimir Putin, citat copios de presa de propagandă.
12:20
Preşedintele american spune că viitoarea flotă va fi un simbol al puterii SUA.
11:50
Preşedintele american spune că trimisul său special nou-numit va conduce efortul de preluare a acestui teritoriu danez autonom.
11:00
Zelenski spune că atacul rusesc înainte de Crăciun arată că presiunile auspra Moscovei sunt insuficiente # Veridica.ro
Atacul cu sute de drone şi zeci de rachete a vizat în plină iarnă infrastructura energetică ucraineană
10:40
Manifestanţii au cerut demisia guvernului după ce un vicepremier a fost acuzat de fraudă cu fonduri publice.
09:40
Alertă şi în Polonia în urma atacurilor ruseşti din vestul Ucrainei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 50
13:40
Toți reprezentanții României în Parlamentul European au votat pentru deturnarea fondurilor pentru educație și sănătate către înarmare și război, potrivit propagandei suveraniste.
13:30
Este răspunsul lui Vladimir Putin la informațiile serviciilor speciale americane care au ajuns în presă, potrivit cărora Rusia vrea să cucerească toată Ucraina și să atace țări europene.
13:20
SUA urmăresc de duminică o navă în apele internaționale din apropierea Venezuelei, după ce au încercat să o intercepteze, a declarat un oficial american, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump își înăsprește represiunea asupra industriei petroliere a țării.
13:10
Președintele Franței a confirmat construcția unui portavion nuclear de 78.000 de tone, capabil să transporte 30 de avioane, livrarea fiind estimată pentru 2038. PA-NG va costa 10 miliarde de euro și va fi cea mai mare navă de război din Europa, susținută de 800 de firme.
13:00
Prim-ministrul ungar a declarat că Ungaria trebuie să ajute la prevenirea prăbușirii Ucrainei sau să-și „valorifice propriul teren”.
12:50
Comitetul de anchetă al Rusiei a declarat că locotenentul general Fanil Sarvarov a murit luni dimineață, după ce un dispozitiv exploziv plasat sub o mașină a detonat.
11:20
Narațiunile false au vizat rolul UE în criza energetică și economică, pretinsa militarizare a blocului comunitar, implicarea NATO în regiune, precum și acuzații de „dictatură”, „rusofobie” și persecuție politică, toate având ca scop influențarea opțiunilor electorale, subminarea sprijinului pentru integrarea europeană și menținerea controlului informațional asupra regiunilor vulnerabile, în special Transnistria și Găgăuzia.
09:40
Rețeaua de influență formată de Moscova cu ajutorul unor rusofili marginali și conspiraționiști, unii din România, este analizată presa independentă. Tot de acolo aflăm că rușii de rând sunt păcăliți să plece la război, în timp ce politicienii își dau o lege ca să nu își mai publice declarațiile de avere.
06:30
Opoziţia cere suspendarea preşedintelui pentru "atacuri la independenţa justiţiei".
05:10
Operarea structurilor hidrotehnice nu a fost afectată de atacul de tip ransomware.
21 decembrie 2025
13:20
Zelenski minte când vorbește despre alegeri democratice, conducând un regim ilegal care a suspendat drepturile omului și voința populară, potrivit presei pro-Kremlin.
20 decembrie 2025
19:10
Netanyahu intenționează să-l informeze pe Trump despre posibile noi atacuri asupra Iranului # Veridica.ro
Oficialii israelieni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că Iranul își extinde producția programului de rachete balistice, care a fost avariat de atacurile militare israeliene de la începutul acestui an, și se pregătesc să-l informeze pe președintele Donald Trump despre opțiunile unui nou atac asupra acestuia.
19:00
Zelenski afirmă că Washingtonul propune discuții trilaterale între SUA, Rusia și Ucraina # Veridica.ro
SUA au propus o întâlnire trilaterală între Moscova, Kiev și Washington, a declarat sâmbătă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timp ce emisarii ruși se deplasează la Miami pentru a purta discuții cu negociatorii americani în scopul încheierii războiului.
18:50
Mult așteptata publicare a dosarelor Epstein a inclus multe pagini puternic redactate, iar democrații susțin că Departamentul de justiție nu a respectat cerințele Legii privind transparența dosarelor Epstein.
18:10
SUA afirmă că armata sa a efectuat un „atac masiv” împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor americane din țară.
18:00
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, au declarat șase surse familiare cu serviciile secrete americane, chiar dacă negociatorii caută să pună capăt războiului care ar lăsa Rusia cu mult mai puțin teritoriu.
12:30
Verificat - rezumatul săptămânii, la Moldova 1
10:00
The Simpsons versus Nicușor Dan: lupta care n-a existat - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat cine desenează în secret planul termoficării din București și că războiul modern se duce cu cereri scrise și ștampilate.
06:20
Aceasta are valoarea de 2,6 miliarde de euro, în totalitate fonduri nerambursabile.
06:10
Centrul urmează să devină funcţional la sfârşitul lunii ianuarie 2026.
06:00
Centrul urmează să devină funcţional la sfârşitul lunii ianuarie 2026.
19 decembrie 2025
21:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat vineri la Varșovia, a declarat că țara sa ar putea oferi sfaturi Poloniei cu privire la modul de apărare împotriva dronelor și de asigurare a unei mai bune securități în regiunea Mării Baltice.
21:20
Guvernul francez a cerut vineri un armistițiu de Crăciun cu fermierii care protestează, avertizând împotriva unor noi blocade în timpul sezonului de sărbători, o mișcare despre care principalul sindicat al țării a declarat că depinde de răspunsul prim-ministrului la cererile acestora.
21:10
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămân în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală.
21:00
Negociatorii de pace ucraineni vor începe vineri o nouă rundă de discuții cu echipa americană privind propunerile de încheiere a războiului cu Rusia, a declarat șeful delegației de la Kiev, Rustem Umerov.
20:40
Președintele rus Vladimir Putin a folosit conferința sa de presă maraton de sfârșit de an pentru a-și exprima speranța unei soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar spunând că depinde de Occident și de Ucraina să prezinte un plan adecvat.
18:10
Breaking fake news: Dezinformările din campania electorală pentru Primăria Capitalei (@TVR1) # Veridica.ro
Știrile false și dezinformările nu au lipsit din campania electorală pentru alegerea primarului general al Bucureștiului.
16:10
Rețeaua de influență formată de Moscova cu ajutorul unor rusofili marginali și conspiraționiști, unii din România, este analizată presa independentă. Tot de acolo aflăm că rușii de rând sunt păcăliți să plece la război, în timp ce politicienii își dau o lege ca să nu își mai publice declarațiile de avere.
15:20
Distanțarea administrației Trump de UE, care reiese și din noua strategie de securitate a SUA, poate duce la un „divorț” în cadrul familiei occidentale. E o variantă din care SUA ar avea de pierdut enorm, inclusiv în contextul competiției globale cu China. UE, pe de altă parte, are potențialul de a ieși cu bine dintr-o astfel de criză.
13:30
Republica Moldova pregătește un buget militarizat, cu o creștere enormă a cheltuielilor pentru apărare, obiectivul fiind atacarea Transnistriei, potrivit unei narațiuni false lansate de o deputată de la Moscova.
12:30
Tabără pentru ucrainenii blocaţi în Republica Moldova în urma unui atac în regiunea Odesa # Veridica.ro
Două puncte de trecere a frontierei şi-au suspendat operaţiunile din cauza atacului
11:50
Administraţia Trump suspendă loteria vizelor după atacul de la Universitatea din Rhode Island # Veridica.ro
Principalul suspect, găsit mort a fost beneficiarul acestui program care oferă drept de rezidenţă în Statele Unite
11:00
Qatar, Egipt și Turcia participă la convorbiri, iar Trump evocă şi o apropiată întâlnire cu Netanyahu
10:10
Liderii UE au recurs la această soluţie în lipsa unui acord pentru utilizarea activelor ruseşti îngheţate
09:40
Potrivit Recorder, televiziunea a mințit despre implicarea lui Florian Coldea în politica editorială și finanțarea publicației.
